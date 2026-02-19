Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια στις παρακάτω πόλεις (εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω): Αγ. Νικόλαος, 12 μ., κεντρική πλατεία. Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Αλεξάνδρεια, 11 π.μ., Πνευματικό Κέντρο. Αλεξανδρούπολη, 12 μ., δημαρχείο. Αλιβέρι, 11 π.μ., πεζόδρομος. Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Ησαΐα. Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου. Αριδαία, 11 π.μ., πλατεία Σέτσκο. Αρτα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αταλάντη, 12.30 μ.μ., κεντρική πλατεία. Βέροια, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου. Γιάννενα, 12 μ., Περιφέρεια Ηπείρου. Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ. Γρεβενά, 1.30 μ.μ., κεντρική πλατεία. Δράμα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Εδεσσα, 11 π.μ., μικροί καταρράκτες. Ζάκυνθος, 12 μ., πλατεία Αγίου Μάρκου. Ηγουμενίτσα, 12 μ., πλατεία Δημαρχείου. Ηράκλειο, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας. Θάσος, 12 μ., λιμένας. Θήβα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ικαρία, 12 μ., πλατεία Ευδήλου. Καβάλα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Καστοριά, 12 μ., Αντιπεριφέρεια. Κατερίνη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Κερκυρα, 12 μ., Πόρτα Ριάλα. Κεφαλονιά, 12 μ., Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου. Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Κομοτηνή, 11.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κόρινθος, 12 μ., πλατεία Περιβολάκια. Λαμία, 12 μ., πλατεία Πάρκου. Λευκάδα, 12 μ., πλατεία Αγ. Μηνά. Λιβαδειά, 12 μ., κεντρική πλατεία. Μαντούδι, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Μεσολόγγι, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Μυτιλήνη, 12 μ., πλατεία Σαπφούς. Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Ναύπλιο, 6.30 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου. Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Πρέβεζα, 11 π.μ., δικαστήρια. Ρέθυμνο, 12 μ., πλατεία Αγνωστου Στρατιώτη. Ορεστιάδα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Σάμος (Βαθύ), 12 μ., πλατεία Πυθαγόρα. Σάμος (Καρλόβασι), 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου. Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας. Σητεία, 12 μ., κεντρική πλατεία. Σκύδρα, 11 π.μ., πλατεία Δημοκρατίας. Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία. Τρίκαλα, 12 μ., κεντρική πλατεία. Τρίπολη, 11 π.μ., πλατεία Πετρινού. Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη. Χαλκίδα, 11 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Χανιά, 12 μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε σχεδόν 70 πόλεις μέχρι τώρα!

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα