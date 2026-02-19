ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ενα σύγχρονο κάτεργο, κάθε ώρα δουλειάς είναι κίνδυνος - θάνατος

Δεύτερη μέρα απεργίας χθες | Σοκαριστικές εικόνες από τις συνθήκες εργασίας στην «παγίδα θανάτου»

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι εργάτες τηςστησυνέχισαν χθες την καθολική απεργία τους, διεκδικώντας τηνΑπό τα ξημερώματα, πριν χαράξει, η απεργιακή φρουρά στάθηκε ξανά στις πύλες του εργοστασίου, με τη στήριξη τουκαι τουΥπενθυμίζεται ότι οι εργάτες με Γενική τους Συνέλευση

Χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε και επιτόπιος έλεγχος από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της Επιθεώρησης Εργασίας, που είχε κληθεί μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου. Στον έλεγχο συμμετείχαν μαζί με τους επιθεωρητές εκπρόσωποι των εργαζομένων, του Σωματείου και του Εργατικού Κέντρου. Αυτό που αντίκρισαν δεν ήταν «τυπικές ελλείψεις»: Ηταν η καθημερινότητα που οι εργάτες καταγγέλλουν εδώ και καιρό, γραμμένη πλέον σε χαρτί.

«Κάτεργο η "Ανακύκλωση", κάθε ώρα δουλειάς είναι κίνδυνος - θάνατος», τονίζει το Σωματείο, επισημαίνοντας ότι διαπιστώθηκαν «σωρεία παραβάσεων και ελλείψεων» και «ένα άκρως επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον». Συγκεκριμένα, η Επιθεώρηση κατέγραψε παραβάσεις τόσο στους χώρους συγκέντρωσης και διαλογής όσο και στους χώρους διαλείμματος, σε αποδυτήρια και τουαλέτες, με το πόρισμα - όπως τονίζεται - να «γεμίζει τρεις ολόκληρες σελίδες», αποτυπώνοντας «ένα σύγχρονο κάτεργο, παγίδα θανάτου».

Επιβεβαιώνοντας τις αμέτρητες «Βιολάντες» που απειλούν τις ζωές των εργατών, καταγράφονται μεταξύ άλλων:

Σάπιες λαμαρίνες και σπασμένοι κοιλοδοκοί εκεί όπου δουλεύουν εργάτες, ηλεκτρολογικά σε απαράδεκτη κατάσταση, με γυμνά καλώδια, απουσία πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου και έλλειψη συντηρητή, σκισμένη ταινία διαλογής, που όπως καταγγέλλεται αναγκάζει εργάτες να βάζουν τα χέρια τους «μέσα στον μαγνήτη», ανύπαρκτος εξαερισμός και μη λειτουργία κλιματισμού, απότομες σκάλες χωρίς ή με σπασμένα κιγκλιδώματα, εκτεθειμένες πρίζες, πλήρως διαλυμένο σύστημα πυρόσβεσης, ληγμένοι πυροσβεστήρες. Επίσης, έλλειψη αναρτημένου σχεδίου διαφυγής, παντελής έλλειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), βουλωμένες τουαλέτες κ.λπ.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ποντίκια, που όπως αναφέρει το Σωματείο βρίσκονται παντού.

Το Σωματείο απαιτεί «να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης» και να παρθούν άμεσα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι «να γυρίζουν σπίτια τους και στις οικογένειές τους ζωντανοί. Δεν θα θρηνήσουμε άλλους νεκρούς εργάτες για τα κέρδη των αφεντικών».

Στο πλευρό των απεργών στέκονται κι άλλοι εργαζόμενοι, όπως ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Ιωαννίνων, που τονίζει πως «είμαστε μαζί σας» και καταγγέλλει ότι παρά τις διαμαρτυρίες, «καμία δημοτική αρχή "δεν βλέπει και δεν ακούει"» την υγειονομική «βόμβα» στον χώρο. Αναδεικνύει επίσης ότι η κατάσταση στο ΚΔΑΥ δείχνει πώς βγαίνουν τα κέρδη των εργολάβων των σκουπιδιών: Με εργαζόμενους απλήρωτους και εκτεθειμένους, ενώ ο λαός πληρώνει ακριβά ανταποδοτικά τέλη σε δήμους και ΦΟΔΣΑ. Και υπενθυμίζει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι βιώνουν εργατικά «ατυχήματα» «κάθε βδομάδα», καθώς οι δημοτικές αρχές κάνουν «οικονομία» στις δαπάνες ασφαλείας ώστε να περισσεύουν χρήματα για τους εργολάβους.

Την ίδια ώρα φτάνουν μηνύματα αλληλεγγύης και από άλλες μονάδες. Εργάτες από το αντίστοιχο εργοστάσιο στον Βόλο στέλνουν χαιρετισμούς, «καλό κουράγιο και με τη νίκη», αναφέροντας ότι και αυτοί είναι 7 μήνες απλήρωτοι.