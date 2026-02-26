Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Κούβα αποικία των ΗΠΑ!

«Αυτό που υποσχόμαστε είναι όταν γυρίσουμε στην Ελλάδα, στους χώρους δουλειάς, να μεταφέρουμε αυτήν την προσπάθεια που γίνεται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά για να εκφραστεί η αλληλεγγύη», σημείωσε από την πλευρά της η Εφη Χαλιού, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων.

«Το εμπάργκο είναι γενοκτόνο... Προσπαθεί να γονατίσει έναν ολόκληρο λαό», ήταν τα λόγια με τα οποία έκλεισε τη συνάντηση ο υποδιευθυντής του Νοσοκομείου. Και, προκαλώντας έντονη συγκίνηση σε όλη την αποστολή, ήταν για μια ακόμα φορά ξεκάθαρος: «Προτιμάμε να πεθάνουμε από το να αφήσουμε τη χώρα μας να γίνει αποικία των ΗΠΑ! Δεν θα ανεχθούμε καμία κυβέρνηση που θα θέλει να έρθει στην Κούβα, δεν θα ρίξουμε τη δημοκρατία μας».