ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τώρα είναι η ώρα για αλλαγή σελίδας, για να γίνει αποκούμπι και στήριγμα των εργαζομένων και των σωματείων

Με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιούνται το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φλεβάρη, ολοκληρώνεται το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «Novotel» το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 20.00 και την Κυριακή από τις 8.00 μέχρι τις 18.00.

Με τη μάχη αυτή των αρχαιρεσιών κορυφώνεται η τεράστια προσπάθεια που κάνουν εκατοντάδες αντιπρόσωποι των σωματείων για να γίνει πράξη η αλλαγή σελίδας, για να περάσει το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας στα χέρια των εργατών. Να μετατραπεί σε αποκούμπι και στήριγμα, ορμητήριο αγώνων των σωματείων και της εργατικής τάξης της Αθήνας.

Αυτό το κάλεσμα απευθύνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή οι συνδικαλιστές που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, με αγωνιστές από δεκάδες διαφορετικούς χώρους δουλειάς που συναντήθηκαν σε μεγάλους σταθμούς της πάλης, στην αναμέτρηση με την εργοδοσία, το κράτος και την κυβέρνηση.

Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις για τη σαπίλα των εργατοπατέρων στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, η μάχη αυτή των αρχαιρεσιών στο ΕΚΑ κάνει ακόμα πιο καθαρό το δίλημμα που τίθεται στους εκατοντάδες αντιπροσώπους, σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή που αγωνιά και ανησυχεί για το εργατικό κίνημα, ειδικά σήμερα, με τον κόσμο να «φλέγεται». Γιατί αυτό που κρίνεται είναι αν το ΕΚΑ θα γίνει όργανο της πάλης των εργαζομένων ή αν θα είναι μηχανισμός προσαρμογής στην πολιτική της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί την άλλη όψη της σαπίλας που αναδίδεται από τη ΓΣΕΕ. Αν την επόμενη μέρα, με τη ΔΑΣ πιο δυνατή, θα οργανώνει ισχυρούς ταξικούς αγώνες ενάντια στη βαρβαρότητα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης και των πολέμων, ή αν θα στέκεται «σούζα» στα αφεντικά, που τσακίζουν τους εργάτες.

Ξεσκολισμένοι εργοδοτικοί συνδικαλιστές με «πλάτες» στον Παναγόπουλο και στην κυρίαρχη πολιτική

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τα ψηφοδέλτια που κατατέθηκαν χθες από τις άλλες δυνάμεις (του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του «όλου ΣΥΡΙΖΑ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες με ...δύο ψηφοδέλτια, μπας και κρατήσουν «και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο»!

Στο ένα από αυτά, με το όνομα ΠΑΣΚΕ, μαζί με τον απερχόμενο ΠΑΣΚίτη πρόεδρο του ΕΚΑ Κ. Κουλούρη φιγουράρει και ο ελεγχόμενος Παναγόπουλος (!), ο οποίος επιδιώκει να εκλεγεί από το ΕΚΑ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, για να παραμείνει στην καρέκλα του! Αυτή είναι η «λύση» που σκαρφίστηκαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, ώστε από τη μία να καταφέρουν να εκλέξουν τον Παναγόπουλο στη ΓΣΕΕ και από την άλλη να κουκουλώσουν τη συμφωνία τους σε αυτήν τη γραμμή, που παράγει και αναπαράγει τη σαπίλα του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού. Πρόκειται δηλαδή για ψηφοδέλτια - γραφειοκρατικά κατασκευάσματα, φτιαγμένα «από τα πάνω», που καμία σχέση δεν έχουν με τις αγωνίες και τα βάσανα των εργαζομένων, με τον αγώνα τους για τους μισθούς και τα δικαιώματά τους. Μόνο στόχο έχουν το μοίρασμα των καρεκλών ανάμεσα σε γνωστά στελέχη του εργατοπατερισμού, ελεγχόμενους και μη, που φιλοδοξούν να παραλάβουν τη σκυτάλη και να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο.

Με δύο ψηφοδέλτια συμμετέχουν για μία ακόμα φορά στις εκλογές και οι συνδικαλιστές της ΝΔ (ΔΑΚΕ και «Ενότητα»), όπου φιγουράρουν γνωστά ξεσκολισμένα στελέχη του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, λιβανιστήρια της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Με ένα ψηφοδέλτιο κατεβαίνει στις εκλογές και ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ», μαζί με δυνάμεις της Νέας Αριστεράς. Στο ψηφοδέλτιο αυτό («Μέτωπο Εργαζομένων») φιγουράρουν συνδικαλιστές όπως ο Ν. Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέχει τη θέση του γγ στη ΓΣΕΕ, πλάι στον Παναγόπουλο, και μόλις πριν λίγες μέρες κατέθετε την αμέριστη στήριξή του στον ελεγχόμενο εργατοπατέρα, μετά τις αποκαλύψεις για τις υπεξαιρέσεις. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι ο συγκεκριμένος είχε σηκώσει το χέρι του υπερψηφίζοντας μαζί με ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ την άθλια «κοινωνική συμφωνία» για τις ΣΣΕ. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν κι άλλοι εργατοπατέρες, γνωστοί για την ...επιστράτευση «μαϊμούδων» σε συνέδρια Ομοσπονδιών, τους οποίους ξέβρασαν τα ίδια τα σωματεία. Μάλιστα, επικεφαλής του συγκεκριμένου σχηματισμού τίθεται ο Δ. Αλεξόπουλος, συνδικαλιστής από την ιδιωτική Υγεία, ο οποίος, για λογαριασμό των κλινικαρχών που την περίοδο της πανδημίας θησαύριζαν την ώρα που γινόταν «διαλογή» ασθενών στις ΜΕΘ, πολεμούσε με λύσσα το αίτημα των συνδικάτων για επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας!

Κάθε τίμιος συνδικαλιστής έχει επιλογή

Στον αντίποδα του πώς θα ήθελαν το Εργατικό Κέντρο αυτοί οι συνδικαλιστές των «διαδρόμων» και της «καριέρας», δείγματα γραφής για το τι σημαίνει Εργατικό Κέντρο στα χέρια των εργατών δόθηκαν και τις δύο μέρες του Συνεδρίου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εκεί που εκατοντάδες αντιπρόσωποι βρίσκονταν στις θέσεις τους από νωρίς το πρωί, βάζοντας μπλόκο στα σχέδια της πλειοψηφίας των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για ηλεκτρονικό συνέδριο, χωρίς ουσιαστική συζήτηση και προβληματισμό.

Φάνηκε από το ίδιο το μέγεθος του Σώματος, με περίπου 1.500 αντιπροσώπους, το μεγαλύτερο Σώμα των τελευταίων 13 χρόνων, κάτι που «δεν έπεσε από τον ουρανό» αλλά αποτυπώνει τις ελπιδοφόρες διεργασίες «από τα κάτω» στις οποίες πρωτοστατούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Συνέδριο εκπροσωπήθηκαν πάνω από 40 νέα σωματεία που ιδρύθηκαν σε επιχειρήσεις, περνώντας «από φωτιά και σίδερο» και σπάζοντας στην πράξη την εργοδοτική τρομοκρατία.

Το απέδειξε η παρουσία δεκάδων νέων σε ηλικία αντιπροσώπων που με τις ομιλίες τους μετέφεραν τη ζωντάνια, τον αγωνιστικό παλμό από τους χώρους δουλειάς, ξεμπρόστιασαν τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές της πλειοψηφίας της διοίκησης, καταγγέλλοντας τα «κατορθώματά» τους. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η πλειοψηφία (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ) «κατάφερε» στην τελευταία θητεία της να κάνει «έξωση» από το κτίριο του ΕΚΑ τα δεκάδες σωματεία που έβρισκαν στέγη εκεί. Η «λύση» που βρήκαν ήταν ένα κτίριο όπου στεγάζονται μόνο το ΔΣ και οι παρατάξεις, δείχνοντας έτσι πώς αντιλαμβάνονται την οργάνωση της πάλης.

Σε ένα τέτοιο φόντο ξεχώρισαν μεταξύ άλλων τοποθετήσεις Σωματείων σε κρίσιμους κλάδους, όπως των Τροφίμων - Ποτών, με το νεοσύσταστο Συνδικάτο Εργαζόμενων «ΔΕΛΤΑ» και τις κατακτήσεις που έχει μετρήσει κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία. Αντίστοιχα και το Σωματείο Εργαζομένων «Wolt», που μπήκε μπροστά, ένωσε και οργάνωσε τον αγώνα χιλιάδων εργαζομένων με πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις σε έναν κοινό αγώνα, όπως και άλλα σωματεία όπου άλλαξαν οι συσχετισμοί και μετατράπηκαν σε «κάστρα» οργάνωσης του αγώνα.