ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εγκαινιάζει την ψηφιακή υποδομή για τα 13ωρα

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί από χθες τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ» και, όπως λέει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, «η αγορά εργασίας περνάει στη νέα ψηφιακή εποχή»! Στην πραγματικότητα αυτό που μπαίνει σε «νέα εποχή» είναι η εργασιακή ζούγκλα η οποία συμπληρώθηκε με νέους αντεργατικούς νόμους της ΝΔ, πάνω σε όλο το αντιδραστικό οικοδόμημα που χτίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα 15 χρόνια.

Είναι - όπως σημειώνει το υπουργείο - «μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025».

Ετσι, το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ» δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τεχνική υποδομή μέσω της οποίας θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή ο νόμος για το 13ωρο ακόμα και σε έναν εργοδότη, από δύο εργοδότες όπως ίσχυε πριν, η πλήρης «ευελιξία» στα ωράρια εργασίας και στις συμβάσεις εργασίας (όπως αυτές των «μηδενικών» ωρών και «κατά παραγγελία»), η μη καταγραφή εκ των προτέρων της υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.

Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι με το νέο πληροφοριακό σύστημα «βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας», δηλαδή η διευθέτηση κάθε παραγγελιάς και κάθε αρρωστημένης επιδίωξης της εργοδοσίας. Αλλωστε, τα ψηφιακά αυτά εργαλεία «κουμπώνουν» με τους νόμους 5053/2023 και 5239/2025, μέσα από τους οποίους η «ευελιξία» χτυπάει «κόκκινο», ενώ η σταθερή δουλειά χώνεται ακόμα πιο βαθιά στον λάκκο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.