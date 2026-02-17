ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Προσπάθεια οικονομικού «στραγγαλισμού» από κυβέρνηση και ηγεσία της ΓΣΕΕ

Την προσπάθεια να μπουν εμπόδια στην αγωνιστική δράση και τη λειτουργία του, επιβάλλοντας τον οικονομικό του στραγγαλισμό με ευθύνη της κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Με πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, σε συνέχεια και των προηγούμενων δράσεών του, κατήγγειλε ότι από τον Απρίλιο 2025 που σταμάτησε η καταβολή της χρηματοδότησης λειτουργικών εξόδων και μισθοδοσιών από τη ΔΥΠΑ, αφού οι σχετικές διαδικασίες πέρασαν στην ευθύνη του ΕΛΕΚ (Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης), που διευθύνεται από τη ΓΣΕΕ και έχει πρόεδρό του τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, οι μισθοί των τριών εργαζομένων καταβάλλονται με καθυστέρηση μηνών.

Παράλληλα, ενώ ήταν ήδη πενιχρό το ποσό των λειτουργικών εξόδων του που λάμβανε από τη ΔΥΠΑ, αυτό αποδίδεται κατά 250 ευρώ λιγότερο από τον Απρίλιο του 2025, παρόλο που το Εργατικό Κέντρο έχει επωμιστεί και τη συντήρηση μεγάλου μέρους της υποδομής του κτιρίου (ασανσέρ, επισκευές σε καλοριφέρ κ.τ.λ.) του.

Αυτά, μάλιστα, όταν την ίδια ώρα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή του σε σοβαρές οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω των διαφόρων "προγραμμάτων κατάρτισης" του... χορού των εκατομμυρίων ευρώ, όπως και της συνολικής προσπάθειας νεκρανάστασης της ηγετικής ομάδας της Συνομοσπονδίας από κυβέρνηση και εργοδοσία, προκειμένου να μπει ταφόπλακα στις ΣΣΕ.

«Πρόεδρος του ΕΛΕΚ ο οποίος αφενός μοιράζει "ζεστό" χρήμα στις εταιρείες για τις καταρτίσεις, αλλά κάνει "στάση πληρωμών" στο Εργατικό Κέντρο, είναι ο ίδιος ο Παναγόπουλος, που ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή σε σοβαρές οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες», επισημαίνει μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο και τονίζει:

«Ολο αυτό το διάστημα η διοίκηση του ΕΚΠ έχει καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, για να καλύψει τη μισθοδοσία των εργαζομένων, τη δραστηριότητά του, ενώ έχει πραγματοποιήσει συνεχείς παρεμβάσεις στον ΕΛΕΚ, έχει ήδη δημοσιοποιήσει το θέμα, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση και να μην είναι στον "αέρα" η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία του».

Προειδοποιώντας ότι κάθε προσπάθεια πρόκλησης οικονομικής ασφυξίας του θα πέσει στο κενό, το ΕΚ απαιτεί την άμεση και μηνιαίως έγκαιρη καταβολή των οφειλών, καλώντας τους εργαζόμενους της Πάτρας «να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να πετάξουν από τον σβέρκο τους τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό», καταλήγοντας στην ανακοίνωση:

«Να απαλλαγούν οριστικά από τους εργατοπατέρες που λειτουργούν ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Να αποκρούσουν κάθε προσπάθεια μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης στα συνδικάτα, που θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει ως πρόσχημα και τα σκάνδαλα της συνδικαλιστικής μαφίας».