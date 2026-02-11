ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - ταφόπλακα των Συλλογικών Συμβάσεων!

Στάση εργασίας και συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φλεβάρη (1 μ.μ., Σύνταγμα) | Θα εξελιχθεί σε μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής των αγροτών, στις 4 μ.μ.

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα συνδικάτα, καθώς αύριο Πέμπτη εισάγεται στη Βουλή το αντεργατικό νομοσχέδιο - έκτρωμα που βάζει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις, κατά παραγγελία κράτους, κυβερνήσεων και εργοδοτών.

Στην Αθήνα, με απόφαση του Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας μετά από πρόταση της ΔΑΣ αποφασίστηκαν για την Παρασκευή 13 Φλεβάρη 4ωρη στάση εργασίας (12 μ. - 4 μ.μ.) και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 1 μ.μ., απαιτώντας την απόσυρση του εκτρώματος.

Μάλιστα, το συλλαλητήριο θα εξελιχθεί σε μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση υποδοχής των βιοπαλαιστών αγροτών που στις 4 μ.μ. θα διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα (βλ. σελ. 8 - 9).

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη απόφαση έχει ήδη πάρει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Δεκάδες είναι τα συνδικάτα που έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις: Η Ενωση Λογιστών, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, το κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου, το κλαδικό Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων ν. Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων ICAP κ.ά.

Σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο καλεί και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις

Στη Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ σήμερα Τετάρτη, στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήριο οργανώνει και το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς», σήμερα Τετάρτη στη Βέροια, στις 6 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου.

Στην Κρήτη, επίσης σήμερα Τετάρτη θα γίνουν συλλαλητήρια στο Ηράκλειο (6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας) και στα Χανιά (6.30 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς).

Να παρθεί πίσω εδώ και τώρα αυτό το αίσχος!

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο, που φέρει τις υπογραφές του ελεγχόμενου Παναγόπουλου και της υπουργού Εργασίας Ν. Κεραμέως, στόχο έχει και με τη βούλα του νόμου να καθηλώσει τους μισθούς στα όρια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, αναθέτοντας στη ΓΣΕΕ ρόλο «δερβέναγα» στις πλάτες των σωματείων.

Επίσης ότι το νομοσχέδιο είναι το αποτέλεσμα της άθλιας «Κοινωνικής Συμφωνίας» που υπέγραψαν οι ελεγχόμενοι εργατοπατέρες, η κυβέρνηση και οι βιομήχανοι μετά από 10 μήνες «μυστικών διαπραγματεύσεων», πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων και των σωματείων τους.

Μάλιστα, το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στην απόφασή του «καταδικάζει την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία διαχρονικά έχει βάλει πλάτη για να περάσει όλη η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Την ώρα που εκατοντάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οργάνωναν την πάλη τους ενάντια στα σχέδια για το 13ωρο και την παραπέρα διάλυση των δικαιωμάτων μας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ διαπραγματευόταν στα κρυφά με την υπουργό Εργασίας και τον ΣΕΒ μια συμφωνία - αίσχος για τις ΣΣΕ. Μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου».

Θυμίζουμε ότι με το νομοσχέδιο διατηρούνται στο ακέραιο όλοι οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι, με κεντρικό στοιχείο τη δυνατότητα της κυβέρνησης να καθορίζει μονομερώς τον κατώτατο μισθό μέσω του «περιβόητου αλγόριθμου» και με κριτήριο τις δημοσιονομικές αντοχές, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πληθωρισμό.

Περαιτέρω, ενισχύονται τα εμπόδια για την υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ, μέσα από τη διατήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, τη μη υποχρέωση των εργοδοτών να καταθέτουν μητρώο εργοδοτών και την απαίτηση τα σωματεία να αποδεικνύουν ότι οι ΣΣΕ δεν «θίγουν την ανταγωνιστικότητα» του κεφαλαίου.

Θεσμοθετείται δε η εξαίρεση επιχειρήσεων από κλαδικές ΣΣΕ, είτε με το πρόσχημα των «οικονομικών προβλημάτων» είτε με άλλες εξαιρέσεις, ακόμα και στο όνομα της αντιμετώπισης του «πληθωρισμού» και της «ακρίβειας», με τον μισθό των εργαζομένων να «ενοχοποιείται» και επίσημα πια για το τεράστιο κόστος ζωής, που στην πραγματικότητα το φέρνουν τα κέρδη των ομίλων.

Στα παραπάνω προστίθεται και η αναβάθμιση της απαξιωμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, αφού την ίδια στιγμή που δεν θα έχει λόγο για τον κατώτατο μισθό, θα μπορεί να υπογράφει κλαδικές ΣΣΕ για λογαριασμό των Ομοσπονδιών. Κι αυτό γιατί μόνο στην περίπτωση εμπλοκής των εργατοπατέρων της ξεπουλημένης αυτής ηγεσίας δεν θα ισχύει η απαράδεκτη «ρήτρα» εκπροσώπησης του 40% ενός κλάδου ώστε να επεκτείνεται η ΣΣΕ.

Εργατιά - αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά

Τα συνδικάτα καλούν σε ξεσηκωμό, να αποσυρθεί η ντροπιαστική συμφωνία, να δυναμώσει ο αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, που είναι μάχη για την ίδια τη ζωή των εργατών.

Απαιτούν: 7ωρο - 5ήμερο -35ωρο, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ώστε να κατοχυρώνεται και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για τις ΣΣΕ. Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ΕΓΣΣΕ στα συνδικάτα. Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στις πρώην ΔΕΚΟ. Επαναφορά κατακτήσεων όπως οι κλεμμένες 3ετίες 2012 - 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η συρροή, η πληρωμή υπερωριών. Κατάργηση του ΓΕΜΗΣΟΕ και όλων των αντεργατικών διατάξεων που περιορίζουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες.