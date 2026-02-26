ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ

Αυτοδύναμο και ενισχυμένο το ψηφοδέλτιο της «Ταξικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης»

Αλλη μια νίκη των μαχόμενων υγειονομικών καταγράφεται στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΚΑΤ, με το ψηφοδέλτιο της «Ταξικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης» να παραμένει αυτοδύναμο και ενισχυμένο, κατακτώντας μάλιστα ακόμη μία έδρα στο νέο ΔΣ.

Τα αποτελέσματα (σε παρένθεση τα προηγούμενα):

«Ταξική Αγωνιστική Συσπείρωση»: 407 ψήφοι και 7 έδρες (από 368 και 6). Ενωτική Φωνή - ΔΑΚΕ: 149 και 2 έδρες (από 160 και 3). Ανεξάρτητη Δημοκρατική Συνεργασία - ΠΑΣΚΕ: 103 και 2 έδρες (από 108 και 2)

«Οι εργαζόμενοι έδωσαν για άλλη μία φορά ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση, το υπουργείο και στην πολιτική που θέλει την Υγεία εμπόρευμα, τους ασθενείς πελάτες, τα νοσοκομεία επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους φθηνούς και εξουθενωμένους», σημειώνει η «Ταξική Αγωνιστική Συσπείρωση», προσθέτοντας:

«Το αποτέλεσμα δίνει περήφανη απάντηση στα ψέματα, τη συκοφαντία, την τρομοκρατία από πλευράς κυβέρνησης, υπουργείου και διοικήσεων. Δίνει απάντηση στον συμβιβασμό και την υποταγή.

Η εμπιστοσύνη στο ψηφοδέλτιο της "Ταξικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης" μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμα πιο μαζική και συλλογική διεκδίκηση για την υγεία του λαού, για αυξήσεις στους μισθούς, για μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές στις εξελίξεις. Εχουμε τη δύναμη στον οργανωμένο αγώνα».

Στην Ενωση Γιατρών Ηπείρου - Λευκάδας

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε εκ νέου η ΔΗΠΑΚ στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου - Λευκάδας (ΕΙΝΗ), καταγράφοντας άνοδο σε έδρες, ψήφους και ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Συνολικά ψήφισαν 559 γιατροί (από 614 το 2024), με 533 έγκυρα ψηφοδέλτια (599 το 2024). Η ΔΗΠΑΚ έλαβε 251 ψήφους και 5 έδρες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 47,1%, έναντι 242 ψήφων και 4 εδρών (40,4%) το 2024. Καταγράφει δηλαδή αύξηση σε ψήφους και άνοδο σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων και μία επιπλέον έδρα στο νέο ΔΣ.

Η παράταξη «Συνεργασία» (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ) έλαβε 171 ψήφους και 4 έδρες (32%), έναντι 199 ψήφων και 4 εδρών (33,2%) στις προηγούμενες εκλογές, σημειώνοντας απώλεια ψήφων και ποσοστών. Η «Αριστερή Ενωτική Κίνηση» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) συγκέντρωσε 111 ψήφους και 2 έδρες (20,8%), από 101 ψήφους και 2 έδρες (16,8%).

Η ΔΗΠΑΚ μάλιστα αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Και σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «σαφή απάντηση» στην κυβερνητική πολιτική υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης της Υγείας και τονίζει ότι αποτελεί εφαλτήριο για την οργάνωση της αγωνιστικής απάντησης απέναντι στις περικοπές, την εντατικοποίηση και την περαιτέρω επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων. Γι' αυτό και καλεί σε συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 28 Φλεβάρη, καθώς και στις κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) το επόμενο διάστημα.