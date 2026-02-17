ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«10 χρόνια μαχητικής ζωντανής δράσης - Συνεχίζουμε»

Με το σύνθημα «» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15/2, στην έδρα του, τοτου(ΕΚΙ), αναδεικνύοντας την πορεία τηςαπό τη στιγμή πουκαι λειτούργησε ως κέντρο οργάνωσης της πάλης, της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης.

Οι εργασίες άνοιξαν με προβολή βίντεο αφιερωμένου στα 10 χρόνια δράσης του ΕΚΙ. Ακολούθησε η εισήγηση της Διοίκησης από τον Νίκο Εξαρχο, πρόεδρο του ΕΚΙ, με κάλεσμα για οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς, αξιοποίηση της πείρας ως «εφαλτήριο» για τις νέες αναμετρήσεις και σταθερή σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων για την κερδοφορία των λίγων.

Στην εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς εξελίξεις και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, εστιάζοντας στα καθήκοντα των σωματείων να βρεθούν μπροστά στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας και τη μετατροπή της σε ορμητήριο πολέμου, αλλά και στις επιπτώσεις στη ζωή της εργατικής τάξης από τη στροφή στην πολεμική οικονομία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με αναφορά ότι η ίδια αιτία -το κέρδος - γεννά εγκλήματα όπως στα Τέμπη αλλά και στους χώρους δουλειάς. Αναδείχθηκε ακόμα ότι απέναντι στην οργάνωση της πάλης στέκεται ο κυβερνητικός - εργοδοτικός συνδικαλισμός, με το Συνέδριο να καταγγέλλει τη γραμμή της «κοινωνικής ειρήνης», στην οποία πρωτοστατεί η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, μια γραμμή που φυσική της συνέχεια είναι τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς.





Ακολούθησαν χαιρετισμοί φορέων της πόλης, που μετέφεραν από το βήμα πλευρές της καθημερινότητας του λαού και ανέδειξαν ότι η διεκδίκηση περνά μέσα από κοινή δράση. Ο, πρόεδρος της ΕΙΝΗ, στάθηκε στη μετατροπή των νοσοκομείων σε «επιχειρήσεις» και στη στοχοποίηση όσων παλεύουν για δημόσια Υγεία για τον λαό. Η, εκ μέρους του(μέλος ΟΓΕ), ανέδειξε τη διπλή καταπίεση της εργαζόμενης γυναίκας και κατήγγειλε την προσπάθεια να παρουσιαστεί η στράτευση και των γυναικών στον πόλεμο ως «ισότητα». Οτόνισε ότι ο αγώνας για σπουδές «δένει» με τον αγώνα στους χώρους δουλειάς, καταγγέλλοντας την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση και την εμπλοκή της επιστήμης σε πολεμικούς σκοπούς. Η, πρόεδρος τηςπεριέγραψε την κατάσταση στα σχολεία, με προβλήματα στις υποδομές και συγχωνεύσεις τμημάτων, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά «δεν είναι αναλώσιμα», ούτε για την κερδοφορία ούτε για τους πολέμους. Τέλος, ηαπό τον Εμπορικό Σύλλογο και ηαπό το Σωματείο ΤΑΞΙ έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα των πλειστηριασμών και της φοροληστείας, χαιρετίζοντας την πάλη για την προστασία της λαϊκής στέγης και την έμπρακτη αλληλεγγύη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ζωντανή συζήτηση, με δεκάδες συνδικαλιστές να μεταφέρουν πείρα και διεκδικήσεις από χώρους δουλειάς, αναδεικνύοντας πλευρές της αντιπαράθεσης με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, αλλά και την προοπτική οργάνωσης, μαζικοποίησης και κλιμάκωσης.

Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η παρέμβαση από το ΠΑΜΕ, με τον Βάλσαμο Συρίγο, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, να υπογραμμίζει ότι το κλειδί βρίσκεται στον βαθμό οργάνωσης της εργατικής τάξης και στη σύγκρουση με τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με υπερψήφιση του απολογισμού δράσης και του οικονομικού απολογισμού. Πήρε, επίσης, αποφάσεις κήρυξης απεργίας στις 28 Φλεβάρη για την επέτειο από το έγκλημα στα Τέμπη, καθώς και απεργίας την Τρίτη 17/2 στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης στη ΒΙΠΕ. Τέλος, ψηφίστηκε εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την ανάδειξη νέας διοίκησης του ΕΚΙ.