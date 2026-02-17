Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΕΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ»
Εργάτης καταπλακώθηκε από χαρτομάζα σε εργοστάσιο

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα», με τραυματισμό εργαζόμενου την ώρα που πάλευε για το μεροκάματο, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Θήβας.

Το «ατύχημα» σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Intertrade Hellas ABEE» στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όταν εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χαρτομάζα στην απογευματινή βάρδια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το Εργατικό Κέντρο Θήβας τονίζει ότι πρόκειται για το τέταρτο εργατικό «ατύχημα» στην περιοχή μέσα σε λίγες μόνο μέρες, και απαιτεί από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (ΤΕΑΥΕ Εύβοιας) να διερευνηθούν τα αίτια του «ατυχήματος» και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Το περιστατικό καταγγέλλει και το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου, τονίζοντας ότι δεν οφείλεται στην «κακιά την ώρα» αλλά στην έλλειψη μέτρων προστασίας, καθώς όπως επισημαίνει «οι εργαζόμενοι είχαν τονίσει επανειλημμένως τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις χαρτομάζες οι οποίες αφήνονται εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, και καλούνται να τις φορτώσουν στη μηχανή βρεγμένες».

Το Συνδικάτο προσθέτει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αφήνουν την υγεία τους στα χέρια των εργοδοτών. Γι' αυτό και καλεί σε αγώνα για «ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίες να μας κατοχυρώνουν και με ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας, ώστε να γυρνάμε σπίτι μας αρτιμελείς».

Το Συνδικάτο εύχεται περαστικά στον εργαζόμενο και απαιτεί: Να διερευνηθεί υπό ποιες συνθήκες έγινε το «ατύχημα», η επιχείρηση να ενημερώσει τι μέτρα θα πάρει για μην επαναληφθεί τέτοιο εργατικό «ατύχημα» και να καταβάλλεται κανονικά ο μισθός στον εργαζόμενο για όσο καιρό χρειαστεί να λείψει από την εργασία του.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατέληξε 61χρονος διανομέας μετά από πολύμηνη νοσηλεία (20/3/2025)
Εδώ και τώρα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς (14/2/2024)
Εγκληματική η έλλειψη μέτρων ασφαλείας και επίβλεψης (15/8/2023)
Ενας νεκρός και τρεις τραυματίες μέσα σε μόλις λίγες μέρες (30/8/2022)
Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου στο Ηράκλειο (9/8/2019)
ΑΤΙΤΛΟ (17/2/2017)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ολα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το στυγνό προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα
Με τη στήριξη της συστημικής αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση
Ξανά πρώτη και ενισχυμένη η ΔΑΣ από τις εκλογές
Συναγερμός και παγκινητοποίηση για τις 28 Φλεβάρη
Αναζητά «βέλτιστη λύση» για την παράδοση του ορυκτού πλούτου στα επιχειρηματικά συμφέροντα
Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη
«10 χρόνια μαχητικής ζωντανής δράσης - Συνεχίζουμε»
 Αύριο η παναττική συγκέντρωση για αυξήσεις στις συντάξεις
 Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου» Υγείας
 Πρώτη και αυτοδύναμη η ΕΣΑΚ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας!
 Σήμερα η σύσκεψη στο Πέραμα ενάντια στα καζάνια του θανάτου
 Προσπάθεια οικονομικού «στραγγαλισμού» από κυβέρνηση και ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Εδώ και τώρα μέτρα για την ΠΦΥ και για δημιουργία νοσοκομείου
 Επιβεβαιώνονται τα ερωτήματα που έθεσε ο «Ριζοσπάστης»
 Εγκαινιάζει την ψηφιακή υποδομή για τα 13ωρα
 Ανοίγει ο δρόμος για πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, για ζωντανές συλλογικές διαδικασίες
 Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε! Θα το πάμε μέχρι τέλους!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ