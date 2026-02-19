ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

«Η Υγεία ψυχορραγεί... Αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας»

Πάνω από 40 σωματεία και φορείς συμμετείχαν στη μαζική συγκέντρωση για το Νοσοκομείο, το ΚΥ και το ΕΚΑΒ

Μαζική συγκέντρωση για την τραγική κατάσταση της δημόσιας Υγείας στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Φλεβάρη στο Δημοτικό Θέατρο, καθώς λόγω της κακοκαιρίας αυτή δεν έγινε στην Πόρτα Ριάλα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

«Η Υγεία ψυχορραγεί. Αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας», ήταν το μήνυμα της συγκέντρωσης που δέσποζε και από το πανό, ενώ «ντύθηκε» καλλιτεχνικά από τη χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίτσας «Το Αλσος». Το κάλεσμα έγινε από το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ και τις συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και στήριξαν πάνω από 40 σωματεία και φορείς, από χώρους τουρισμού - επισιτισμού και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, από το λιμάνι, τους οδηγούς ταξί, σωματεία του ιδιωτικού τομέα και τον Σύνδεσμο Οικοδόμων, αλλά και φορείς από την Υγεία (εργαζόμενοι Νοσοκομείου, ιδιωτικός τομέας Υγείας, ψυχιατρικός τομέας), την Εκπαίδευση (ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ), τους ΟΤΑ, τις συνταξιουχικές οργανώσεις (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, πολιτικοί συνταξιούχοι) και μαζικούς - πολιτιστικούς συλλόγους (Ενωση Συλλόγων Γονέων, ΟΓΕ, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπικές κοινότητες κ.ά.). Πρόσθετα συμμετοχή δήλωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ματθαίου και ο σύλλογος San Giakomo.

Στο άνοιγμα, ο γραμματέας του ΕΚ Κέρκυρας Γιάννης Λασθιωτάκης υπογράμμισε ότι η πλατιά συσπείρωση δείχνει πως το ζήτημα «αφορά όλους» και απασχολεί πλατιά τον λαό της περιοχής. Την πιο συγκεκριμένη εικόνα από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας έδωσε η πρόεδρος του Ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων Ντίνα Ιωάννου, τονίζοντας ότι η «σύγχρονη και ασφαλής» περίθαλψη στο νησί δεν είναι δεδομένη. Ανέδειξε ως χαρακτηριστικό δείκτη την αύξηση των διακομιδών ασθενών εκτός Κέρκυρας, «με αεροπλάνα, με το Λιμενικό ή με πλοία της γραμμής», όταν «αρρωστήσουμε λίγο πιο σοβαρά». Στάθηκε στην υποστελέχωση, μεταφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία και περιγράφοντας π.χ. κλινικές που παλεύουν να σταθούν με 1-2 γιατρούς και εργαζόμενους εξουθενωμένους.

Κατήγγειλε την πολιτική που μετατρέπει τον ασθενή σε «πελάτη» και το νοσοκομείο σε «επιχείρηση», με απογευματινά χειρουργεία/ιατρεία, εργολάβους και ελαστικές σχέσεις, ενώ επισήμανε ότι χωρίς ουσιαστικά κίνητρα δεν έρχεται προσωπικό σε ένα νησί με πανάκριβη ζωή.

Παρεμβάσεις έκαναν ακόμα αναδεικνύοντας τις ευθύνες κράτους και κυβέρνησης, που λογίζουν την υγεία του λαού ως «κόστος», η πρόεδρος του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ειρήνη Ασπιώτη, ο αντιπρόεδρος του ΕΚ Κέρκυρας Σπύρος Κανταρέλης, ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Δημοσίου Μπάμπης Χαραλάμπους.

Στο πλαίσιο του καλέσματος τέθηκαν αιτήματα για πλήρη στελέχωση Νοσοκομείου - ΚΥ - ΕΚΑΒ, σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες χωρίς πληρωμές και ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση της Υγείας, αντί για δαπάνες σε πολεμικούς σχεδιασμούς.