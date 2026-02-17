Τρίτη 17 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σήμερα η σύσκεψη στο Πέραμα ενάντια στα καζάνια του θανάτου

Σε σύσκεψη εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων, σήμερα Τρίτη, στις 6.30 μ.μ., στο Β' ΚΑΠΗ Περάματος (Λ. Ειρήνης 36) καλούν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στα "καζάνια του θανάτου". Δεν ανεχόμαστε να παίζουμε κορόνα - γράμματα τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων» τονίζουν και καλούν τα εργατικά σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους μαζικούς φορείς του Πειραιά, του Περάματος, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, των υπόλοιπων δήμων «να συζητήσουμε και να καθορίσουμε την κλιμάκωση των αγωνιστικών μας δράσεων και πρωτοβουλιών για να φύγουν τα "καζάνια του θανάτου"».

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, αποφάσεις συμμετοχής στη σύσκεψη είχαν πάρει τα σωματεία: ΕΝΕΔΕΠ, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Ναυπηγοξυλουργών, Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Πειραιά, Καθαριστριών Πειραιά & Νήσων, Επισιτισμού - Τουρισμού (παράρτημα Πειραιά), Συνταξιούχοι ΙΚΑ Νίκαιας - Κορυδαλλού, Πειραιά, Σαλαμίνας, Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ Νίκαιας - Κορυδαλλού, Πειραιά, Σύλλογοι Γυναικών Νίκαιας - Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, Πειραιά, Σαλαμίνας, Ενώσεις Γονέων Νίκαιας - Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, Ορειβατικός Φυσιολατρικός Ομιλος Νίκαιας, Σύλλογος Ικαριωτών Περάματος και γύρω Δήμων «Ο Ικαρος», Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπετσώνας Τερψη-Χώρος, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Τριάδας.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
