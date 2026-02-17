ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΙΣΚΟΤΑΔΙΚΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Ολα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το στυγνό προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα

Μετά από τρεις βδομάδες ανέστειλε τη λειτουργία του και δεύτερο εργοστάσιο της επιχείρησης

INTIME NEWS

Αδίστακτο εργοδοτικό - προδιαγεγραμμένο έγκλημα! Αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα για την έκρηξη στο «πρότυπο» μπισκοτάδικο που έγινε τάφος για τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες στα Τρίκαλα.

Επιβεβαιώνεται από τα νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως, καθώς, όπως αποδεικνύεται, η εργοδοσία και γνώριζε και συνειδητά - με την ασυλία που απολαμβάνει από το νομοθετικό πλαίσιο του κράτους - δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο ασφάλειας. Αυτά θεωρήθηκαν «κόστος» που δεν χώρεσε στην «ανταγωνιστικότητα» και στην «ξέφρενη ανάπτυξη» της ματωμένης κερδοφορίας της.

Ετσι, το Σάββατο η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το μακελειό στο εν λόγω εργοστάσιο, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κ. Τζιωρτζώτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είναι, πλέον, αντιμέτωποι με ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο πρώτος συνελήφθη χτες.

Η αυστηροποίηση των κατηγοριών επεκτείνεται και στα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η Εισαγγελία αποφάσισε να αναβαθμίσει τις κατηγορίες με βάση το προανακριτικό υλικό που φέρεται να επιβεβαιώνει σοβαρές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Για 30.000 ευρώ δεν έγιναν οι απαραίτητες εργασίες;

Χαρακτηριστικά είναι όσα καταθέτει μηχανικός που κλήθηκε να ελέγξει τη μυρωδιά, όμως όπως φαίνεται το κόστος των απαραίτητων εργασιών φάνηκε ...απαγορευτικό για τον εργοδότη, τα απαιτούμενα μέτρα δεν προχώρησαν, οπότε η κατάσταση διατηρήθηκε ως είχε με το ολέθριο αποτέλεσμα της έκρηξης.

Η κατάθεση λοιπόν είναι αποκαλυπτική για τις εγκληματικές παραλείψεις σε στοιχειώδη και αναγκαία μέτρα ασφάλειας σε τέτοιου είδους εργοστασιακούς χώρους.

Ο ίδιος σε αυτοψία του στο μπισκοτάδικο μερικούς μήνες πριν τη φονική έκρηξη, τον Ιούλιο του 2025, είχε εντοπίσει και είχε προειδοποιήσει για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου, που βρίσκονταν στο εργοστάσιο.

Ισχυρίζεται μάλιστα πως «η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση. Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία».

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα γνωστοποιούνται, ο ίδιος είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για την επισκευή τους και ανακαίνιση όλου του δικτύου, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ, καθώς δεν έγινε δεκτό από την εργοδοσία, ώστε να μην θιγούν τα κέρδη της, αφού πιθανά να απαιτούνταν μείωση της παραγωγής για ένα διάστημα μέχρι να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες.

Σύμφωνα επίσης με ειδικούς οι σωληνώσεις είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανά 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ στην μπισκοτοβιομηχανία. Κάθε στοιχείο που προκύπτει επιβεβαιώνει ότι όλο το δίκτυο του προπανίου φέρεται να ήταν προβληματικό, ενώ διαπιστώθηκε πως οι συγκεκριμένες υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές.

Μετατράπηκαν έτσι σε σουρωτήρια από όπου διέρρεε μεγάλη ποσότητα προπανίου μετατρέποντας το εξίσου, αδήλωτο στα χαρτιά, υπόγειο του εργοστασίου σε ωρολογιακή βόμβα που ήταν θέμα χρόνου να ανατιναχθεί και να κάνει «στάχτη» το αφήγημα της «υγιούς επιχειρηματικότητας».

Υπενθυμίζεται επίσης πως οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί από το 2019 ακατάλληλες, λόγω υπέρβασης της απόστασης από τα όρια της επιχείρησης, καθώς βρίσκονταν στα 5,4 μέτρα αντί για τα 7,5 που ορίζει ο νόμος, δεν είχαν αλλάξει τοποθεσία, ενώ δεν εμφανίστηκαν και σε κανένα τοποδιάγραμμα.

Μάλιστα, ανάλογη φαίνεται να είναι η κατάσταση με τα συστήματα ασφάλειας και στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στην περιοχή των Τρικάλων, το οποίο όπως έγινε γνωστό χθες ανέστειλε τη λειτουργία του καθώς σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.

Ο κίνδυνος και σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Πολύμηνη η οσμή του αερίου

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, στο υλικό που εμπεριέχεται στο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 15 καταθέσεις εργαζομένων που μαρτυρούν πως η οσμή του αερίου που διέρρεε στο εργοστάσιο ήταν πολύμηνη.

Υπενθυμίζεται ότι την ενοχλητική μυρωδιά είχαν αναφέρει πολλές φορές οι ίδιες οι εργαζόμενες σε όλους τους υπεύθυνους, ακόμα και στην εργοδοσία. Με την ίδια, βέβαια, να αγνοεί εγκληματικά τους εργαζόμενους και να ισχυρίζεται προκλητικά ότι ήταν ...κάποια μυρωδιά από το αποχετευτικό σύστημα!

Επιπλέον, εργαζόμενες φέρεται να καταγγέλλουν πως παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες τους δεν έγινε καμία εργασία αποκατάστασης, αφού η οσμή συνέχισε να υπάρχει για μήνες.