ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ

Εκδήλωση για την υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Οχι άλλοι νεκροί και σακατεμένοι για τα κέρδη τους. Ο ρόλος των Συνδικάτων στην υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς» διοργανώνουν τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας την Τετάρτη 18 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του ΕΚ Εύβοιας (Μ. Φριζή 10, Χαλκίδα).

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

- Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ.

- Γιώργος Δούκας, επιθεωρητής Εργασίας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους σωματείων.

Στο κάλεσμά τους τα Εργατικά Κέντρα αναφέρονται στο εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» και σημειώνουν ότι είναι νεκροί και τραυματίες «που προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο 2025 σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα. Αυτήν την καθημερινότητα αρνούμαστε να την κάνουμε "κανονικότητα"».

Γι' αυτό και αναδεικνύουν ότι «σήμερα γίνεται ακόμα πιο φανερό πως η υπεράσπιση της ζωής μας πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση, υπόθεση των συνδικάτων, της οργανωμένης εργατικής τάξης! Συλλογικά και διεκδικητικά να δυναμώσουμε τον αγώνα απέναντι στην εγκληματική πολιτική του κέρδους και σε όσους την υπηρετούν, όσα μασκαρέματα κι αν κάνουν.

Να δυναμώσουμε τον αγώνα για δουλειά και ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, έχοντας καθαρό ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν η μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της - μέση λύση δεν υπάρχει».