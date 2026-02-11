ΣΑΜΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ

Σήμερα τα συλλαλητήρια για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό

Σήμερα Τετάρτη, οι νησιώτες σε Σάμο και Ικαρία διαδηλώνουν για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και κλάδων στα δημόσια νοσοκομεία, ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Σάμου και του Νομαρχιακού Τμήματος Σάμου της ΑΔΕΔΥ, καθώς και των Συλλόγων Εργαζομένων των Νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας. Παράλληλα, τη δράση τους αυτή εμπλουτίζουν με διεκδικήσεις ενάντια στο άθλιο νομοσχέδιο κυβέρνησης - ΓΣΕΕ - ΣΕΒ που βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Σάμο (6 μ.μ. πλατεία Πυθαγόρα) στον Αγ. Κήρυκο (6.30 μ.μ. Νοσοκομείο) και στον Χριστό Ραχών (6.30 μ.μ., Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου).

Για τη διευκόλυνση της προσέλευσης στο σημερινό συλλαλητήριο, το Εργατικό Κέντρο Σάμου δρομολογεί λεωφορείο από Μαραθόκαμπο στις 4.30 μ.μ., με στάση στο Καρλόβασι στις 5 μ.μ. (στο πάρκινγκ του «Κρητικού») και ενδιάμεσες στάσεις μεταξύ Καρλοβάσου και Βαθιού για όποιον το επιθυμεί. Παράλληλα, όλες αυτές τις μέρες η προπαγάνδιση των συλλαλητηρίων συνεχίζεται δυναμικά από Σωματεία και φορείς, με μοίρασμα ανακοινώσεων, αφισοκολλήσεις και συζητήσεις με εργαζόμενους.

Σωματεία, φορείς και κάτοικοι απαιτούν:

Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλους, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για όλο τον λαό. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων, με άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων που προβλέπονται, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στελέχωση των Νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και όλων των Κέντρων Υγείας. Κάλυψη όλων των Περιφερειακών και Αγροτικών Ιατρείων με μόνιμους γιατρούς γενικής ιατρικής, με νοσηλευτή και μαία. Πλήρη στελέχωση των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ σε Σάμο και Ικαρία. Να στεγαστούν σε κατάλληλους χώρους και να έχουν διαχειριστή κλήσεων. Προμήθεια όλου του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Εδώ και τώρα ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και όλων των εργαζομένων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Γιατρούς Εργασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Στελέχωση Τμήματος Επιθεώρησης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στον νομό.