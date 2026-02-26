Ψηλαφώντας την ηρωική Ιστορία του κουβανικού λαού

Με επισκέψεις σε μερικά από τα πιοολοκληρώθηκε την Κυριακή η διεθνιστική αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στην Κούβα.

Αρχικά οι συνδικαλιστές από την Ελλάδα περιηγήθηκαν στο μνημείο της «Granma», όπου φυλάσσεται το ομώνυμο σκάφος το οποίο μετέφερε τους συνολικά 82 μαχητές με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο από το Μεξικό στις ακτές της Κούβας, για να ξεκινήσει ο αντάρτικος αγώνας.

Εκτός από αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό, στο ίδιο μουσείο φυλάσσονται συνολικά 15 εκθέματα μεγάλης αξίας από την Κουβανική Επανάσταση του 1959, ενώ άσβεστη παραμένει η φλόγα στο μνημείο των αιώνιων ηρώων της Κούβας, την οποία άναψε ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο.

Η ξενάγηση την οποία έκανε στην αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ μία από τις εργαζόμενες στο μνημείο ξεκίνησε με αναφορές στο Μουσείο της Επανάστασης, που στέκει ακριβώς απέναντι αλλά είναι σε φάση συντήρησης, οπότε δεν είναι επισκέψιμο.

Πρόκειται για πρώην παλάτι το οποίο στέγαζε από τις αρχές του 1920 τους κυβερνήτες της Κούβας, δικτάτορες και αυταρχικά καθεστώτα που συνεργάζονταν με τις ΗΠΑ και επικρατούσαν μέχρι την Επανάσταση, μεταξύ των οποίων και του δικτάτορα Μπατίστα, που ανατράπηκε το 1959.

Το συγκεκριμένο κτίριο αποτέλεσε διαχρονικά το επίκεντρο της λαϊκής διαμαρτυρίας, ενώ εκεί δόθηκαν μάχες ακόμα και πριν την Επανάσταση. Στους τοίχους του ακόμα και σήμερα διακρίνονται εκατοντάδες σημάδια από σφαίρες, μαρτυρώντας τις πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις του κουβανικού λαού.

Ξεχωρίζει για παράδειγμα η προσπάθεια που έκαναν τον Μάρτη του 1957 οι 27 φοιτητές που εισέβαλαν στο παλάτι για να το καταλάβουν και να συλλάβουν τον Μπατίστα, ο οποίος όμως κατάφερε να διαφύγει. Μετά από σκληρή μάχη εξοντώθηκαν και οι 27 νέοι, και προς τιμήν τους υπάρχει τιμητική πλάκα στο σημείο όπου έπεσαν νεκροί οι τελευταίοι προσπαθώντας να διαφύγουν. Επίσης εκτίθεται στον χώρο το φορτηγό με το οποίο κινήθηκαν οι φοιτητές, που και αυτό είναι γαζωμένο με εκατοντάδες σφαίρες.

Τελικά, μετά την Επανάσταση του 1959 ο Φιντέλ Κάστρο ανακοίνωσε τη μετατροπή του «παλατιού» από εκείνο το λαομίσητο κυβερνητικό κτίριο, που είχε συνδεθεί με την τυραννία των Κουβανών, σε κοινωνικό χώρο, κάτι που έγινε μερικά χρόνια αργότερα, με τη δημιουργία του Μουσείου της Επανάστασης.

Κάθε έκθεμα λοιπόν στο μνημείο της «Granma» μαρτυρά τον μεγαλειώδη αγώνα ενάντια στην τυραννία του Μπατίστα, αλλά και για την υπεράσπιση της κυριαρχίας του κουβανικού λαού μετά τη νίκη της Επανάστασης.

Το σκαρί που μετέφερε τους μαχητές που έμελλε να αλλάξουν την Ιστορία της Κούβας

Εκεί λοιπόν εκτίθεται η «Granma», το πλοιάριο που σάλπαρε από το Μεξικό τον Δεκέμβρη του 1956 με τους 82 μαχητές, ξεκινώντας έτσι την τελευταία πράξη του πολέμου για την απελευθέρωση του νησιού. Το σκαρί είναι του 1943 και σήμερα διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα κρυστάλλινο περίβλημα για την προστασία του.

Εκτός από την «Granma», στον χώρο εκτίθενται ακόμα τρακτέρ που για τις ανάγκες της Επανάστασης μετατράπηκαν σε πολεμικά τεθωρακισμένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μάχες συμβάλλοντας στη νίκη των ανταρτών. Επίσης τα ιστορικά τζιπ που χρησιμοποίησαν ο Φιντέλ Κάστρο, ο Χουάν Αλμέιδα Μπόσκε και ο Ραούλ Κάστρο.

Ακόμα, φυλάσσονται μαχητικά αεροσκάφη, όπως αυτό που ανήκε στις δυνάμεις του Μπατίστα και μετά από αναγκαστική προσγείωση στο μέτωπο που διοικούσε ο Ραούλ Κάστρο οι αντάρτικες δυνάμεις το κατέλαβαν, εντάσσοντάς το στον αγώνα, οπότε έγινε και το πρώτο βομβαρδιστικό του επαναστατικού στρατού στη Σιέρα Μαέστρα.

Αλλα εκθέματα συνδέονται με τον ηρωικό αγώνα των Κουβανών ενάντια στους μισθοφόρους των ΗΠΑ στον Κόλπο των Χοίρων το 1961, όπως ένα ακόμα μαχητικό αεροσκάφος που και αυτό καταλήφθηκε από τους Κουβανούς, σε μια μάχη όπου κατατρόπωσαν τις επεμβατικές αμερικανικές δυνάμεις.

Στον χώρο εκτίθεται επίσης ένα σοβιετικό τανκ Τ-34 που χειριζόταν ο Φιντέλ Κάστρο και με το οποίο επιχειρούσε να χτυπήσει πλοίο των ΗΠΑ από όπου διεξαγόταν η εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων. Υπάρχει μάλιστα η ιστορική φωτογραφία με τον Φιντέλ να εγκαταλείπει μέσα στη φωτιά της μάχης το συγκεκριμένο τανκ για να επιχειρήσει με άλλο τεθωρακισμένο να χτυπήσει το πλοίο των ΗΠΑ, καταφέρνοντας τελικά να το βυθίσει, σε μια πράξη που συνέβαλε καθοριστικά στην πρώτη ήττα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στη Λατινική Αμερική.





Ξεχωρίζουν ακόμα τα συντρίμμια αμερικανικών αεροσκαφών που έκαναν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Κούβας, όπως το κατασκοπευτικό που καταρρίφθηκε τον Οκτώβρη του 1962, με την «κρίση των πυραύλων» (βλ. και σελ. 16).

Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με αναφορά στην αιώνια φλόγα που μένει άσβεστη στο μνημείο των ηρώων από το 1969, όταν την είχε ανάψει ο Φιντέλ Κάστρο. «Είναι ο τρόπος με τον οποίο τιμάμε τους ήρωές μας, τόσο ζωντανούς όσο και νεκρούς», ήταν τα λόγια με τα οποία ολοκληρώθηκε η ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην Ιστορία ενός λαού που έχει δείξει τι σημαίνει να τα βάζεις με έναν υπέρτερο αντίπαλο και να βγαίνεις νικητής.