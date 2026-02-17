ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΑΡΚΟ

Αναζητά «βέλτιστη λύση» για την παράδοση του ορυκτού πλούτου στα επιχειρηματικά συμφέροντα

Τη «βέλτιστη λύση», ώστε να περάσει οκαι του Ελληνικού Δημοσίου στα χέριαμε όρους που θα ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις τους, αναζητά η κυβέρνηση, με τονα δηλώνει αγωνιστικά «παρών» και σε αυτή τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών που φέρουν τη σφραγίδα κυβέρνησης και ΕΕ, αλλά και δίπλα «σε όποιον σηκώνει το κεφάλι».

Εχοντας δηλαδή «ξεφορτωθεί» τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, που αποτελούσαν το μεγάλο «βαρίδι» για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και φτάνοντας στο απόλυτο σημείο απαξίωσης μια στρατηγικής σημασίας βιομηχανία, η κυβέρνηση έρχεται τώρα να αναζητήσει τη «βέλτιστη λύση», ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μοναδικά κοιτάσματα νικελίου και κοβαλτίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και ένας τεράστιος ακόμη πλούτος θα περάσουν στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων χωρίς δεσμεύσεις και με όρους που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των αστικών σχεδιασμών σήμερα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και την ανάγκη της ΕΕ για παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, όπως το κοβάλτιο και το νικέλιο.

Από τον στραγγαλισμό και την απαξίωση στην παράδοση στους ομίλους

Συγκεκριμένα, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 5 Φλεβάρη, ανατίθεται στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» η αξιολόγηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου», με βάση τον νόμο 4664/2020, με τον οποίο τέθηκε σε ειδική διαχείριση.

Στην απόφαση προβλέπεται επίσης να εκτιμηθεί η προοπτική επανάληψης των παραπάνω διαγωνιστικών διαδικασιών κατά τα προβλεπόμενα του νόμου, «αξιολογώντας κατά πόσον η συγκεκριμένη οδός αξιοποίησης παραμένει λυσιτελής και βιώσιμη με τα σημερινά δεδομένα». Και «στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι η οδός του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν συγκεντρώνει προοπτική ευδοκίμησης ή πάντως δεν συνιστά τη βέλτιστη λύση με τις σημερινές συνθήκες, η υποβολή εναλλακτικής πρότασης για τη συνολική αξιοποίηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στη βάση των κατάλληλων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, με σκοπό την εξασφάλιση της πλέον βιώσιμης προοπτικής. Η πρόταση αυτή προσήκει να στηρίζεται σε επίκαιρη εκτίμηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για τα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου και να περιλαμβάνει τη βέλτιστη, κατά την εκτίμηση της Ε.Ε.ΣΥ.Π., διαδικασία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Η πρόταση αυτή δύναται να προβλέπει τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία θα διέπεται από διαφορετική δομή και όρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου υπό τις παρούσες συνθήκες».

Τις παραπάνω εξελίξεις και τη νέα φάση των εγκληματικών σχεδιασμών καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, το οποίο κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην πορεία απαξίωση της ΛΑΡΚΟ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει:

«Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε επιβάλει πρόστιμο για υποτιθέμενες "παράνομες κρατικές ενισχύσεις" στη ΛΑΡΚΟ και είχε εκπονήσει σχέδιο (το οποίο υιοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις) που επέβαλε "ή τη μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ σε επενδυτή ή το κλείσιμό της".

Η συνέχεια είναι επίσης γνωστή. Οι κυβερνήσεις φρόντισαν για τον οικονομικό στραγγαλισμό και την απαξίωσή της. Εγκατέλειψαν τη συντήρησή της και παράλληλα κατεύθυναν τη μέτοχο της ΛΑΡΚΟ και κρατική τότε ΔΕΗ να την υπερχρεώσει τεχνητά με τη γνωστή σε όλους υπερτιμολόγηση και αναγνώριση τεχνητών χρεών με τον μανδύα της "ρύθμισης".

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της ΝΔ, αξιοποιώντας τα τεχνητά "αγκάθια" των "προστίμων και των χρεών στη ΔΕΗ", αποκαλώντας τη ΛΑΡΚΟ "βαρέλι δίχως πάτο" και τους εργαζόμενους "καλοπληρωμένους βολεψάκηδες που πληρώνονται επιβαρύνοντας τον ελληνικό λαό", προώθησε το έγκλημα. Εκκαθάριση, περικοπές, αρπαγή του μόχθου των εργαζομένων, "στο σφυρί" η ΛΑΡΚΟ έναντι "πινακίου φακής", απολύσεις, κλείσιμο και εν τέλει αποχώρηση του "ανακηρυγμένου προτιμητέου επενδυτικού σχήματος" κατά τη χρονική περίοδο της μεταβίβασης, γιατί ήθελε και άλλες διευκολύνσεις και παροχές, με την κυβέρνηση να του "κάνει πλάτες" μην εφαρμόζοντας καμία από τις προβλεπόμενες ρήτρες απέναντί του, όπως η εξαργύρωση της εγγυητικής επιστολής αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της ΛΑΡΚΟ».

Σωματείο ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε...

Το Σωματείο σημειώνει ότι οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται να «ξεγυμνώσουν» την πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ στη ΛΑΡΚΟ «που "ναυάγησε" τη μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, έκλεψε τον μόχθο μας και πέταξε στην ανεργία 1.000 οικογένειες, για να εξυπηρετήσει εν τέλει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που θέλουν να έχουν υπό την κατοχή τους τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας χωρίς όρους και δεσμεύσεις».

Σημειώνει ακόμα ότι τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης στη ΛΑΡΚΟ είναι ουσιαστικά ενταγμένα και εναρμονισμένα με τους συνολικότερους σχεδιασμούς και επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικά με την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και των κρίσιμων πρώτων υλών, με βάση τα συμφέροντα των μονοπωλίων των κρατών - μελών της. Σημειώνει μάλιστα ότι αυτό προκύπτει και από την απάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Στρατηγική Σ. Σεζουρνέ, σε σχετική επιστολή του Σωματείου σχετικά με τις εξελίξεις και την κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ, ο οποίος μέσα σε άλλα αναφέρει: «...Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση (...) Τα θέματα που αφορούν την αναδιάρθρωση της λειτουργίας εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, οι οποίες παραμένουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του νικελίου και του κοβαλτίου για τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης και για την επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Οι στόχοι αυτοί είναι κεντρικής σημασίας για τον νόμο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες...».

Και όπως τονίζει το Σωματείο, οι παραπάνω εξελίξεις έρχονται να δικαιώσουν το περιεχόμενο του μεγαλειώδους αγώνα που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν οι απολυμένοι σήμερα εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, μαζί με τις οικογένειές τους και τη συγκλονιστική αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και του λαού. Ενός αγώνα που αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει και να αντιστέκεται στους εγκληματικούς σχεδιασμούς κυβέρνησης και ΕΕ και που η καθημερινή του δικαίωση «δίνει δύναμη να συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο και προσθέτει:

«Τα συμπεράσματά μας έχουν βγει στο πεδίο της σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις κυβερνήσεις που την υπερασπίζονται για να εξυπηρετήσουν τα κέρδη των λίγων. Είναι αδίστακτοι. Δεν διστάζουν να μπαζώνουν στοιχεία για να συγκαλύψουν εγκλήματα σαν των Τεμπών. Δεν διστάζουν να αποκαλούν "αυτοδημιούργητους πρότυπα επιχειρηματίες" τους "Βιολάντες", που για τα κέρδη τους θυσιάζουν εργαζόμενες μητέρες και "κακομαθημένους καλοπληρωμένους εργαζόμενους" αυτούς που πάνω στα καμίνια της ΛΑΡΚΟ έχουν ορκιστεί στους 80 νεκρούς συναδέλφους τους ότι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν ποτέ με το άδικο».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο χαιρετίζει και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των αγροτών. Δηλώνει ότι οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ συνεχίζουν να στέκονται δίπλα ως «απλοί στρατιώτες σε όποιον σηκώνει κεφάλι», αλλά και συσπειρωμένοι στο Σωματείο τους συνεχίζουν τον αγώνα για να σταματήσει το πλιάτσικο στις εγκαταστάσεις, να εκσυγχρονιστεί και να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, να διασφαλιστούν η εργασία και τα δικαιώματα των απολυμένων.

Ζητά επίσης άμεση συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία και κάνει γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που αφορούν τη ΛΑΡΚΟ και τους απολυμένους εργαζόμενους αλλά και συνολικότερα για τους επόμενους αγωνιστικούς σταθμούς, όπως οι κινητοποιήσεις για τα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών.