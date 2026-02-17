Ανοίγει ο δρόμος για πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, για ζωντανές συλλογικές διαδικασίες

Σε ανακοίνωσή της για τη μεγάλη νίκη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας η ΔΑΣ αναφέρει:

«Με την ολοκλήρωση του 33ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, έγινε ένα αποφασιστικό βήμα, με τη σημαντική νίκη της ΔΑΣ, όπου αναδείχθηκε για άλλη μια φορά πρώτη δύναμη, ακόμα πιο ενισχυμένη με 34% και 459 ψήφους.

Στο μεγαλύτερο σώμα των τελευταίων 15 χρόνων, που είναι αυξημένο κατά 199 έγκυρες ψήφους, η ΔΑΣ συγκεντρώνει 88 ψήφους παραπάνω σε σχέση με το 2023!

Επίσης, μεγαλώνει η διαφορά της πρώτης ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη και όλες τις άλλες παρατάξεις που όλες είναι κάτω από το 16%.

Συγκεκριμένα, δεύτερη δύναμη είναι η ΠΑΣΚΕ, που πήρε 218 ψήφους και 15,79%. Η διαφορά δηλαδή είναι υπερδιπλάσια: 241 ψήφους και 18 ποσοστιαίες μονάδες!

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία της Αθήνας, για να δυναμώσει ο αγώνας όσων παλεύουν καθημερινά για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.

Με ενισχυμένη τη ΔΑΣ ανοίγει ο δρόμος για πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, για ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, για αγώνα με διάρκεια ενάντια στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους και προσανατολισμό ενάντια στην πολιτική της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και του πολέμου, που θα έχει στόχο την αντεπίθεση.

Αποτελεί επίσης απάντηση στη γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, τη γραμμή της υποταγής και της ενσωμάτωσης, απέναντι στη σαπίλα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού των παρατάξεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν στηρίξει όλους τους αντεργατικούς νόμους, με αποκορύφωμα την ντροπιαστική "κοινωνική συμφωνία" που υπονομεύει τις ΣΣΕ.

Τώρα είναι η ώρα να βγουν στο προσκήνιο οι διεκδικήσεις και τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Να δυναμώσει ο αγώνας για αυξήσεις των μισθών και μείωση του χρόνου εργασίας, για υπογραφή ΣΣΕ, για μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας.

Καλούμε όλα τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους της Αττικής να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία και στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 28 Φλεβάρη, στις 12.00, στο Σύνταγμα».