ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Ούτε βήμα πίσω, εδώ και τώρα αυξήσεις στις συντάξεις και επαναφορά των Δώρων!

Με αιχμή τη δίκαιη απαίτηση για άμεση καταβολή του Δώρου Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους, ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αλλά και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, διαδήλωσαν για άλλη μια φορά χτες στο κέντρο της Αθήνας οι συνταξιούχοι της Αττικής, στην κινητοποίηση που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου έγινε η συγκέντρωσή τους, μέχρι το Σύνταγμα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που κατέληξε η πορεία τους, ακούστηκαν δυνατά οι διεκδικήσεις τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, κατήγγειλαν τις περικοπές στις συντάξεις τους που τους έχουν καταδικάσει όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία 15ετία και δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τους αγώνες τους, με τον επόμενο μεγάλο σταθμό το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 20 Μάρτη στο Σύνταγμα.

Η χτεσινή μαζική κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής επέδωσε το υπόμνημα με τα αιτήματα των συνταξιούχων και έλαβε τη δέσμευση πως σήμερα θα οριστεί η ημερομηνία συνάντησης με τον υπουργό που είχαν ζητήσει οι συνταξιουχικές οργανώσεις.

Μάλιστα, σήμερα Πέμπτη, η σκυτάλη περνά στους συνταξιούχους της Θεσσαλονίκης που διαδηλώνουν στις 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου με κάλεσμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα.

Καμιά ανοχή στον εμπαιγμό της κυβέρνησης

Στη χτεσινή κινητοποίηση στην Αθήνα, το «παρών» έδωσε οεκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους.

«Δεν ανεχόμαστε να βαφτίζουν τα ψίχουλα αυξήσεις», σημείωσε στην ομιλία του ο Μπάμπης Βορτελίνος εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου και κατήγγειλε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, καθώς η προσαρμογή των συντάξεων φέτος κατά 2,4% και μόλις 1,2% σε όσους είχαν προσωπική διαφορά δεν καλύπτει τα έξοδα ούτε μιας μέρας.

«Τα τελευταία 15 χρόνια ζούμε τις συνέπειες εγκληματικών πολιτικών σε βάρος μας», κατήγγειλε ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. «Μας μείωσαν τις συντάξεις μας, μας έκοψαν την 13η και 14η σύνταξη, κατάργησαν το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων, μας έχουν οδηγήσει στη φτώχεια και πολλούς από εμάς στην εξαθλίωση», υπογράμμισε ο συνδικαλιστής, για να προσθέσει πως μαζί με τη διαρκή ακρίβεια βρισκόμαστε σε έναν «ατελείωτο Γολγοθά».

Την ανυπόφορη κατάσταση που συνεχίζει να υπάρχει στην απόδοση των επικουρικών συντάξεων ανέδειξε ο Τέλης Κάντας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επικουρικών Ταμείων, σημειώνοντας πως 40.000 συνταξιούχοι περιμένουν 4 και 5 χρόνια για να λάβουν την επικουρική τους σύνταξη, ενώ οι υπεύθυνοι δεν δίνουν καμία συγκεκριμένη απάντηση για αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις.

Την επιχείρηση εκφοβισμού των εργαζομένων και συνταξιούχων από τους κυβερνώντες και αυτούς που τους στηρίζουν, με τον «μπαμπούλα της αστάθειας», κατήγγειλε ο. Ομως, όπως είπε, αυτή η σταθερότητα που επέβαλαν από το 2010, μεταφράστηκε σε τσάκισμα των συντάξεων, σε κόφτες στις συντάξεις όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης που συνεχίζεται, σε πληθωρισμό και ακρίβεια που δεν έχουν τέλος. «Θέλουν να μας συνηθίσουν στη "φθηνή ζωή". Το ζήτημα είναι αν εμείς θα το αποδεχτούμε», κατέληξε ο συνδικαλιστής.

Στη διαχρονική λεηλασία των συντάξεων αναφέρθηκε ο Σωτήρης Ραυτόπουλος εκ μέρους των συνταξιούχων σιδηροδρομικών, καταγγέλλοντας ότι από το 2010 οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους φτάνουν τα 160 δισ. ευρώ και την ίδια στιγμή, όπως είπε, η προπαγάνδα των κυβερνήσεων επαναλαμβάνει για τις δήθεν αυξήσεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, για τα «αναδρομικά», τα «επιδόματα» ότι «οι συνταξιούχοι πάνε ταμείο»! Στην πραγματικότητα, συνέχισε ο συνδικαλιστής, «οι συνταξιούχοι πάμε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, με την ακρίβεια να μας εξοντώνει, πάνε στο ταμείο του φαρμακείου για να πληρώνουν τα πανάκριβα φάρμακα, πάνε ταμείο για να πληρώσουν το πανάκριβο ρεύμα και όλους τους λογαριασμούς!».

Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν είναι κρέας για τα κανόνια τους

Η συγκέντρωση των συνταξιούχων μετατράπηκε και σε βήμα καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πολιτικής της κυβέρνησης που εμπλέκει τη χώρα στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς. «Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δεν είναι κρέας για τα κανόνια τους. Δεν θα αποκτήσουμε "κουλτούρα πολέμου", ούτε ως λαός θα συνηθίσουμε τα φέρετρα, όπως μας καλούν κυβερνητικοί και ευρωενωσιακοί παράγοντες», διαμήνυσαν τα στελέχη της ΣΕΑ, ενώ ο Ανέστης Τσουκαράκης από την Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών κατήγγειλε τα σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή 150 Ελλήνων στρατιωτικών στη Γάζα, που όπως είπε θα βρίσκονται δίπλα - δίπλα με τον δολοφονικό στρατό του Ισραήλ. «Ετοιμάζονται για πόλεμο», υπογράμμισε ο συνδικαλιστής και κατήγγειλε το πρόσφατο «κατάπτυστο νομοσχέδιο που προβλέπει μέχρι και την επιστράτευση κοριτσόπουλων...». Εκείνη τη στιγμή εκατοντάδες στόματα από την πλατεία απάντησαν με το σύνθημα «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά».

«Η πολεμική οικονομία που σχεδιάζουν και ήδη προχωρούν στην υλοποίησή της, θα σαρώσει όσα από τα κοινωνικά δικαιώματα έχει απομείνει», προειδοποίησε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Γι' αυτό και κάλεσε σε αντοχή, καθώς όπως είπε, «το συνταξιουχικό κίνημα θα πρέπει να δυναμώσει την πάλη του, όχι μόνο για να ξεφορτωθούμε τα βάρη που μας φόρτωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε. Πρέπει - τόνισε ο συνδικαλιστής - να σταματήσουν οι αυταπάτες, ότι θα 'ρθει κάποια κυβέρνηση και θα λύσει τα προβλήματα ή ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν με προσφυγές στα δικαστήρια. Τα αιτήματά μας και οι διεκδικήσεις μας δεν χωράνε στις πολιτικές που έχουν χαραχτεί. Μόνο με τους αγώνες γυρίζει ο τροχός της ιστορίας και μόνο με αυτούς μπορούν να δοθούν κάποιες λύσεις».

Στη συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυνε η Γιώτα Τσακούλια από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Δικηγόρων, που διατράνωσε την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να αγωνίζονται, ο Δημήτρης Μπέττας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας που υπογράμμισε την αξία του κοινού αγώνα όλων των συνταξιούχων και ο Δημήτρης Ζαφειρούδης από τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, ο οποίος σημείωσε ότι αυτά που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής 15 ετών που ασκήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις.