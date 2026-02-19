Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Εκδηλώσεις και συλλαλητήρια από φοιτητικούς συλλόγους και μαθητές

Εκδήλωση διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη, στις 5 μ.μ. στο Πολυτεχνείο, στην αίθουσα Α5, με ομιλητές την Ελένη Βασάρα, τον Νίκο Τσακλίδη, εκλεγμένο στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη «Hellenic Train» και συγγενή θύματος, και τον Δαμιανό Μπαλασούλη, δικηγόρο οικογένειας θυμάτων.

Ακόμα, στη Λάρισα, φοιτητικοί σύλλογοι προγραμματίζουν εκδήλωση την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στη 1 μ.μ., στο αμφιθέατρο 2 του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Θα μιλήσουν ο Δαμιανός Μπαλασούλης, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, και ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Ανάλογη εκδήλωση θα γίνει στον Βόλο, την ίδια μέρα στις 7 μ.μ., στον Θόλο του ΠΘ. Θα μιλήσουν ο Νίκος Τσακλίδης και ο Δαμιανός Μπαλασούλης.

Ακόμα, σε μαθητικά - φοιτητικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 26 Φλεβάρη προχωρούν οι μαθητές μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους. Συμμετοχή και στήριξη έχουν ανακοινώσει οι Ομοσπονδίες Ενώσεων Γονέων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα συγκεντρώνονται στις 12 μ. στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Μαθητικά - φοιτητικά συλλαλητήρια διοργανώνονται επίσης στην Πάτρα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, στη Λάρισα στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία, στον Βόλο στις 12 στον Θόλο του Πανεπιστημίου και στην Καλαμάτα στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές των μαθητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλούν τα 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια να πάρουν αποφάσεις και να προχωρήσουν στις 26 και 27 Φλεβάρη σε καταλήψεις, δράσεις στα προαύλια και συμμετοχή στις πορείες.

Επιπλέον, ανά περιοχές οι μαθητές και μαθήτριες της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν:

  • Το Σάββατο 21 Φλεβάρη δρώμενο από μαθητές της Τούμπας στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας και στο «Δέντρο της Μνήμης» από μαθητές του Ντεπώ και της Ανάληψης.
  • Την Κυριακή 22 Φλεβάρη στην Καλαμαριά και στη Θέρμη, γκράφιτι, πανό και τοιχογραφίες σε πλατείες και γειτονιές.
  • Την Τετάρτη 25 Φλεβάρη, στις 8 μ.μ., συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην πλατεία Ευόσμου.
  • Την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, μαθητική συναυλία στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Ευκλείδη.

Παράλληλα, μαθητές και φοιτητικοί σύλλογοι δίνουν ραντεβού στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία στις 28 Φλεβάρη.

    
