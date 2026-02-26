ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δεν ανεχόμαστε η ζωή μας να συνθλίβεται στις ράγες του κέρδους!

Δεκάδες εργατικά σωματεία και φορείς στη σύσκεψη μπροστά στα τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη

Την υπόσχεσή τους να κλιμακώσουν την πάλη απέναντι στην πολιτική που υπολογίζει ως κόστος τις λαϊκές ανάγκες και τις συνθλίβει στον βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων ανανέωσαν με τη μαζική συμμετοχή τους στη σύσκεψη εκπρόσωποι δεκάδων εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων της Λάρισας.

Η σύσκεψη οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας από κοινού με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί, τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, την Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και τους Φοιτητικούς Συλλόγους της πόλης.

Παρευρέθηκε και χαιρέτισε η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών.

Με εφόδιο την πείρα από τις πολύ μαζικές κινητοποιήσεις του λαού της πόλης που βρέθηκε στο επίκεντρο του πολύνεκρου εγκλήματος πριν τρία χρόνια, αναδείχθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί ο κοινός βηματισμός ανάμεσα στα εργατικά σωματεία και στους φορείς του λαϊκού κινήματος για να μη μείνει ατιμώρητος ο πραγματικός ένοχος για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και για όλες τις «κοιλάδες των Τεμπών» που διαπερνούν την καθημερινότητα του λαού: Το σύστημα που για τα κέρδη γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Σωματεία και φορείς στη μάχη





Τα εργατικά σωματεία και οι μαζικοί φορείς της πόλης βρίσκονται στη μάχη για την επιτυχία της απεργιακής συγκέντρωσης που θα γίνει το Σάββατο, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία, αλλά και στην απογευματινή συναυλία που θα ακολουθήσει στις 7 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Αυτό το κάλεσμα μεταφέρουν σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, καλώντας να δυναμώσει η διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας της ζωής του λαού.

Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε, το Σάββατο το πρωί, στις 9 π.μ., με σημείο αφετηρίας την πλατεία του ΟΣΕ θα ξεκινήσει αυτοκινητοπομπή που θα κατευθυνθεί στο σημείο του εγκλήματος στα Τέμπη για να κατατεθούν λίγα λουλούδια.

Στη μάχη βρίσκονται και οι φορείς των αυτοαπασχολούμενων της πόλης. Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει πάρει απόφαση για κλείσιμο των καταστημάτων από τις 11.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας επίσης 11.30 π.μ. - 2 μ.μ., ενώ ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων του κλάδου τις ώρες 11 π.μ. - 2 μ.μ.

Πιο δυναμικά στο στόχαστρο ο πραγματικός ένοχος για τα εγκλήματα σε βάρος του λαού

Την εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Τρία χρόνια τώρα, ακούραστα συμβάλαμε και συμβάλλουμε με τις πρωτοβουλίες μας να εκφραστεί με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο η λαϊκή κατακραυγή απέναντι στην αποδεδειγμένα κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών και των ενόχων από την κυβέρνηση, τη "Hellenic Train", τον ΟΣΕ και άλλους μηχανισμούς, αλλά και κόμματα που εναλλάχτηκαν στις κυβερνήσεις, που όλες τους συνέχισαν στις ράγες της ίδιας εγκληματικής πολιτικής.

Θέλουν το έγκλημα να ξεχαστεί, γιατί όλοι αυτοί είναι ένοχοι! Ενοχος είναι το κράτος και οι κυβερνήσεις του, που η μία μετά την άλλη υπηρετεί την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και την ανταγωνιστικότητά τους. Το κέρδος και τον ανταγωνισμό, που είναι οι σιδερένιοι άγραφοι νόμοι της σημερινής κοινωνίας! Στο όνομα αυτών υποβιβάζουν την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζουν στη σχέση κόστος - όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων».

«Πήραμε δύναμη από εσάς»

Η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος στα Τέμπη, απευθυνόμενη στα σωματεία τόνισε: «Σε εσάς βρήκαμε συμπαραστάτες στον οδυνηρό αγώνα που δώσαμε και δίνουμε απέναντι στα "θηρία", στο κράτος και τη Δικαιοσύνη του, στην κυβέρνηση, στα συμφέροντα. Μια χούφτα άνθρωποι γίναμε εκατομμύρια και συνεχίζουμε να παλεύουμε για να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο έγκλημα. Πήραμε δύναμη από εσάς για να δίνουμε τη μάχη και στα δικαστήρια, παρά τις αντιξοότητες. Στις 28/2 να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί ότι δεν ξεχνάμε».

Συντονιζόμαστε απέναντι στον ένοχο για τα εγκλήματα σε βάρος του λαού

«Επιβεβλημένη» χαρακτήρισε ο Αγγελος Μεταξάς, εκ μέρους του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί, την παρουσία τους στην οργάνωση της απεργίας, «γιατί δεν έχει δικαιωθεί το αίτημά μας να μην υπάρξουν άλλα "Τέμπη"». Ανέδειξε τις δυσκολίες και την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της πόλης, τους κινδύνους που εγκυμονεί για πολίτες και επιβάτες, αλλά και τις ευθύνες της δημοτικής και της περιφερειακής αρχής γι' αυτό.

Ο Περικλής Καζαντζίδης εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου ανέδειξε ότι «η πολιτική των κερδών των λίγων μονοπωλιακών ομίλων μάς οδηγεί και εμάς τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους στο κλείσιμο και στον αφανισμό, και θα την αντιπαλέψουμε συντονισμένα μέχρι τέλους».

Η Δήμητρα Μπαράτση, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Λάρισας (ΣΙΚΑΕΛ), τόνισε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι της Εστίασης «θα βρεθούν στον δρόμο του αγώνα ξανά και σε αυτήν την απεργία μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό της πόλης. Το χρωστάμε στους νεκρούς ανθρώπους μας».

Στη σημασία του κοινού αγώνα και του συντονισμού των φορέων της πόλης στάθηκε ο Θάνος Κουτσιούκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισημαίνοντας ότι τρία χρόνια μετά «δεν έχει υπάρξει δικαίωση, ούτε αποδόθηκαν ευθύνες στους πραγματικούς ενόχους, δηλαδή στην πολιτική που βάζει πάνω από την ανθρώπινη ζωή το όφελος και τα κέρδη. Αυτή η λογική "κόστους - οφέλους" κυριαρχεί και στην Υγεία και στο Φάρμακο, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για τον λαό αν δεν χρυσοπληρώσει».

Εκεί ήταν και οι φορείς των αγροτών, με τον Κώστα Χατζή, γραμματέα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, να τονίζει την ανάγκη κοινής δράσης, αφού όπως είπε «είναι εδώ η πολιτική που ζυγίζει τις ζωές μας με βάση το κόστος και το κέρδος. Θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί, απέναντι σε αυτήν την πολιτική, στην απεργία. Οπως κάναμε από την πρώτη στιγμή, όπως ήμασταν στα μεγάλα μπλόκα και σε κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη για την επιβίωσή μας».

Ο Αλέξανδρος Τσουκάτος εκ μέρους των Φοιτητικών Συλλόγων τόνισε ότι «η ίδια πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα είναι απέναντί μας στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε, να εργαστούμε αύριο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Δεν δεχόμαστε εμείς να σπουδάζουμε σε κτίρια που καταρρέουν και για τις πολεμικούς εξοπλισμούς να δίνονται δισεκατομμύρια».

Εκ μέρους της ΕΕΔΥΕ ο πρόεδρός της, Θανάσης Αθανασιάδης, υπογράμμισε ότι «η ίδια πολιτική που γεννά "Τέμπη" γεννά και την πολεμική εμπλοκή για το κυνήγι του μέγιστου κέρδους από τους μονοπωλιακούς ομίλους», τονίζοντας πως «γι' αυτόν τον λόγο μετατρέπεται η Λάρισα σε πολεμικό ορμητήριο, με μεγάλους κινδύνους για τον λαό μας».

Δυναμώνουμε τη σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους για να προστατέψουμε τη ζωή μας

Μεταφέροντας την πλούσια πείρα από χώρους δουλειάς, εκπρόσωποι σωματείων ανέδειξαν την ανάγκη να δυναμώσουν η διεκδίκηση και η κοινή δράση σε χώρους δουλειάς, απέναντι στην εγκληματική πολιτική του κέρδους και σε όσους την υπερασπίζονται.

«Τα κέρδη τους και η ανάπτυξή τους χτίζονται με το αίμα των εργαζομένων. Με εξαντλητικά ωράρια, με σακατεμένους οικοδόμους», είπε ο Δημήτρης Τζιμούλης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, αναδεικνύοντας στον αντίποδα τη μεγάλη δράση του Συνδικάτου για να υπογραφεί και να τηρείται η ΣΣΕ σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Εκ μέρους του ΣΕΠΕ «Κωνσταντίνος Κούμας» η Ολγα Γκασγκάνη τόνισε ότι «με ευθύνη του κράτους τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε "κοιλάδες Τεμπών", αφού σοβάδες πέφτουν, υπάρχουν διαρροές υγραερίου, αντισεισμικοί έλεγχοι έχουν να γίνουν εδώ και πολλές δεκαετίες». Πρόσθεσε πως «ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός, για να αντιμετωπίσουμε την πολιτική που θεωρεί την ασφάλεια των παιδιών και όλου του λαού κόστος».

Εκ μέρους της ΕΛΜΕ Λάρισας ο Κώστας Κουμαντζέλης σημείωσε: «Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών μετράμε νεκρούς συναδέλφους, κάνουμε μάθημα σε σχολεία ετοιμόρροπα και επισφαλή για τα παιδιά μας, και όταν τα αναδεικνύουμε όλα αυτά είμαστε αντιμέτωποι με πειθαρχικά και διώξεις. Γιατί η οργάνωση και η διεκδίκησή τους ενοχλεί».

Ο Ανδρέας Νταής εκ μέρους της Ενωσης Λογιστών ανέδειξε ότι «είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, τρία χρόνια μετά, σε κάθε πλευρά της καθημερινής μας ζωής, στη δουλειά, στις μεταφορές κ.ο.κ.».

Η Αναστασία Χατζηβασίλη εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας υπογράμμισε: «Εμείς, που παράγουμε τα πάντα, δεν θα δεχτούμε να ζούμε από τύχη, ούτε να είναι κανονικότητα η ζωή μας να συνθλίβεται στις ράγες του κέρδους σε κάθε της πλευρά. Δεν θα δεχτούμε η Υγεία του λαού να είναι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για να θησαυρίζουν οι μεγάλοι όμιλοι».

Η Λίτσα Γούναρη εκ μέρους της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Αγίου Θωμά ανέφερε ότι «και οι ασφαλείς υποδομές της χώρας αντιμετωπίζονται ως κόστος, με καταστροφικές συνέπειες για τον λαό και το βιος του. Το ζήσαμε στις πλημμύρες, στις φωτιές, όπου μείναμε απροστάτευτοι από το κράτος που υπηρετεί αυτήν την πολιτική». Και υπενθύμισε: «Οπως και τότε, έτσι και τώρα ο λαός σώζει τον λαό».

Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Γιώργος Παπαδούλης, ξεκαθάρισε ότι «θα είμαστε και εμείς στους δρόμους, όπως είμαστε διαρκώς απέναντι στην πολιτική που μόνο χειρότερα ετοιμάζει για εμάς, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας δίπλα στο Εργατικό Κέντρο και στα σωματεία για τη ζωή που μας αξίζει».

Ο Ιάσωνας Ακριβός από το Συνδικάτο Μετάλλου εξήγησε ότι «η εργοδοσία έχει εγκληματικές ευθύνες στους χώρους δουλειάς γιατί "Βιολάντες" έχουμε παντού, και στον κλάδο μας. Η ασφάλεια και η υγεία μας είναι γι' αυτούς κόστος, και παίρνουν όλα τα μέτρα για να απαλλαγούν από αυτό. Σε αυτό τους εξυπηρετούν η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της. Για να μη θιγούν τα κέρδη τους δεν θέλουν να υπάρχει συνδικαλιστική δράση μέσα στους χώρους δουλειάς, και μας αντιμετωπίζουν με καταστολή και διώξεις».

Τέλος, ο Τρύφωνας Τσάτσαρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, χαιρετίζοντας τη σύσκεψη ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των εργαζομένων στον κλάδο της Δικαιοσύνης σε κρίσιμα μέτωπα, όπως του εγκλήματος των Τεμπών, των πλειστηριασμών κατοικιών κ.λπ. Ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος έχει πάρει απόφαση για αποχή την Παρασκευή από τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ.