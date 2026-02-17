Πραγματοποιήθηκε το 19ο Συνέδριό του την περασμένη Κυριακή
Οι εργασίες άνοιξαν με προβολή βίντεο αφιερωμένου στα 10 χρόνια δράσης του ΕΚΙ. Ακολούθησε η εισήγηση της Διοίκησης από τον Νίκο Εξαρχο, πρόεδρο του ΕΚΙ, με κάλεσμα για οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς, αξιοποίηση της πείρας ως «εφαλτήριο» για τις νέες αναμετρήσεις και σταθερή σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων για την κερδοφορία των λίγων.
Στην εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς εξελίξεις και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, εστιάζοντας στα καθήκοντα των σωματείων να βρεθούν μπροστά στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας και τη μετατροπή της σε ορμητήριο πολέμου, αλλά και στις επιπτώσεις στη ζωή της εργατικής τάξης από τη στροφή στην πολεμική οικονομία.
Στο επίκεντρο βρέθηκε το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με αναφορά ότι η ίδια αιτία -το κέρδος - γεννά εγκλήματα όπως στα Τέμπη αλλά και στους χώρους δουλειάς. Αναδείχθηκε ακόμα ότι απέναντι στην οργάνωση της πάλης στέκεται ο κυβερνητικός - εργοδοτικός συνδικαλισμός, με το Συνέδριο να καταγγέλλει τη γραμμή της «κοινωνικής ειρήνης», στην οποία πρωτοστατεί η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, μια γραμμή που φυσική της συνέχεια είναι τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ζωντανή συζήτηση, με δεκάδες συνδικαλιστές να μεταφέρουν πείρα και διεκδικήσεις από χώρους δουλειάς, αναδεικνύοντας πλευρές της αντιπαράθεσης με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, αλλά και την προοπτική οργάνωσης, μαζικοποίησης και κλιμάκωσης.
Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η παρέμβαση από το ΠΑΜΕ, με τον Βάλσαμο Συρίγο, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, να υπογραμμίζει ότι το κλειδί βρίσκεται στον βαθμό οργάνωσης της εργατικής τάξης και στη σύγκρουση με τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με υπερψήφιση του απολογισμού δράσης και του οικονομικού απολογισμού. Πήρε, επίσης, αποφάσεις κήρυξης απεργίας στις 28 Φλεβάρη για την επέτειο από το έγκλημα στα Τέμπη, καθώς και απεργίας την Τρίτη 17/2 στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης στη ΒΙΠΕ. Τέλος, ψηφίστηκε εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέας διοίκησης του ΕΚΙ.