Τραγική η κατάσταση στο ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο»

Νέα περιστατικά με ξυλοδαρμό ειδικευόμενης ψυχίατρου από ασθενή στο ψυχογηριατρικό τμήμα του ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» αποκαλύπτουν για μια ακόμα φορά τις τραγικές συνέπειες της υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενοι.

Αυτά σημειώνει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» στο Νοσοκομείο, τονίζοντας ότι είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών πολιτικών επιλογών διαχρονικά των κυβερνήσεων, του κράτους και της ΕΕ.

Δείχνοντας πού οφείλονται τέτοια περιστατικά, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» σημειώνει ότι είναι «σε κάθε βάρδια αντιστοιχούν 2 το πολύ 3 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, πολλές φορές μόνο γυναίκες, για 31 ασθενείς. Την ίδια ώρα οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες συστήνουν για τα ψυχιατρικά τμήματα οξέων περιστατικών αναλογία 1 νοσηλευτής ανά 3 ασθενείς. Οι ελάχιστες προσλήψεις είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν τα κενά σε νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) ανέρχονται σχεδόν στους 200», προσθέτει.

Οπως αναφέρει η ΑΣΥ, η απάντηση του υπουργείου, της 2ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του «Δρομοκαΐτειου» στην τραγική και επικίνδυνη υποστελέχωση είναι νέες μετακινήσεις, αφού δύο νοσηλευτές μεταφέρθηκαν για δύο μήνες στην ψυχιατρική κλινική του ΓΝ Νίκαιας, μήπως και καλυφθούν τα εκεί κενά, που η ίδια πολιτική έχει δημιουργήσει. «Μετακινήσεις με τα γνωστά "εντέλλεσθε", απόρροια και του νόμου για τη λεγόμενη "ψυχιατρική μεταρρύθμιση"», σημειώνει η ΑΣΥ, «που μετατρέπουν τους υγειονομικούς σε περιφερόμενο θίασο, να "πλοηγούνται" από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, και από δομή σε δομή, για να καλύψουν τρύπες ανοίγοντας άλλες».

Παράλληλα στηλιτεύει την πλειοψηφούσα παράταξη του σωματείου εργαζομένων και την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, που καλλιεργεί συστηματικά την ηττοπάθεια, το «τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα» για να «βγάλει λάδι» τις κυβερνητικές επιλογές.