ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Με τη στήριξη της συστημικής αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση

«Ελαμψε» για μια ακόμα φορά η συναίνεση ανάμεσα στη ΝΔ και στα άλλα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Αυτήν τη φορά ήταν το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τις ΣΣΕ που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή.

Και μπορεί επί της αρχής να υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές, δηλαδή από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά η ψηφοφορία επί των 16 άρθρων του ήταν για μια ακόμα φορά αποκαλυπτική της στρατηγικής σύμπλευσης των αστικών κομμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ για μια ακόμα φορά σε ρόλο «πατερίτσας» της ΝΔ τοποθετήθηκε με «υπέρ» ή «παρών» σχεδόν στο 40% του νομοσχεδίου: Ετσι, αφού ο κεντρικός του συνδικαλιστής και πλέον ελεγχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ για μήνες παζάρευε το νομοσχέδιο πριν το υπογράψει, το ΠΑΣΟΚ πήγε στη Βουλή και ψήφισε «υπέρ» σε 4 και «παρών» σε άλλα 2 άρθρα του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, υπερψήφισε το άρθρο 3, με το οποίο η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ γίνεται πορτιέρης για την υπογραφή ΣΣΕ από τις κλαδικές Ομοσπονδίες, συγκροτώντας έτσι τη νέα «τρόικα» κυβέρνησης - εργοδοσίας - εργατοπατέρων. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε ακόμα τα άρθρα που επαναφέρουν και νομιμοποιούν το φακέλωμα των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, αλλά και την κουτσουρεμένη μετενέργεια των Συλλογικών Συμβάσεων.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών» σε 6 άρθρα, μεταξύ αυτών και την παραπάνω αθλιότητα για την αναβάθμιση του ρόλου της απαξιωμένης ΓΣΕΕ. «Παρών» ψήφισε και στα υπόλοιπα άρθρα που νομιμοποιούν το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την προσαρμογή των ΣΣΕ στα όρια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων.

Η Πλεύση Ελευθερίας τοποθετήθηκε με «παρών» σε 3 άρθρα του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων στο άρθρο 1, για τον σκοπό του νομοσχεδίου, όπως και σε εκείνο για τη μετενέργεια των ΣΣΕ.

Η Ελληνική Λύση επίσης τοποθετήθηκε με «παρών» στο άρθρο για τη ΓΣΕΕ, όπως και σε 3 ακόμα άρθρα, ενώ σε 8 άρθρα του νομοσχεδίου «παρών» ψήφισε και η «Νίκη».