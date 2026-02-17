Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Με τη στήριξη της συστημικής αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε από την κυβέρνηση

«Υπέρ» ή «παρών» στο 40% των άρθρων το ΠΑΣΟΚ

Το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου - βιομηχάνων
Το νομοσχέδιο Κεραμέως - Παναγόπουλου - βιομηχάνων
«Ελαμψε» για μια ακόμα φορά η συναίνεση ανάμεσα στη ΝΔ και στα άλλα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Αυτήν τη φορά ήταν το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τις ΣΣΕ που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή.

Και μπορεί επί της αρχής να υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές, δηλαδή από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά η ψηφοφορία επί των 16 άρθρων του ήταν για μια ακόμα φορά αποκαλυπτική της στρατηγικής σύμπλευσης των αστικών κομμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ για μια ακόμα φορά σε ρόλο «πατερίτσας» της ΝΔ τοποθετήθηκε με «υπέρ» ή «παρών» σχεδόν στο 40% του νομοσχεδίου: Ετσι, αφού ο κεντρικός του συνδικαλιστής και πλέον ελεγχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ για μήνες παζάρευε το νομοσχέδιο πριν το υπογράψει, το ΠΑΣΟΚ πήγε στη Βουλή και ψήφισε «υπέρ» σε 4 και «παρών» σε άλλα 2 άρθρα του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, υπερψήφισε το άρθρο 3, με το οποίο η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ γίνεται πορτιέρης για την υπογραφή ΣΣΕ από τις κλαδικές Ομοσπονδίες, συγκροτώντας έτσι τη νέα «τρόικα» κυβέρνησης - εργοδοσίας - εργατοπατέρων. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε ακόμα τα άρθρα που επαναφέρουν και νομιμοποιούν το φακέλωμα των σωματείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ, αλλά και την κουτσουρεμένη μετενέργεια των Συλλογικών Συμβάσεων.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών» σε 6 άρθρα, μεταξύ αυτών και την παραπάνω αθλιότητα για την αναβάθμιση του ρόλου της απαξιωμένης ΓΣΕΕ. «Παρών» ψήφισε και στα υπόλοιπα άρθρα που νομιμοποιούν το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την προσαρμογή των ΣΣΕ στα όρια της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων.

Η Πλεύση Ελευθερίας τοποθετήθηκε με «παρών» σε 3 άρθρα του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων στο άρθρο 1, για τον σκοπό του νομοσχεδίου, όπως και σε εκείνο για τη μετενέργεια των ΣΣΕ.

Η Ελληνική Λύση επίσης τοποθετήθηκε με «παρών» στο άρθρο για τη ΓΣΕΕ, όπως και σε 3 ακόμα άρθρα, ενώ σε 8 άρθρα του νομοσχεδίου «παρών» ψήφισε και η «Νίκη».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ολα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το στυγνό προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα
Ξανά πρώτη και ενισχυμένη η ΔΑΣ από τις εκλογές
Συναγερμός και παγκινητοποίηση για τις 28 Φλεβάρη
Αναζητά «βέλτιστη λύση» για την παράδοση του ορυκτού πλούτου στα επιχειρηματικά συμφέροντα
Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη
 Εργάτης καταπλακώθηκε από χαρτομάζα σε εργοστάσιο
«10 χρόνια μαχητικής ζωντανής δράσης - Συνεχίζουμε»
 Αύριο η παναττική συγκέντρωση για αυξήσεις στις συντάξεις
 Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου» Υγείας
 Πρώτη και αυτοδύναμη η ΕΣΑΚ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας!
 Σήμερα η σύσκεψη στο Πέραμα ενάντια στα καζάνια του θανάτου
 Προσπάθεια οικονομικού «στραγγαλισμού» από κυβέρνηση και ηγεσία της ΓΣΕΕ
 Εδώ και τώρα μέτρα για την ΠΦΥ και για δημιουργία νοσοκομείου
 Επιβεβαιώνονται τα ερωτήματα που έθεσε ο «Ριζοσπάστης»
 Εγκαινιάζει την ψηφιακή υποδομή για τα 13ωρα
 Ανοίγει ο δρόμος για πιο δυνατά σωματεία στους χώρους δουλειάς, για ζωντανές συλλογικές διαδικασίες
 Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε! Θα το πάμε μέχρι τέλους!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ