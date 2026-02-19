28 ΦΛΕΒΑΡΗ - ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Καμιά εμπιστοσύνη στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν!

Συγκέντρωση στις 12 μ. στο Σύνταγμα στην Αθήνα, με απεργία από το Εργατικό Κέντρο. Στις 12 μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Σε απεργιακούς ρυθμούς κινούνται εκατοντάδες σωματεία για το Σάββατο 28 Φλεβάρη, σαλπίζοντας τον ξεσηκωμό σε όλη τη χώρα, τη μέρα που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνονται καθημερινά συσκέψεις σωματείων και φορέων σε κάθε πόλη, ενώ κλιμακώνονται οι περιοδείες, οι συγκεντρώσεις και οι συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, όπου τα σωματεία καλούν σε μαζική συμμετοχή στα μεγάλα συλλαλητήρια στις 28/2.

Υπενθυμίζεται ότι απεργία έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συλλαλητήριο οργανώνεται στο Σύνταγμα στις 12 μ., ενώ απεργιακή απόφαση έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Στο Σύνταγμα καλεί επίσης το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, ενώ οργανώνει συγκέντρωση και στο Λαύριο την ίδια μέρα. Στην Κρήτη, απόφαση για απεργία πήρε το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στη Λάρισα, τον τόπο του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία, ενώ στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Απεργιακό κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά





«Μια ολόκληρη κοιλάδα των Τεμπών βρίσκεται μπροστά μας», σημειώνει στοενώτων οποίων μέλη ήταν 11 από τους αδικοχαμένους των Τεμπών.

Οπως αναφέρει το ΕΚ, «οι αιτίες και οι υπεύθυνοι είναι εδώ: Η εγκληματική πολιτική του κέρδους που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή, το εχθρικό, για τον εργαζόμενο λαό, κράτος που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας των ομίλων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Και ειδική αναφορά κάνει στους σιδηρόδρομους - καρμανιόλα, στα «Τέμπη του αέρα» που αναδείχθηκαν με εκκωφαντικό τρόπο πρόσφατα με το μπλακάουτ, αλλά και στον κίνδυνο Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης, από τα καζάνια του θανάτου. Ξεχωρίζει ακόμα τη «μετατροπή κρίσιμων υποδομών, όπως τα λιμάνια, οι δρόμοι μεταφοράς, βιομηχανίες κ.ά. σε κρίκους της πολεμικής εμπλοκής, της δολοφονικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ, με τους εργαζόμενους να γινόμαστε αναλώσιμοι. Η χώρα μας γίνεται ορμητήριο κατά άλλων λαών και ταυτόχρονα στόχος αντιποίνων για πολέμους που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Τώρα ετοιμάζονται να στείλουν ολόκληρο Τάγμα στην πολύπαθη Παλαιστίνη, συμμετέχοντας ενεργά στο σχέδιο μετατροπής της σε προτεκτοράτο των Αμερικανών και των συμμάχων τους».

«Καμιά εμπιστοσύνη στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν, που παίζει τη ζωή μας κορόνα - γράμματα», είναι το μήνυμα του Εργατικού Κέντρου, τονίζοντας ότι «απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Μέσα από την οργάνωσή μας στα συνδικάτα και τα σωματεία, με κατεύθυνση σύγκρουσης με τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, μπορεί να ανοίξει ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Σε αντιπαράθεση με τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ και του ελεγχόμενου προέδρου της - διαχρονικού "εταίρου" όλων των κυβερνήσεων στο χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της αντεργατικής τους πολιτικής».

Και καταλήγοντας τονίζει ότι «η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα - νέα Τέμπη».

Το Εργατικό Κέντρο μπροστά στη συγκέντρωση του Σαββάτου στηρίζει το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, την Πέμπτη 26/2, στις 12 μ.

Καλεί επίσης στις πολύμορφες συμβολικές κινητοποιήσεις σωματείων και μαζικών φορέων την Παρασκευή 27 Φλεβάρη: Στον σταθμό Λεύκα του Προαστιακού, στις 6 μ.μ. και στην Πλ. Ηρώων στο Πέραμα στις 6.30 μ.μ. με συμβολικό αποκλεισμό των καζανιών του θανάτου.

Μαζική σύσκεψη στην Πάτρα

Μέσα σε μαχητικό κλίμα, για την επιτυχία της απεργίας που έχει κηρύξει για τις 28 Φλεβάρη και της συγκέντρωσης στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης μαζική σύσκεψη εργατικών συνδικάτων που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχε απευθύνοντας χαιρετισμό και η μητέρα της Αγάπης Τσακλίδη και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, όπως επίσης αντιπροσωπείες από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, συλλόγων επαγγελματοβιοτεχνών και φοιτητών, αντιπροσωπείες μαθητικών συμβουλίων, της ΣΕΑΑΝ, της δημοτικής αρχής, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α. λαϊκοί φορείς.

Στην εισήγησή του, ο, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, απαίτησε εισαγωγικά να αποκτηθούν με ευθύνη του κράτους τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις στιγμές πριν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη 1944, καθώς και να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Χαϊδαρίου και στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ του οποίου ήταν μέλη.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αλλαγής που σημειώθηκε στην ηγεσία του συνδικαλιστικού φορέα πριν 8 χρόνια, αλλά και στις διώξεις που συνεχίζονται απέναντι σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές από τους γνωστούς εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ, καλώντας σε συγκέντρωση την Τετάρτη 25 Φλεβάρη έξω από τα Δικαστήρια στις 9 π.μ., «για να ηττηθεί ακόμη μια φορά από τη μεγάλη αλληλεγγύη των εργαζομένων και του λαού της πόλης ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και η προσπάθειά του να συκοφαντήσει το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

Μάλιστα, μπροστά στην απεργία της 28ης Φλεβάρη, σωματεία της Πάτρας πραγματοποιούν περιοδείες σε χώρους δουλειάς, όπως στο εργοστάσιο των αλεύρων «Μύλοι Κεπενού», σε εργαζόμενους της Εστίας του Πανεπιστημίου, σε οικοδομές, στη ΒΙΠΕ και σε σούπερ μάρκετ.

Συγκέντρωση στη Ν. Ιωνία

Συγκέντρωση στη Ν. Ιωνία διοργανώνουν την Παρασκευή 27 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της πόλης. Σε αυτήν αλλά και στο μαθητικό - φοιτητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια την προηγούμενη μέρα καθώς και στο αντίστοιχο των συνδικάτων στο Σύνταγμα την επομένη, μέχρι στιγμής, καλούν η Ενωση Γονέων Ν. Ιωνίας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Γ. Σεφέρης».