ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Kράτος και εργοδοσία φτιάχνουν «πρωτόκολλα θανάτου» στους χώρους δουλειάς

Με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο η κυβέρνηση επιχείρησε για άλλη μια φορά να κάνει το άσπρο μαύρο σε σχέση με τις τεράστιες ευθύνες που βαραίνουν και την ίδια για την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο με τον χαμό 5 εργαζόμενων γυναικών, μανάδων, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», της «επιχείρησης - πρότυπο» στα Τρίκαλα.

Αυτό αποδείχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα, όπου συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ για το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» και για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζοντας την Ερώτηση του ΚΚΕ ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια «κακιά στιγμή», όπως διατείνεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες της εργοδοσίας, αλλά και της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που με την πολιτική τους έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε «παγίδες θανάτου», στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Ανέδειξε και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει αναφορικά με τις αποψιλωμένες από προσωπικό Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου 4 επιθεωρητές με μόλις 1 υπηρεσιακό αυτοκίνητο καλούνται να κάνουν ελέγχους σε χιλιάδες επιχειρήσεις στους δύο νομούς.

Με βάση αυτά, ο βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργατικών σωματείων, για την πρόληψη των εργατικών «ατυχημάτων» παντού, την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των σωματείων στους εργασιακούς χώρους. Ανέδειξε την ανάγκη να γίνουν μαζικές προσλήψεις επιθεωρητών Εργασίας και όλων των άλλων ειδικοτήτων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων στους χώρους δουλειάς, και για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη των αιτιών του συγκεκριμένου εγκλήματος.

Αντί να απαντήσει επιμένει στο «μαγείρεμα» η κυβέρνηση

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνει «καμία συγκάλυψη», όταν βέβαια με ευθύνη και της κυβέρνησης παραμένουν αναπάντητα μια σειρά αμείλικτα ερωτήματα σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για την ασφάλεια του εν λόγω εργοστασίου, και πιο συγκεκριμένα για τις αδειοδοτήσεις, τους ελέγχους κ.ο.κ.

Επιπλέον, στην απάντησή του επεσήμανε τη δήθεν «ουσιαστική αλλαγή» που έφερε στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς η κυβέρνηση, η οποία βέβαια είναι η ίδια που έφερε και το έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά και ετοιμάζεται να βάλει «ταφόπλακα» στις ΣΣΕ. Αναπαράγοντας την κυβερνητική προπαγάνδα, ο υφυπουργός αράδιασε διάφορους αριθμούς και επικαλέστηκε τα «μαγειρεμένα» στοιχεία της Eurostat και της διορισμένης από την κυβέρνηση διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, για να κρύψει τα «πρωτόκολλα θανάτου» που επιβάλλουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, παρέχοντας «ασυλία» στην εργοδοσία προκειμένου να θωρακίζονται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητά της.

Τεράστιες και διαχρονικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων

Στη δευτερολογία του ο Χρ. Κατσώτης υπογράμμισε τις τεράστιες και διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων για την εκτόξευση των εργοδοτικών εγκλημάτων, αναδεικνύοντας ότι όλες έχουν προχωρήσει «στην περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών» και φέρνοντας το χαρακτηριστικό παράδειγμα των απαγορεύσεων που επέβαλε η εργοδοσία της «Βιολάντα» στην παρέμβαση των συνδικαλιστών και των σωματείων, που αναδείκνυαν και τα ζητήματα της ασφάλειας στους εργαζόμενους.

Στηλίτευσε παράλληλα τον ρόλο της Δικαιοσύνης, η οποία με βάση τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις «βγάζει αποφάσεις υπέρ της εργοδοσίας» και παράνομες απεργίες που γίνονται για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ δεν δικαιώνει και απολυμένους εργαζόμενους που μπήκαν μπροστά για να δημιουργήσουν σωματείο. Ανέδειξε δε ότι το νομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις για τη «στήριξη της επιχειρηματικότητας» και την «προσέλκυση επενδύσεων» είναι αυτό που επιτρέπει στην εργοδοσία να είναι αδίστακτη απέναντι σε κάθε έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων.

«Αυτή η εξέλιξη είναι έργο των κομμάτων του κεφαλαίου, που προτεραιότητα έχουν το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, που είναι εχθρικό για τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα και τη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρ. Κατσώτης, ξεκαθαρίζοντας ότι τα 201 εργοδοτικά εγκλήματα που έγιναν το 2025 και τα αναδεικνύουν τα σωματεία δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά άνθρωποι, που «έχουν όνομα και επώνυμο».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι παίζει με τα πρωτόκολλα και τα αλλάζει, κάνοντάς τα «πρωτόκολλα θανάτου» σε βάρος εργαζομένων που πεθαίνουν σε χώρους δουλειάς, από «παθολογικά αίτια» εξαιτίας των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας, ενώ η ζωή τους είναι σε κίνδυνο και από τη μεταφορά από και προς τη δουλειά, εξαιτίας της εντατικοποίησης.

Τέλος, για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων ξεκαθάρισε ότι «οδηγεί σε "Βιολάντες"» και «έχει την υπογραφή όλων των κομμάτων» που θεσμοθέτησαν τη γνωστοποίηση και όχι τον έλεγχο πριν την έναρξη λειτουργίας, «στο όνομα της προσέγγισης επενδύσεων και της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας».