ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΔΥΣΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΣΕΕ

Με την υπογραφή κυβέρνησης και ΕΕ κάθε χρηματοδότηση των αμαρτωλών προγραμμάτων

«

Δεν τρέχει τίποτα»! Αυτή είναι επί της ουσίας η απάντηση της κυβέρνησης για τα αμαρτωλά προγράμματα κατάρτισης μέσα από τα οποία κυβερνήσεις, εργοδοσία και εργατοπατέρες περνούσαν τη γραμμή του «κοινωνικού εταιρισμού» και της «ταξικής συνεργασίας» στο συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και χρόνια. Μια γραμμή που φυσική της προέκταση είναι τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς που αποκαλύπτονται αυτές τις μέρες, με τον ελεγχόμενο «ισόβιο» πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο.

Και ενώ τα ερωτήματα πληθαίνουν γύρω από την υπόθεση της υπεξαίρεσης εκατομμυρίων ευρώ όπου πρωταγωνιστεί ο παραπάνω, για χρόνια συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση επικαλείται την «ευρωπαϊκή νομιμότητα» γύρω από τις χρηματοδοτήσεις των λεγόμενων «εθνικών κοινωνικών εταίρων», μέσα από «ινστιτούτα», ΚΕΚ και «ιδρύματα» από εθνικούς και ευρωενωσιακούς πόρους, όσα δηλαδή εξασφάλιζαν την αναπαραγωγή αυτής της απαξιωμένης δράκας των εργατοπατέρων, παρόλο που οι εργαζόμενοι τους γύριζαν την πλάτη.

Σημειώνεται ότι νέα ερωτήματα προκύπτουν από δημοσιεύματα που αποτυπώνουν τον πολυπλόκαμο μηχανισμό όπου εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη, κρατικές υπηρεσίες, «θεσμοί», μέρος των οποίων είναι και η ΓΣΕΕ, όπως και οι εταιρείες στις οποίες ανέθετε τα προγράμματα κατάρτισης. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα δείχνουν ότι με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις της ίδιας της κυβέρνησης, που τώρα παριστάνει τον «τιμητή», εξασφαλιζόταν να ρέει το «ζεστό» χρήμα για τα προγράμματα της ΓΣΕΕ, για τα οποία τώρα ελέγχεται ο πρόεδρός της και επίσημος συνομιλητής της υπουργού Εργασίας Ν. Κεραμέως. Δηλαδή την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ψήφιζε τα 13ωρα, τα 6ήμερα, τη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου κ.ά., με τη ΓΣΕΕ να κάνει τη μία απεργοσπασία μετά την άλλη, υπουργοί και γενικοί γραμματείς έβαζαν υπογραφές για να συντηρείται ο μηχανισμός των εργατοπατέρων με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραπάνω είναι η άλλη όψη των νόμων που έφερε η κυβέρνηση για το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, με οδηγό πάντα τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές», ώστε να μετατρέπονται τα σωματεία σε όργανα συνδιαλλαγής και ενσωμάτωσης. Ετσι, από τη μία π.χ. με τον νόμο Χατζηδάκη καθιερώνονταν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες - ψηφοφορίες κ.λπ. μαζί με το φακέλωμα των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, και από την άλλη αναβαθμιζόταν ο ρόλος της ΓΣΕΕ, π.χ. με την ανάθεση στον πρόεδρό της ρόλου προέδρου και στον περιβόητο «Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπου συγκεντρώθηκαν όλα τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης που μέχρι τότε ήταν στον ΟΑΕΔ.

Η κυβέρνηση λοιπόν επιχείρησε με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: «Από τα πάνω» να ισχυροποιείται ο επίσημος θεσμός του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού (η ΓΣΕΕ) και «από τα κάτω» να απονευρώνονται τα σωματεία, να εμποδίζεται η ζωντανή λειτουργία και δράση τους. Αυτή η πορεία άλλωστε κορυφώνεται σήμερα με το νέο άθλιο νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ, το οποίο αναθέτει και νέους ρόλους στην απαξιωμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ σε βάρος των σωματείων, αφού τη μετατρέπει σε τοποτηρητή των κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή την μπάζει σε «ξένα χωράφια», που καμία σχέση δεν έχουν με την αποστολή της.

Σε ένα τέτοιο φόντο, χθες, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα για τα προγράμματα κατάρτισης και την εμπλοκή συγκεκριμένων υπουργείων για την έγκρισή τους και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, με κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι η φωλιά είναι ...λερωμένη με τη σφραγίδα της ΕΕ, αφού όπως αναφέρει «η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Και προσθέτει: «Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης μια σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοιχτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων».

Ομως δεν λέει κουβέντα για το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων, τα κονδύλια που δόθηκαν, αν υλοποιήθηκαν και αν υπάρχει απολογισμός.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης

Την ίδια «σιγή ιχθύος» κρατά η κυβέρνηση και για τον μηχανισμό που προαναφέρθηκε, αυτόν του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόκειται για φορέα που χρηματοδοτείται από το υστέρημα των εργαζομένων, μέσω κρατήσεων από τον μισθό τους, και ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την κατάρτιση αλλά και τη χρηματοδότηση των σωματείων.

Πρόεδρος λοιπόν του ΕΛΕΚ, ο οποίος αφενός μοιράζει «ζεστό» χρήμα για τις καταρτίσεις, τροφοδοτώντας τις ρεμούλες, αφετέρου στραγγαλίζει τα σωματεία, αφού σε πολλές περιπτώσεις κάνει «στάση πληρωμών», είναι ο ίδιος ο Παναγόπουλος.

Και όπως προκύπτει και από σχετική ανάρτηση του συγκεκριμένου οργανισμού, που αυτοπαρουσιάζεται σαν «επιχείρηση», ο «σκοπός» του προσιδιάζει περισσότερο σε ...διαφημιστική εταιρεία.

Γράφεται χαρακτηριστικά:

«Ο "ΕΛΕΚ" έχει ως σκοπό την διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων για την επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία». Στα ...καθήκοντά του περιλαμβάνονται: «Η οργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων και διαδραστικών εργαστηρίων, σχετικών με τον σκοπό του. Η παραγωγή και αναπαραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και λοιπού οπτικοακουστικού, έντυπου ή ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού. Η επιμέλεια, παραγωγή και κυκλοφορία σχετικών εκδόσεων, άρθρων, δημοσιεύσεων και λοιπού έντυπου προωθητικού υλικού. Η δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων, ιστολογίων και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και προγραμμάτων, καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας ανοιχτού δημόσιου διαλόγου και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντός του. Η ανάθεση, υλοποίηση και δημοσιοποίηση μελετών, μετρήσεων και ερευνών και η παραγωγή και συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης σχετικού με τον σκοπό του. Η σύσταση επιστημονικών επιτροπών για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων νομοθετικών κειμένων και διατάξεων προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με εθνικές και ευρωπαϊκές δομές του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς, καθώς και πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς. Η συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά πρωτόκολλα».