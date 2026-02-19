ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεγάλη συμμετοχή και χθες στην απεργία, που συνεχίζεται

Συνεχίζεται σήμερα η τριήμερη απεργία των βιοπαλαιστών αυτοκινητιστών ταξί που ξεκίνησε την Τρίτη.

Οι αυτοαπασχολούμενοι αυτοκινητιστές αλλά και οι οδηγοί ταξί απαντούν με αυτές τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης, που διά στόματος Κ. Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, τόνισε πως «έτσι είναι η ελεύθερη αγορά», επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει, σε συνέχεια των προκατόχων της, συνθλίβει τους μικρούς αυτοκινητιστές, αβαντάροντας τα κέρδη των ομίλων.

Στο πλαίσιο της απεργίας τους χθες οργάνωσαν συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με καθιστική διαμαρτυρία, ενώ για σήμερα έχουν οριστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και πορεία με τα πόδια προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν οι αυτοκινητιστές και σε άλλες περιοχές. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και από εκεί με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Στο πλευρό τους βρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στα δίκαια αιτήματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο στόχαστρο των αυτοκινητιστών μπαίνει το νέο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση από το υπουργείο Μεταφορών και έρχεται να δώσει νέα «δώρα» στους μονοπωλιακούς ομίλους, καθώς με το άρθρο 52 διευκολύνονται οι εταιρείες που διαχειρίζονται επιβατικά ΙΧ να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Παράλληλα η υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτροκίνητα φορτώνει τα βάρη της αντικατάστασης, αλλά και το τεράστιο κόστος λειτουργίας, στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους.

Επιπλέον, το υπουργείο εισάγει την απαράδεκτη διάταξη που απαιτεί Γενικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης για την έναρξη ή ανανέωση άδειας, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η πόρτα για να χτυπηθεί η συνδικαλιστική δράση, η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις αν έχει υπάρξει καταδίκη.

Οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί χαιρετίζουν τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων τους και καλούν σε συνέχιση του αγώνα, προβάλλοντας ξανά τις διεκδικήσεις για κατάργηση της υποχρεωτικής αντικατάστασης των αυτοκινήτων ταξί με ηλεκτρικά και παροχή κρατικών επιδοτήσεων στους επαγγελματίες των ταξί, αλλά και άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που είναι στη διαβούλευση. Επίσης, απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 και όλων των ρυθμίσεων που διευκολύνουν τις εταιρείες που διαχειρίζονται ΕΙΧ να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου. Επαναφορά του Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης αντί Δικαστικής Χρήσης για την έκδοση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί, με αναδρομική ισχύ από το 2021. Παράλληλα, καταγγέλλουν τη φοροληστρική πολιτική της κυβέρνησης και απαιτούν την κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα με βάση τα πραγματικά έσοδα - έξοδα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.