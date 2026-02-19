ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Με το αίμα των εργαζομένων και σωρεία παραβιάσεων χτίστηκαν τα κέρδη του μπισκοτάδικου

INTIME NEWS

Στην υπόθεση του μπισκοτάδικου της «Βιολάντα» κάθε εξέλιξη και νέο στοιχείο που προκύπτει επιβεβαιώνει ότι η εργοδοσία δεν δίστασε για τα κέρδη της να οδηγήσει στον θάνατο πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε χθες για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Κ. Τζιωρτζώτης. Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων αναβάθμισε το κατηγορητήριο σχετικά με το μακελειό στο εργοστάσιό του, καθώς ο ίδιος, ο τεχνικός Ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είναι πλέον αντιμέτωποι με ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Ο ιδιοκτήτης μάλιστα προκλητικά επιχειρεί να φορτώσει τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλον «συνεργάτη» του, εμφανιζόμενος περίπου ως ...περαστικός από τα εργοστάσιά του και δηλώνοντας ότι «δεν ήξερε τίποτα». Τελικά, μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Εγκληματικές παραβιάσεις εντόπισε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Τα εγκληματικά κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο μπισκοτάδικο αλλά και τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για την οσμή αερίου επισημαίνει στο επίσημο πόρισμά της η Πυροσβεστική, που δημοσιεύτηκε χθες. Το πόρισμα συντάχθηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και περιλαμβάνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στις δικαστικές Αρχές.

Εντοπίζει σωρεία παραβιάσεων που επιβεβαιώνουν ακόμη μία φορά όσα έχουν καταγγελθεί από την πρώτη στιγμή και κυρίως πως η ασφάλεια και η προστασία των εργαζομένων πήγαν περίπατο για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία και η κερδοφορία της επιχείρησης.

Τέτοια στοιχεία είναι η ύπαρξη αποσυνδεδεμένης ηλεκτροβάνας στο σημείο όπου οι σωληνώσεις προπανίου εξέρχονταν από το έδαφος και εισέρχονταν στο Κτίριο 2, όπου έγινε η φονική έκρηξη. Σύμφωνα με το πόρισμα, το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν αποσυνδεδεμένο. Οπως επισημαίνεται, ο ρόλος της ηλεκτροβάνας είναι να διακόπτει αυτόματα την παροχή αερίου όταν οι ανιχνευτές εντοπίσουν διαρροή. Ωστόσο, εφόσον ήταν αποσυνδεδεμένη, δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή σε περίπτωση διαρροής. Το πόρισμα σημειώνει ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές εντός του κτιρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα δεν ήταν σε θέση να επιτελέσει τον βασικό της σκοπό: Τη διακοπή της ροής αερίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μαρτυρίες εργαζομένων σχετικά με την έντονη οσμή, η οποία σύμφωνα και με το πόρισμα είχε γίνει αντιληπτή ήδη από την περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το δυστύχημα. Οπως αναφέρεται, η οσμή εμφανιζόταν κατά διαστήματα και είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας και προϊσταμένους. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις καταθέσεις, δεν προκύπτει ότι έγινε η οποιαδήποτε αποκατάσταση για το πρόβλημα. Αντίθετα, υπήρχαν ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης πως η οσμή δεν σχετιζόταν με υγραέριο.

Σήμερα η σύσκεψη του ΕΚ Τρικάλων

Ολους τους εργαζόμενους της πόλης και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους της «Βιολάντα» καλεί στη σημερινή σύσκεψη των σωματείων το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, για να συζητήσουν την οργάνωση της πάλης και της απεργιακής μάχης που έχει προκηρύξει μπροστά στη συμπλήρωση τριών χρόνων από το επίσης προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Η σύσκεψη θα γίνει στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του ΕΚΤ.

Το ΕΚ Τρικάλων σημειώνει σε σχέση με τις ντροπιαστικές εικόνες όπου τα στελέχη της εργοδοσίας για δεύτερη μέρα οργάνωσαν συγκέντρωση «στήριξης» στον ιδιοκτήτη έξω από τα δικαστήρια, πως αυτές οι συγκεντρώσεις «δεν είναι καθόλου αυθόρμητες. Εγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη».

Το Εργατικό Κέντρο απευθύνεται σε όσους εργαζόμενους ενέδωσαν σ' αυτήν την καθοδηγούμενη προσπάθεια και τους καλεί να σκεφτούν ορισμένα ζητήματα, όπως ότι θα μπορούσαν και κάποιοι από αυτούς να ήταν στη θέση των θυμάτων.

Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι «εργοδότης και εργαζόμενοι δεν είναι στην ίδια θέση, αλλά τα κέρδη του εργοδότη και η ανάπτυξή του πάτησαν πάνω σε απλήρωτες υπερωρίες, σε νυχτερινά ή αργίες που δεν πληρώνονταν, σε αποζημιώσεις που δεν δίνονταν και γενικότερα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς, με υπερεντατικοποίηση και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων».

Το Εργατικό Κέντρο σημειώνει ότι είναι δικαιολογημένη η αβεβαιότητα που αισθάνονται εργαζόμενοι, όμως αυτή «πρέπει να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση από τον εργοδότη και από το υπουργείο Εργασίας να διασφαλίσουν τους μισθούς τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η επιχείρηση κλειστή».