Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Συνεχίζει τις παρεμβάσεις του για τους μετανάστες εργάτες γης

Απαιτεί βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης

Συνέχεια στις παρεμβάσεις του για την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαμονής των χιλιάδων εργατών μεταναστών γης στις περιοχές της βόρειας Ηλείας και της δυτικής Αχαΐας δίνει το κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών, μπροστά και στην προετοιμασία για την εντατική συλλογή φράουλας το επόμενο διάστημα, όπως και άλλων καλλιεργειών.

Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου και της διοίκησης της Ομοσπονδίας Τροφίμων - Ποτών πραγματοποίησε μάλιστα και συνάντηση με τον δήμαρχο Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννη Λέντζα.

Στην παρέμβασή τους οι συνδικαλιστές απαίτησαν ενημέρωση για τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί από την πλευρά του δήμου προκειμένου να εξασφαλιστούν για τους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών καθαριότητα, υδροδότηση με πόσιμο νερό, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όπως και για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί για μεταδοτικές νόσους. Στα ζητήματα που έθεσαν οι συνδικαλιστές ήταν και η αναγκαία λήψη προληπτικών μέτρων από πυρκαγιές και άλλα θέματα ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στους χώρους διαμονής.

Υπογραμμίστηκε ότι οι ανάγκες αυτές αυξάνονται, αφού το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει ο αριθμός των εργαζομένων στις καλλιέργειες.

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι ελάχιστα ζητήματα έχουν προχωρήσει. Από την πλευρά του δήμου, πέραν της τοποθέτησης 100 κάδων απορριμμάτων σε σημεία που υποδείχθηκαν, καθώς και ορισμένων δικτύων για την ύδρευση, δεν έγινε κάποια άλλη αναφορά, με την ευθύνη για τους ελέγχους για τις συνθήκες που επικρατούν στους καταυλισμούς να μετατίθεται στο ...αν υπάρχει κάποια καταγγελία για την πραγματοποίησή τους. Αυτό παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο ακόμα και πρακτικά από την πλευρά των μεταναστών εργατών (που η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει καν Ελληνικά) είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.

Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Συνδικάτου επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως οι πρωτοβουλίες του θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στους χώρους δουλειάς και στους καταυλισμούς, αλλά και με την παρουσία του στην περιοχή, με τα γραφεία που έχει στη Νέα Μανωλάδα. Επίσης θα γίνουν παρεμβάσεις σε δήμους, υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες, όπως και στις πρεσβείες των χωρών καταγωγής των μεταναστών εργατών γης.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
