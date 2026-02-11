ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Δύο έδρες στην «Ενωτική Συσπείρωση», που κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές

Οσους τη στήριξαν στις εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ) χαιρετίζει η «Ενωτική Συσπείρωση Πασχόντων» (υποστηρίζεται από τη ΣΕΑΑΝ).

Η «Ενωτική Συσπείρωση» κατέβηκε για πρώτη φορά και έλαβε 56 ψήφους, σε σύνολο 189 έγκυρων ψηφοδελτίων, και 2 έδρες στο ΔΣ.

«Βάλαμε τις βάσεις για έναν απαιτητικό και όμορφο αγώνα διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας για την προάσπιση της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης της υγείας μας», τονίζει η «Ενωτική Συσπείρωση», επαναφέροντας όλες τις διεκδικήσεις της για να σταματήσουν η υπομετάγγιση και η υποθεραπεία, για πλήρη κάλυψη όλων των πασχόντων με ποιοτικό και ασφαλές αίμα όλων των ομάδων αίματος. Ξεχωρίζει μάλιστα την απαίτηση «να μην εμπορευματοποιηθούν το αίμα και το πλάσμα», λέει «"όχι" στην επ' αμοιβή αιμοδοσία και πλασματαφαίρεση» κ.λπ.