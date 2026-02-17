ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΑΡΑ

Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε! Θα το πάμε μέχρι τέλους!

Από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συμμετείχαν στη σύσκεψη ο πρόεδρός του, Παύλος Ασλανίδης, και η γραμματέας, Ελένη Βασάρα, η οποία πήρε και τον λόγο.

Αναφέρθηκε στους μεγάλους αγώνες που έγιναν και οι οποίοι «εμπόδισαν και εμποδίζουν την τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης που ξεδιπλώθηκε από την πρώτη στιγμή μετά το έγκλημα. Δείχνουν τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική του κέρδους, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα».

Σημείωσε ότι «έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο εργατικό - λαϊκό κίνημα και στον αγώνα του. Είναι και δικός μας αγώνας. Είμαστε και εμείς κομμάτι του, εργαζόμενοι που ήρθαμε αντιμέτωποι με το πιο απάνθρωπο πρόσωπο αυτού του συστήματος. Αλλά δεν θα μας λυγίσουν, ούτε θα μας εξαπατήσουν.

Γιατί πραγματική δύναμη και αντοχή στον αγώνα μας δίνουν η συμπαράσταση, ο ασταμάτητος, διαρκής αγώνας των εργαζομένων, των φοιτητών, όλου του λαού μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία και τους φορείς τους. Αυτός ο αγώνας αντιπαλεύει το σχέδιο συγκάλυψης σε όλα τα επίπεδα, και κυρίως με αυτόν τον αγώνα αποκαλύπτεται ο μεγάλος ένοχος για το έγκλημα στα Τέμπη, ο ίδιος που κρύβεται πίσω από τα δεκάδες καθημερινά "Τέμπη", από τους χώρους δουλειάς, τα νοσοκομεία και τα σχολεία μέχρι τα αεροδρόμια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας και για την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!

Συνεχίζουμε και απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και θα ενισχύεται στην πορεία προς τη δίκη στις 23 Μαρτίου 2026.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση, που είναι αφενός η τιμωρία όλων των ενόχων και αφετέρου η εξάλειψη των αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν σε νέα "Τέμπη".

Μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, τους φοιτητικούς συλλόγους, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις και στις 28 Φλεβάρη να ακουστεί ξανά δυνατά σε όλη την Ελλάδα το "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"!

Για να μην υπάρξουν νέα "Τέμπη", να μη θρηνήσουν κι άλλοι γονείς τα παιδιά τους, άλλοι άνθρωποι τους αγαπημένους τους!

Δεν ξεχνάμε! Δεν συγχωρούμε! Θα το πάμε μέχρι τέλους!».