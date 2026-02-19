Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΑ ΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟ ΑΙΜΑ
Τρεις νεκροί χτες στο μεροκάματο στην Αθήνα!

Δύο εργάτες κεραυνοβολήθηκαν και έμειναν στον τόπο σε εργασίες ανακαίνισης στη Βάρη | Νεκρός εντοπίστηκε λιμενεργάτης στον Πειραιά

Δύο ακόμη νεκροί εργαζόμενοι ήρθαν να προστεθούν χτες το μεσημέρι στον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη στους χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, οι δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, ενώ έκαναν εργασίες ανακαίνισης στη Βάρη Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν τις εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Οι δύο εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Λιμενεργάτης πέθανε την ώρα της δουλειάς σε καράβι

Ενας λιμενεργάτης άφησε επίσης χτες την τελευταία του πνοή, την ώρα που έκανε εργασίες επισκευής πάνω σε καράβι, στο λιμάνι του Πειραιά. Απαιτώντας «να διερευνηθούν όλα τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του συναδέλφου», το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ «με βαθιά θλίψη εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του συναδέλφου μας που άφησε την τελευταία του ανάσα εν ώρα εργασίας πάνω στο καράβι».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
