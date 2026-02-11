Οταν οι εργατοπατέρες άλλαζαν ... ΑΦΜ και ονόματα σαν να είναι ΠΑΕ

Η δυσωδία που αναδίδεται από τις αποκαλύψεις σχετικά με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τα προγράμματα κατάρτισης δεν είναι απλώς ζήτημα και αποτέλεσμα μιας «κακής» διαχείρισης, ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια λοβιτούρα που στήθηκε, ούτε βέβαια αιτία να ...πέσουμε από τα σύννεφα. Το «φαγοπότι» με τα τα λεφτά των εργαζομένων δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που απασχολεί την επικαιρότητα, τη δικαιοσύνη, αλλά και τα ίδια τα συνδικάτα. Αυτό το «φρούτο» σάπισε και βρώμισε από την αρχή πάνω στο έδαφος της διαπλοκής των εργατοπατέρων με την εργοδοσία, τις κυβερνήσεις και το κράτος τους και στις «δουλίτσες» που στήνονται γύρω από τη διαχείριση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την απλήρωτη εργασία και την υπεραξία που παράγουν οι εργαζόμενοι με τον ιδρώτα τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, στο οποίο το 2013 μετά από έρευνα του ΣΔΟΕ είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους σχεδόν 850.000 ευρώ για τη συμμετοχή του σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, την περίοδο 2008 - 2009, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με ιδιωτικό ΙΕΚ και για τα οποία αποκαλύφθηκε σωρεία παρανομιών και παρατυπιών. Οταν μάλιστα το 2016 υπήρξαν αποφάσεις της δικαιοσύνης για πρόστιμα και δεσμεύσεις λογαριασμών, οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, που διαχρονικά εναλλάσσονταν στην ηγεσία του συγκεκριμένου Εργατικού Κέντρου και είχαν την ευθύνη για τον εκφυλισμό, μαζί με τους εκπροσώπους τους οπορτουνισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα της περιοχής, αποφάσισαν τη διάλυσή του. Και στα πρότυπα των αμαρτωλών ΠΑΕ, αυτές οι παρατάξεις άλλαξαν και ...ΑΦΜ, μαζί με την επωνυμία του συνδικαλιστικού φορέα, που αναβαπτίστηκε σε «Εργατικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας». Ετσι, η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ συνέχισε να έχει ένα βασικό στήριγμά της για την αναπαραγωγή του εργοδοτικού συνδικαλισμού και την «παραγωγή» νόθων αντιπροσώπων στα Συνέδρια. Αυτές τις αθλιότητες κατήγγειλαν δεκάδες σωματεία σε όλη την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, όπως και το ΠΑΜΕ με δημόσιες τοποθετήσεις τους, έγκαιρα και πολύ πριν ξαφνικά κυβέρνηση και αστικά κόμματα «ανακαλύψουν την Αμερική».