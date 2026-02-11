ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ «E-FOOD»

Απεργούν αύριο, απαιτώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Αύριο Πέμπτη (μέρα Τσικνοπέμπτης) προχωρούν σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι της «e-food» στην Αθήνα, μεγιστοποιώντας έτσι την πίεση στην εργοδοσία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη μοτοπορεία στις 11 π.μ. στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας, με προορισμό τα γραφεία της «e-food», καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ).

Και αναδεικνύει ότι αυτή η απεργιακή μάχη θα αποτελέσει απάντηση στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από την εργοδοσία της «e-food» και την κυβέρνηση, «αλλά και στη λογική της αναμονής και των αυταπατών που καλλιεργούνται από την πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου».

Σημειώνει μάλιστα ότι η εξαιρετικά κερδοφόρα δράση της «e-food» «χτίζεται πάνω στις πλάτες μας, στην εντατικοποίηση, σε καθηλωμένους μισθούς και εισοδήματα και στα τσακισμένα δικαιώματά μας, με ευαγγέλιο τις αντοχές τις οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και των δημοσιονομικών αντοχών. Στον αντίποδα των παραπάνω οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες όλων των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή».

Σε σχέση με τη μάχη για τη ΣΣΕ, πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η απορριπτική απόφαση της διαιτησίας του ΟΜΕΔ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην «e-food», με την «Ταξική Ενότητα» να τονίζει πως «δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι έγκαιρες και έγκυρες προειδοποιήσεις μας ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι θετικό από τη συγκεκριμένη διαδικασία, έχοντας ξεκάθαρο στο νου μας το περιεχόμενο και την κατεύθυνση που λειτουργεί ο συγκεκριμένος θεσμός». Γι' αυτό και σημειώνει τα επιζήμια αποτελέσματα από τη λογική της νομικής οδού που καλλιεργούσε επί μήνες η πλειοψηφία του ΔΣ του Σωματείου, σπέρνοντας αναμονή και αυταπάτες. «Αποτέλεσμα η αποσυσπείρωση, ο παροπλισμός, η απογοήτευση πολλών εργαζομένων, που είναι βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας», τονίζει η «Ταξική Ενότητα».

Θυμίζει άλλωστε ότι η πλειοψηφία του ΔΣ δεν οργάνωσε αποφασιστικά όλο αυτό το διάστημα τον αγώνα όλων των εργαζομένων, ασχέτως εργασιακής σχέσης, δίνοντας άπλετο χρόνο στην εργοδοσία να συνεχίσει την σκλαβιά της εργολαβοποίησης. «Το επιχείρημα "πάμε πρώτα για τους μισθωτούς και μετά βλέπουμε για τους freelancers" αποδείχθηκε ότι ήταν σε εντελώς λάθος κατεύθυνση, όπως είχαμε καταγγείλει σε κάθε συνεδρίαση και συνέλευση. Το Σωματείο πρέπει να είναι κάστρο αγώνα και αποκούμπι για όλους τους εργαζόμενους, ασχέτως πόστου και εργασιακής σχέσης», αναφέρει.

Στον αντίποδα αυτής της λογικής, η «Ταξική Ενότητα» καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και απαιτεί υπογραφή Ενιαίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς - εισοδήματα και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (γραφεία, διανομή, αποθήκη, market). Βασική εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers - αύξηση τιμής της παραγγελίας που να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους freelancers. Κατάργηση του «δυναμικού μοντέλου». Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κάλυψη εργατικού «ατυχήματος» και ασθένειας για τους freelancers.

Να προσληφθούν τώρα απευθείας από την εταιρεία «e-food» με σύμβαση αορίστου χρόνου όσοι συνάδελφοι εργάζονται μέσω εργολάβου, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν επίσης σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καλαμάτα και Βόλο.