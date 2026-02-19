ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΑΣ

«Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί - 'Η με τα κέρδη ή με τη ζωή!».

Μεγάλη εκδήλωση χθες στο πλαίσιο της δραστηριότητας για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη

Τη θέλησή τους να μην αφήσουν τίποτα να ξεχαστεί από το έγκλημα στα Τέμπη, να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι και οι πολιτικές τους γι' αυτό, αλλά και να παλέψουν για μια κοινωνία που θα θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες εργαζομένων, λαού και νεολαίας, εξέφρασαν Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών με μαζική εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες το μεσημέρι.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο της Εστίας έδωσαν το «παρών» και εργαζόμενοι στον χώρο, με την εκδήλωση να καλεί στο μεγάλο φοιτητικό - μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 26 Φλεβάρη στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, αλλά και στην απεργία και συγκέντρωση που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για το Σάββατο 28 Φλεβάρη.

«Η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί - 'Η με τα κέρδη ή με τη ζωή!» ήταν το μήνυμα που έστειλε με τον χαιρετισμό της η Δώρα Κώτση, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Φαρμακευτικής. Καλωσορίζοντας τους συγκεντρωμένους ξεκαθάρισε ότι «η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη όταν τίθεται το δίλημμα "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"», και κάλεσε κάθε φοιτητή να δυναμώσει τον Σύλλογό του, για φοιτητικό κίνημα σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, πάλη από κοινού με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, σαν μια γροθιά, επιφέροντας ρήγματα στο σάπιο σύστημα.

Ελ. Βασάρα: Τα Τέμπη δεν ήταν «μια κακιά στιγμή», αλλά έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής του κέρδους

Στην εκδήλωση μίλησε ηκαι μητέρα της αδικοχαμένης Αγάπης στο έγκλημα της 28ης Φλεβάρη 2023.

Οπως ξεκαθάρισε εξαρχής, «τα Τέμπη δεν ήταν "μια κακιά στιγμή", αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει την ασφάλεια στις υποδομές, δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή».

Στάθηκε στο σύνολο των πολιτικών διαχρονικά της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων, που με την προώθηση του ανταγωνισμού στις μεταφορές, για να τρέχουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πιστοποιούσαν την εγκληματική κατάσταση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και υπογράμμισε πως «επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι η ΕΕ όχι μόνο προωθεί την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και την πολιτική του κόστους - οφέλους, όπου τα μέτρα ασφαλείας θεωρούνται "μη επιλέξιμο" κόστος!».

Σε ένα τέτοιο φόντο, ανέδειξε ότι «οι κυβερνήσεις διαχρονικά γνώριζαν τους κινδύνους που εγκυμονούσαν οι ελλείψεις στον σιδηρόδρομο, και αποδέχονταν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας, αφού οι ίδιες διαμόρφωσαν αυτήν την κατάσταση».

Μιλώντας για τον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες των θυμάτων, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος αντιμετωπίζουν ένα εχθρικό κράτος, την «προσπάθεια της κυβέρνησης να κρύψει τις ευθύνες της, και ταυτόχρονα προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι ευθύνες των πολιτικών και των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Μίλησε για τα γεγονότα μετά τη σύγκρουση των τρένων, αναδεικνύοντας τις παλινωδίες της Δικαιοσύνης, όπως και ότι οι όποιες κατηγορίες δεν αγγίζουν τους πολιτικούς υπεύθυνους, αντιθέτως «είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα για τη "Hellenic Train"... Είναι εμφανής η ιδιαίτερη αντιμετώπισή τους από την Δικαιοσύνη. Είναι εμφανές επίσης και το κατάλληλα διαμορφωμένο από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, νομικό πλαίσιο, που καθοριστικά τους προστατεύει».

Γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι θα εκμεταλλευτούν τον αγώνα που δίνουμε, σαν αυτόκλητοι «σωτήρες»

Τόνισε ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν χωρούν αυτόκλητοι «σωτήρες», που ασπάζονται τις ίδιες πολιτικές με μια υποτιθέμενη «αδιάφθορη» κυβέρνηση, με καμία κουβέντα για την ΕΕ και τις κατευθύνσεις της, και επεσήμανε: «Ο,τι και να κάνουν, όσοι νομίζουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον αγώνα που δίνουμε για να σερβίρουν δήθεν λύσεις και "νέες συνταγές" για το αύριο με τα ίδια φθαρμένα, παλιά υλικά, που πλέον είναι ποτισμένα με το αίμα και των δικών μας παιδιών, είναι μακριά γελασμένοι!».

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στην τακτική της πρώην προέδρου του Συλλόγου, σημείωσε ότι αφενός αξιοποιούσε τον Σύλλογο και τα μέσα του για προσωπικές πολιτικές επιδιώξεις, αφετέρου προωθούσε μια ατζέντα που όχι μόνο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά την υποσκάπτει. Κι αυτό γιατί - όπως εξήγησε - η τακτική της αυτή «καταδεικνύει ως τον μόνο ένοχο τη διαφθορά και τη διαπλοκή», ενώ «έφτασε να δηλώνει ότι "αν είχε τηρηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους σιδηρόδρομους, σήμερα τα παιδιά μας θα ήταν ζωντανά"». Επιπλέον, η πρώην πρόεδρος καλούσε την ΕΕ«να προσπεράσει το άρθρο 86 και να ασκήσει διώξεις στους υπουργούς της κυβέρνησης, καλεί δηλαδή τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα!». «Εννοείται ότι το άρθρο 86 και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έπρεπε να έχει καταργηθεί, και φέρουν βαρύτατες ευθύνες όλα τα κόμματα που το υπερασπίζονται χρόνια τώρα. Αλλά τη λογική ότι το ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του εθνικού την έχουμε πληρώσει ακριβά», σημείωσε η Ελ. Βασάρα.

Κάλεσε τέλος σε συνέχεια του αγώνα από κοινού με τα εργατικά συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους λαϊκούς φορείς, τόσο μπροστά στις 28 Φλεβάρη όσο και στη συνέχεια, «για να μην υπάρξουν ξανά νέα Τέμπη, να μη θρηνήσουν άλλοι γονείς τα παιδιά τους».

Με το κεφάλι ψηλά!

«Τρία χρόνια μετά ο συνδικαλιστικός φορέας συνεχίζει τον αγώνα, ως φωνή και των 57 νεκρών, μπαίνοντας μπροστά για να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη, να καταδικαστεί η πολιτική του κέρδους», σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας.

Μιλώντας για τα αίτια του εγκλήματος των Τεμπών, τόνισε ότι αυτά παραμένουν. «Φαίνονται στα αποκαΐδια της "Βιολάντα", στους 201 νεκρούς εργαζόμενους το 2025 στους χώρους δουλειάς, στις αιτίες που προκάλεσαν καταστροφές σε Μάτι, Θεσσαλία, Μάνδρα κ.α., ζημιές από φυσικά φαινόμενα, στο Αδαμούθ της Ισπανίας, στο έγκλημα ανοιχτά της Χίου κ.λπ.».

Στάθηκε στον «φόρο αίματος» εργαζομένων και λαού την ώρα που εντείνεται η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, με την ένταση της συνεργασίας της Ελλάδας με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και με τις εξελίξεις να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ ένας γενικευμένος ιμπεριαλιστικός πόλεμος, προειδοποιώντας:

«Γι' αυτό δεν χωρά κανένας εφησυχασμός απέναντι σε όλους αυτούς που για τα κέρδη τους δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, που θυσιάζουν τους εργαζόμενους, τον λαό και τα παιδιά του κάθε μέρα, είτε στο εργοστάσιο, στο γιαπί, γενικά στον χώρο δουλειάς, είτε στη γειτονιά, είτε στα πεδία των μαχών», ανέφερε, και κάλεσε σε πάλη για ένα κίνημα «μαζικό και μαχητικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, το καπιταλιστικό κέρδος, που θα αποκαλύπτει ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».

«Τιμάμε τους αγώνες της τάξης μας, τους αλύγιστους της εργατικής τάξης με τους καθημερινούς αγώνες μας, σε κάθε εργοστάσιο και χώρο δουλειάς. Τους εργάτες, τους φοιτητές, που φτάνουν μέχρι να κοιτάξουν τον θάνατο κατάματα στον τοίχο της Καισαριανής, με το χαμόγελο στα χείλη και το κεφάλι ψηλά, εμπνέοντας ολόκληρη την εργατική τάξη όσες δεκαετίες κι αν περάσουν», κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΚ Πάτρας.

Νωρίτερα, στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στο πώς συνολικότερα η λειτουργία του σημερινού κράτους εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά κέρδη, επισημαίνοντας ότι δεν αξίζει αυτή η ζωή στους νέους και στα παιδιά σήμερα, ούτε αύριο, και καλώντας καθένας να κάνει στόχο του να ξεμπερδεύει με την αιτία των δεινών του, το καπιταλιστικό κέρδος.

Επίσης ο Λευτέρης Αδαμάκης, εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο, ανέδειξε ότι την ίδια στιγμή που δεν προωθείται η ανάπτυξη του σιδηρόδρομου ως ενός ποιοτικού, λαϊκού μέσου μαζικής μεταφοράς, επιλέγεται με εκατομμύρια ευρώ η ανάπτυξη των γραμμών για ΝΑΤΟικούς σκοπούς (π.χ. από την Αλεξανδρούπολη). Και τόνισε ότι με την εφαρμοζόμενη πολιτική στηρίζονται τα επιχειρηματικά κέρδη, σε αντίθεση με την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού στα τρένα.