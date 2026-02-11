«ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αντί για προσλήψεις αποδυναμώνεται και το αναισθησιολογικό τμήμα

Να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση αποδυνάμωσης του Αναισθησιολογικού τμήματος του «Θριάσιου» Νοσοκομείου, που προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των Χειρουργείων, όπου παραμένουν κλειστές 6 χειρουργικές αίθουσες, απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Οι μεγάλες ελλείψεις αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα και στο «Θριάσιο» να λειτουργούν μόνο οι 7 από τις 13 διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες, καθώς παραμένουν κενές 3 οργανικές θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων ενώ - όπως καταγγέλλει το Σωματείο - η διοίκηση του νοσοκομείου πρόσφατα απέρριψε το αίτημα για αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων αναισθησιολόγων.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό στα Χειρουργεία - αναισθησιολογικό τμήμα, δεδομένου ότι στο «Θριάσιο» παραμένουν κενές 126 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 59 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.

Αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων είναι ότι στους αναισθησιολόγους οφείλονται ημέρες κανονικής άδειας από το 2020 (!) ενώ στους υπόλοιπους εργαζόμενους των χειρουργείων - αναισθησιολογικού οφείλονται συνολικά περισσότερες από 4.000 ημέρες ανάπαυσης!

Το Σωματείο σημειώνει ότι «αντί για προσλήψεις προσωπικού για να στελεχωθούν και να λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, η κυβέρνηση της ΝΔ προώθησε τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία με νέες επιβαρύνσεις σε βάρος των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων. Αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, ότι στον καπιταλισμό, η υγεία για τις λαϊκές οικογένειες αποτελεί "ατομική ευθύνη", ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια γίνεται πεδίο κερδοφορίας».

Γι' αυτό και το σωματείο απαιτεί να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση μετακίνησης των 2 νοσηλευτριών από το αναισθησιολογικό τμήμα, αλλά και να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, όπως και να αυξηθούν οι θέσεις ειδικευόμενων. Συνολικά να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για όλα τα τμήματα, με μονιμοποιήσεις συμβασιούχων.