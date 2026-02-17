ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Εδώ και τώρα μέτρα για την ΠΦΥ και για δημιουργία νοσοκομείου

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων και νέων, που εκπροσωπούσαν δεκάδες σωματεία και φορείς της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8/2 η σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, για τον συντονισμό της δράσης και της οργάνωσης της πάλης του λαού, διεκδικώντας ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και τη δημιουργία δημόσιου γενικού νοσοκομείου στην περιοχή.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Μάης Μέντης, ανέδειξε ως ένα από κύρια προβλήματα του λαού της Ανατολικής Αττικής τις υποστελεχωμένες έως διαλυμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και, φυσικά, την απουσία δημόσιου γενικού νοσοκομείου. Είναι άλλωστε μια περιοχή όπου υπάρχουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια επιβάτες, δύο μεγάλα λιμάνια, δεκάδες βιομηχανικές ζώνες και πάρκα, χιλιάδες εργάτες γης που είναι εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους και εκτεθειμένοι σε ανθυγιεινές συνθήκες ζωής και δουλειάς. Μια περιοχή που επιπλέον είναι και βασικός χώρος παραθερισμού για τις λαϊκές οικογένειες του λεκανοπεδίου, και που τα τελευταία χρόνια έχει μετρήσει τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη.

Στη σύσκεψη συνυπεγράφη από τους φορείς σχετικό ψήφισμα και αποφασίστηκε πλούσιο πρόγραμμα δράσης, με πρώτο σταθμό την παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 30 Μάρτη στις 10.30 π.μ.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής καλεί στις συγκεντρώσεις το Σάββατο 28 Φλεβάρη για τα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, στις 12 μ. στο Σύνταγμα και στο Λαύριο.