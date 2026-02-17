Επιβεβαιώνονται τα ερωτήματα που έθεσε ο «Ριζοσπάστης»

Τα νέα στοιχεία, και ειδικά όσα καταθέτει ο μηχανικός για τις εργασίες που είχε συστήσει να γίνουν στο εργοστάσιο, επιβεβαιώνουν τα ερωτήματα που είχε θέσει ο «Ριζοσπάστης» από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα και με τη σχετική έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι ένα βασικό ερώτημα ήταν αν έγιναν έλεγχοι και τι έδειξαν αυτοί. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι πράγματι είχε γίνει έλεγχος, και μάλιστα από τον περασμένο Ιούλη, είχαν καταγραφεί και αναδειχθεί οι τραγικές ελλείψεις, όμως αγνοήθηκαν από τον «υγιή επιχειρηματία».

Αλλο ερώτημα που είχε τεθεί από την εφημερίδα μας ήταν το εξής: «Είχαν οι σωληνώσεις προπανίου την κατάλληλη διατομή; Τηρούνταν τα προβλεπόμενα όρια στην πίεση κατά τη διανομή του προπανίου;». Και εδώ με βάση όσα καταθέτει ο μηχανικός προκύπτει σοβαρή παραβίαση τέτοιων προδιαγραφών, αφού όπως αναφέρει «είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων και αλλαγή του καυσίμου»!

Επίσης ο «Ριζοσπάστης» είχε θέσει το ερώτημα αν «λειτούργησε την ώρα της πυρκαγιάς το σύστημα πυρόσβεσης (ψύξης), που θα έπρεπε να ήταν εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν υπήρχαν στο εργοστάσιο μηχανισμοί ανίχνευσης διαρροών». Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του μηχανικού σύμφωνα με τις οποίες είχε προτείνει την τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων, κάτι που σημαίνει ότι αυτές δεν υπήρχαν, επομένως και δεν εγκαταστάθηκαν, αφού δεν έγιναν τελικά οι εργασίες.

Ενα ακόμα ερώτημα που θέσαμε ήταν αν αν «ακολουθούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για τους βιομηχανικούς χώρους από τους οποίους περνούν σωληνώσεις προπανίου, σε ό,τι αφορά τον αερισμό, ώστε ακόμα κι αν υπάρξει διαρροή, να αποφευχθεί η συγκέντρωση εκρηκτικού μείγματος». Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μηχανικός, «είχα προτείνει ανοίγματα αερισμού στον χώρο της καύσης», που σημαίνει ότι ούτε αυτές οι προδιαγραφές τηρούνταν.

Παρακάτω, ο «Ριζοσπάστης» ρωτούσε συγκεκριμένα: «Επισημάνθηκαν στην εργοδοσία συγκεκριμένα μέτρα που έπρεπε να πάρει; Κοστολογήθηκαν οι αναγκαίες επισκευές (...) αποκαταστάθηκαν από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ή θεωρήθηκαν "κοστοβόρες", οπότε και αφέθηκαν για άλλη στιγμή, με αποτέλεσμα το φρικτό έγκλημα;». Οι ανατριχιαστικές αναφορές που βγαίνουν στο φως ότι οι εργασίες πράγματι κοστολογήθηκαν στα 30.000 ευρώ, και θεωρήθηκαν από την εργοδοσία «μη συμφέρουσες», είναι ομολογία εγκλήματος από την εργοδοσία, που φαίνεται να ήξερε τα πάντα...