Εκεί που οι εργαζόμενοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους

Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις συνδικαλιστών στο πρόσφατο συνέδριο από χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι κατάφεραν να συγκροτήσουν σωματεία, να οργανώσουν την πάλη τους κόντρα σε «θεούς και δαίμονες».

Από την οργάνωση της πάλης στις πλατφόρμες της εκμετάλλευσης

Ενα τέτοιο παράδειγμα από τον χώρο των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες έφερε μετέφερε η Ειρήνη Μωραΐτη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της «Wolt», τονίζοντας πως «είμαστε ένα από τα πολλά νεοσύστατα Σωματεία που βρίσκονται για πρώτη φορά εδώ».

Στην τοποθέτησή της μίλησε για τον αγώνα ενός κλάδου που ξέρει πολύ καλά τι θα πει δουλειά - λάστιχο, εργολαβίες, 10ωρα και δεκάδες εργατικά «ατυχήματα», με το καπέλο του «ελεύθερου επαγγελματία», ενώ ανέδειξε το πλήθος των εργασιακών σχέσεων που η εργοδοσία έχει επιβάλει στους χιλιάδες εργαζόμενους.

«Τι απέδειξε η πείρα της Wolt», τόνισε προς τους συνέδρους, αναδεικνύοντας πως το Σωματείο εγγράφει ως μέλη όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, χωρίς ταμπέλες και διαχωρισμούς και αποκλεισμούς με βάση τη σύμβαση του καθενός, όπως έχουν κάνει άλλες δυνάμεις στον κλάδο τους. «Αυτός ο δρόμος του αγώνα είναι που φέρνει μικρές και μεγάλες νίκες», αναφερόμενη σε κατακτήσεις που απέσπασαν για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

«Αυτό σημαίνει το Σωματείο σε ταξική κατεύθυνση. Για αυτό και στο ΕΚΑ πρέπει όλοι να στηρίξουμε τις δυνάμεις της ΔΑΣ», ανέφερε.

Σχολιάζοντας δε τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο... και το τεκμήριο της «αθωότητας» που επικαλούνταν συνδικαλιστές της πλειοψηφίας, η ομιλήτρια αναρωτήθηκε: «Πού ήταν όλοι αυτοί όταν ασκούσαν διώξεις στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά; Στον γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που διώκονταν για τα εμπόδια στους πλειστηριασμούς; Στον στρατευμένο νέο και πρώην μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων που διώκεται επειδή εξέφρασε την αλληλεγγύη στους αγρότες;», με τους συνέδρους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

ΔΕΛΤΑ: Ιδρυση του Σωματείου με την αποφασιστική στήριξη των ταξικών δυνάμεων

Από το νεοσύστατο Σωματείο της ΔΕΛΤΑ Αττικής, ο Σάββας Λάζος μετέφερε χαιρετισμό στο Συνέδριο, ενώ τόνισε πως η ίδια η ίδρυση του Σωματείου, με τη βοήθεια των ταξικών δυνάμεων της Ομοσπονδίας Τροφίμων - Ποτών, γεμίζει αισιοδοξία τους εργάτες.

Τόνισε πως οι εργάτες της ΔΕΛΤΑ, σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπώλια του κλάδου σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, έκαναν το αποφασιστικό βήμα να οργανωθούν, να διεκδικήσουν και να δώσουν αποφασιστική απάντηση στην καθημερινότητά τους, που είναι τα 12ωρα, η 6ήμερη και 7ήμερη εργασία, τα δουλεμπορικά γραφεία και τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας.

«Η δράση μας ανάγκασε την εργοδοσία να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση», τόνισε, «ενώ τώρα συζητάμε για να υπογράψουμε και την τρίτη». Παράλληλα, το Σωματείο έχει μπει μπροστά και έχει βάλει «μπλόκο» σε μια σειρά μέτρα που πήγε να φέρει η εργοδοσία. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση που υπογράφηκε στο εργοστάσιο περιλαμβάνει και κατακτήσεις που δεν προβλέπονται από τους νόμους, όπως η επαναφορά των κλεμμένων τριετιών.

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως οι εργάτες της ΔΕΛΤΑ έχουν πια αποκτήσει πείρα για το πώς αντιμετωπίζονται και ξεπερνιούνται τα εμπόδια που βάζει η εργοδοσία, ενώ ανέδειξε πως η δημιουργία νέων Σωματείων, η οργάνωση σε ταξική κατεύθυνση είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους.

«Metropolitan General»: «Ανάσα» η αλλαγή συσχετισμών

Από το Σωματείο του ιδιωτικού ομίλου Υγείας «Metropolitan General», η Αντα Χαϊδά μετέφερε την κατάσταση συνολικά στον κλάδο, όπου κυριαρχούν η κακοπληρωσιά, η πίεση και η καταπόνηση. Οπως είπε, «δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τους εργοδότες». Και μετέφερε ότι η ηγεσία της ομοσπονδίας του κλάδου συζητά για ΣΣΕ «στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού», με τους εργαζόμενους παραγκωνισμένους και μάλιστα το ...κατόρθωμα αυτής της ηγεσίας ήταν να φέρει έναν βασικό μισθό στον κλάδο χαμηλότερο και από τον κατώτατο μισθό!

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις ευθύνες του προέδρου του κλαδικού Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών, που είναι επικεφαλής σε παράταξη στο ΕΚΑ, ο οποίος μάλιστα ασκούσε και ...κριτική στη ΔΑΣ, την ίδια στιγμή που στον κλάδο μαζί με τη ΔΑΚΕ υπογράφει αίσχη όπως τα παραπάνω.

Στον αντίποδα αυτού του κατήφορου η ομιλήτρια ανέφερε πως «μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βρεθήκαμε πρώτη φορά στο επιχειρησιακό Σωματείο στο "Metropolitan General", να είμαστε πρώτη δύναμη». Και σημείωσε πως «μετά από χρόνια καταφέραμε να αντιστρέψουμε τη φθίνουσα πορεία του Σωματείου» με σημαντικά βήματα, καταφέρνοντας να μπλοκαριστούν η 6ήμερη εργασία, οι αντιδραστικοί εσωτερικοί μηχανισμοί κ.λπ.

«Μάθαμε πόση δύναμη έχουμε, πόσο τρέμουν οι εργοδότες μπροστά σε ένα Σωματείο με ταξική κατεύθυνση», είπε τονίζοντας πως οι δυνάμεις της ΔΑΣ ήταν πραγματικό στήριγμα.