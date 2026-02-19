ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Αύριο η μεγάλη απεργία, «ήρθε η ώρα για τη Συλλογική Σύμβαση»!

«

Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία, πριν την απεργία στις 20 του μήνα, και όπως όλα δείχνουν για άλλη μια φορά η εργοδοσία θα πάρει το μήνυμα από έναν κλάδο αποφασισμένο να υπερασπιστεί τη ζωή και την Τέχνη του, να μην κάνει πίσω.

Αυτήν τη στιγμή δεν περισσεύει κανένας. Πρέπει όλοι να αποφασίσουμε αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούμε όταν συζητάμε μεταξύ μας. Ηρθε η ώρα οι ηθοποιοί να έχουμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», σημειώνει στο κάλεσμά του το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών μία μέρα πριν την τρίτη μέσα σε λίγους μήνες απεργία.

Εχει οριστεί και απεργιακή συγκέντρωση την ίδια μέρα, στις 19.30 στη Βουκουρεστίου.

Οι ηθοποιοί μέσα από τις κινητοποιήσεις τους απαιτούν υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ), πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Ηδη μεγάλοι χώροι έχουν δηλώσει απεργία, δίνουν τη μάχη της Σύμβασης μαζί με το Σωματείο τους και ο κατάλογος μεγαλώνει ώρα με την ώρα.

Ενδεικτικά, απεργούν: Θέατρο Παλλάς (Λόλα), Θέατρο Ηβη (Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης), Θέατρο Ακροπόλ (Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας), Θέατρο Αθηνών (Cancel), Σύγχρονο Θέατρο (Το τρίτο στεφάνι), Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους), Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς, Το Κύμα), Θέατρο Δημήτρης Χορν (Μάρτυρας Κατηγορίας), Θέατρο Κνωσσός (Ο εχθρός του λαού), Ελληνικός Κόσμος - ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω, Το μεγάλο μας τσίρκο), Θέατρο Εμπορικόν (Το ΚΕΪΚ), Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες), Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος), Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα), Θέατρο Θησείον (Τα χρόνια της Αννί Ερνώ), Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας), Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη), Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ), Θέατρο Τέχνης (Ο κος Βρομύλος), Από Μηχανής Θέατρο (Ροδάφνον), Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτόν), Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα), Θέατρο Αθηνά (Το όνομα), Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Ολα λάθος), Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης), Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι), Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχάουζεν, Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της), Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών), Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν).

Και, ενδεικτικά, απεργούν σε συμπαράσταση: Θέατρο Τζένη Καρέζη (Εντα), Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Ιβάνοφ), Θέατρο Μπέλλος («Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» Σεξ - Βία - Εξουσία - Πίστη - Αγάπη), Θέατρο Επι Κολωνώ (Linda), Θέατρο Σταθμός (Απόντες), Iδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Κρότος), Θέατρο Nous - Black Box (Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρ. Ατάιντε - Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα»), Θέατρο Φούρνος (Ουρανός απ' άλλους τόπους - ρόδα στο μαντίλι), Θέατρο Arroyo (Nina Simone - 4 οκτάβες Ελευθερίας), Θέατρο Δίπυλον (1984 - George Orwell - ΑΘΗΝΑ).