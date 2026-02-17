ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ»

Εργάτης καταπλακώθηκε από χαρτομάζα σε εργοστάσιο

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα», με τραυματισμό εργαζόμενου την ώρα που πάλευε για το μεροκάματο, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Θήβας.

Το «ατύχημα» σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Intertrade Hellas ABEE» στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όταν εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χαρτομάζα στην απογευματινή βάρδια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το Εργατικό Κέντρο Θήβας τονίζει ότι πρόκειται για το τέταρτο εργατικό «ατύχημα» στην περιοχή μέσα σε λίγες μόνο μέρες, και απαιτεί από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (ΤΕΑΥΕ Εύβοιας) να διερευνηθούν τα αίτια του «ατυχήματος» και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Το περιστατικό καταγγέλλει και το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου, τονίζοντας ότι δεν οφείλεται στην «κακιά την ώρα» αλλά στην έλλειψη μέτρων προστασίας, καθώς όπως επισημαίνει «οι εργαζόμενοι είχαν τονίσει επανειλημμένως τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις χαρτομάζες οι οποίες αφήνονται εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, και καλούνται να τις φορτώσουν στη μηχανή βρεγμένες».

Το Συνδικάτο προσθέτει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αφήνουν την υγεία τους στα χέρια των εργοδοτών. Γι' αυτό και καλεί σε αγώνα για «ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίες να μας κατοχυρώνουν και με ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, ώστε να γυρνάμε σπίτι μας αρτιμελείς».

Το Συνδικάτο εύχεται περαστικά στον εργαζόμενο και απαιτεί: Να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες έγινε το «ατύχημα», η επιχείρηση να ενημερώσει τι μέτρα θα πάρει για μην επαναληφθεί τέτοιο εργατικό «ατύχημα» και να καταβάλλεται κανονικά ο μισθός στον εργαζόμενο για όσο καιρό χρειαστεί να λείψει από την εργασία του.