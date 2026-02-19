ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Τέσσερις διασωληνωμένοι ασθενείς παρέμειναν σε φορείο (!) στο ΤΕΠ επί ώρες μέχρι να βρεθεί όχι κλίνη ΜΕΘ αλλά μία απλή κλίνη στην παθολογική του νοσοκομείου.

Αυτό το αίσχος καταγγέλλει η ΚΟΒ ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» του ΚΚΕ, καταρρίπτοντας για μια ακόμα φορά το αφήγημα για το «καλύτερο, νέο ΕΣΥ».

Οι δύο από τους τέσσερις διασωληνωμένους μάλιστα ήταν με βαρύτατη λοίμωξη, ο ένας με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και η τέταρτη με εγκεφαλική αιμορραγία! «Ενας από αυτούς κατέληξε στην αίθουσα των επειγόντων», σημειώνει η Οργάνωση του Κόμματος, αναδεικνύοντας πως την ίδια στιγμή «δεκάδες άλλοι που χρειάζονται νοσηλεία παρακαλάνε, ως εκ του θαύματος, να αδειάσει κρεβάτι ή έστω ένα ράντζο σε οποιαδήποτε γωνιά του νοσοκομείου. Κάποιοι παραμένουν νοσηλευόμενοι στον ακατάλληλο χώρο της βιβλιοθήκης, που έχει μετατραπεί σε κλινική και την ονομάζουν "Βραχεία 2" για να είναι ευήκοο... Τρεις νοσηλευτές του ΤΕΠ καλούνται να καλύψουν τα επείγοντα περιστατικά, τους διασωληνωμένους σε πολλαπλά ΤΕΠ. Ενας επιμελητής παθολογίας και δύο ειδικευόμενοι έχουν στην ευθύνη τους αυτό το ΤΕΠ και ταυτόχρονα τους ήδη νοσηλευόμενους διάσπαρτους σε πέντε κτίρια του νοσοκομείου σε 15 διαφορετικές κλινικές».

«Αν αυτό είναι το καλύτερο ΕΣΥ εν έτει 2026, τότε το χειρότερο ποιο είναι;», είναι το ερώτημα που θέτει η ΚΟΒ του ΚΚΕ, ξεκαθαρίζοντας: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το καλύτερο ΕΣΥ δεν αναφέρεται στην υγεία και περίθαλψη των ασθενών. Δεν αναφέρεται στην πρόσβασή τους στην πρόληψη και τη θεραπεία. Σίγουρα δεν αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών που στενάζουν. Αναφέρεται στην εμπορευματοποίηση της Υγείας, στην πολιτική που θέλει τα νοσοκομεία να αυτοχρηματοδοτούνται με απογευματινά επί πληρωμή ιατρεία και χειρουργεία. Στο περαιτέρω ξήλωμα οτιδήποτε δημοσίου και δωρεάν έχει παραμείνει και το ξεπούλημα αυτών σε ιδιωτικές κλινικές που θησαυρίζουν πατώντας στις ανάγκες των ασθενών μας».

Καταλήγοντας τονίζει πως «για μια ακόμα φορά το φωνάζουμε: `Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Συνένοχοι στην πολιτική τους δεν θα γίνουμε. Παλεύουμε για Υγεία όπως αρμόζει στις δυνατότητες και τις ανάγκες της εποχής, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».