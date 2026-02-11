ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Να μην περάσουν οι νέες περικοπές, απαιτούν οι εργαζόμενοι

Μαζική και δυναμική κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Αμυνας πραγματοποίησαν χτες το πρωίσυνεχίζοντας την αγωνιστική δράση τους ενάντια στην

Στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΑΒ, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη στον αγώνα τους, βρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος, Νίκο Παπαναστάση. Επίσης ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΠΟΕΜ, και εκπρόσωποι συνδικάτων της Αττικής.

Οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ και το Σωματείο τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι περικοπές στα κεκτημένα τους, όπως ένα μικρό εφάπαξ που έπαιρναν με τη συνταξιοδότησή τους ως «κίνητρο ευδόκιμης υπηρεσίας», καθώς και η κατάργηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι στους εργαζόμενους της ΕΑΒ, με βάση τους νόμους των μνημονίων που ψήφισαν διαδοχικά ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, έχουν γίνει περικοπές που ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 45%, δεν παίρνουν τον 13ο και 14ο μισθό, δεν έχουν τη δυνατότητα διεκδίκησης υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ κυριαρχούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που ξεπερνούν το 50% του προσωπικού. Πρόκειται ουσιαστικά για μία επιδίωξη της κυβέρνησης να εξασφαλίσει ένα φθηνό και με μεγάλη εξειδίκευση προσωπικό, χωρίς δικαιώματα και σχέσεις εργασίας με ημερομηνία λήξης, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα και τα κέρδη των ισχυρών «πελατών» και εργολάβων που δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από την ΕΑΒ.

Στο πλαίσιο αυτό και δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών, οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ και το Σωματείο τους, μετά από απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας και κάθοδο στην Αθήνα, βρέθηκαν χτες έξω από το υπουργείο Αμυνας στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου με τα πανό και τα συνθήματά τους απαίτησαν να μην περάσουν οι νέες περικοπές, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς.

Την ώρα της κινητοποίησης μάλιστα ήταν προγραμματισμένη συνάντηση της διοίκησης της ΕΑΒ με στελέχη του υπουργείου Αμυνας, με το Σωματείο να καταγγέλλει ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα συμμετοχής αντιπροσωπείας του στη συνάντηση.

Ωστόσο, μετά από συνεννόηση με το Σωματείο και τους εργαζόμενους της ΕΑΒ, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης, έκανε παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αμυνας και έγινε δεκτό το αίτημα για συνάντηση. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, λίγη ώρα μετά, αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΒ είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Αμυνας, τον οποίο και ενημέρωσαν για τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υφυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση επί των διεκδικήσεών τους και απλώς δεσμεύτηκε να ενημερώσει τον υπουργό και να μεταφέρει το αίτημα του Σωματείου για συνάντηση, με τους εργαζόμενους και το Σωματείο να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.