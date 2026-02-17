ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ξανά πρώτη και ενισχυμένη η ΔΑΣ από τις εκλογές

Στο 34% φτάνει το ποσοστό της, με 459 ψήφους και 11 έδρες, υπερδιπλάσια δύναμη από τη δεύτερη ΠΑΣΚΕ! | Ολες οι άλλες παρατάξεις παίρνουν κάτω από 16%

Ανάσα ελπίδας! Αυτό σηματοδοτεί το εκλογικό αποτέλεσμα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, με τη νέα άνοδο σε ψήφους, ποσοστά και έδρες που καταγράφει η ΔΑΣ.

Ενα αποτέλεσμα που έρχεται μετά τις εργασίες του Συνεδρίου όπου αποτυπώθηκαν οι θετικές διεργασίες στα σωματεία της Αθήνας, με το Σώμα να είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 15 χρόνων, φτάνοντας τους 1.500 αντιπροσώπους, με δεκάδες νέους συνδικαλιστές να παίρνουν τον λόγο μεταφέροντας ζωντανά και μαχητικά τον παλμό του αγώνα από τους χώρους δουλειάς. Με πάνω από 40 νεοϊδρυθέντα σωματεία τα οποία εντάχθηκαν στη δύναμη του ΕΚΑ.

Αυτή η σκληρή μάχη κορυφώθηκε στις αρχαιρεσίες του Σαββατοκύριακου, που αποτέλεσαν και την πρώτη μεγάλη εκλογική διαδικασία μετά την ψήφιση του εκτρωματικού νομοσχεδίου Κεραμέως - ελεγχόμενου Παναγόπουλου για τις ΣΣΕ. Και όπως ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα έκανε συντρίμμια κάθε ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι τάχα το νομοσχέδιο έχει «την αποδοχή της κοινωνίας», αποδεικνύοντας ότι οι μόνοι που «συμφωνούν» είναι οι εργατοπατέρες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που το επικύρωσαν στη ΓΣΕΕ και οι βιομήχανοι που θέλουν να επιβάλουν κόφτες στις Συμβάσεις.

Μεγάλη άνοδος στο πιο μεγάλο Σώμα των τελευταίων 15 ετών

Η ΔΑΣ λοιπόν προσεγγίζει το 34% (από 31,39% το 2023) με 459 ψήφους (από 371 το 2023).

Καταγράφει μάλιστα αυτήν την άνοδο σε ένα Σώμα αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο, αφού οι αντιπρόσωποι έφτασαν τους 1.483 (από 1.273 το 2023), με 1.381 έγκυρες ψήφους (από 1.182).

Δηλαδή στο μεγαλύτερο Σώμα των τελευταίων 15 χρόνων, που είναι αυξημένο κατά 199 έγκυρες ψήφους, η ΔΑΣ συγκεντρώνει 88 ψήφους παραπάνω σε σχέση με το 2023!

Υπερδιπλάσια η διαφορά της ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη

Επίσης μεγαλώνει η διαφορά της πρώτης ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη και όλες τις άλλες παρατάξεις, που όλες είναι κάτω από το 16%.

Συγκεκριμένα, δεύτερη δύναμη είναι η ΠΑΣΚΕ, που πήρε 218 ψήφους και 15,79%. Η διαφορά δηλαδή είναι υπερδιπλάσια: 241 ψήφους και 18 ποσοστιαίες μονάδες!

Ακόμα, η ΔΑΣ καταλαμβάνει 11 έδρες στη νέα διοίκηση του ΕΚΑ, από 9! Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη ΠΑΣΚΕ καταλαμβάνει 5 έδρες, όπως και η τρίτη δύναμη, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ («Μέτωπο»), που επίσης παίρνει 5 έδρες!

Δηλαδή είναι υπερδιπλάσια η διαφορά και στον αριθμό εδρών που καταλαμβάνει η ΔΑΣ σε σχέση με καθεμία από τις άλλες δυνάμεις.

Επιπλέον η ΔΑΣ βγάζει 10 αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, από 6 που είχε στο προηγούμενο Συνέδριο του ΕΚΑ!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών για τη νέα διοίκηση στο ΕΚΑ έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 1.393 αντιπρόσωποι, με 1.381 έγκυρες ψήφους και 12 άκυρα - λευκά (από 1.195 ψηφίσαντες στο προηγούμενο Συνέδριο, 1.182 έγκυρα και 13 άκυρα - λευκά).

Η ΔΑΣ παίρνει 33,24% (από 31,39%), 459 ψήφους (από 371) και καταλαμβάνει 11 έδρες (από 9).

Στο προηγούμενο Συνέδριο οι δύο παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ και «Ενωτικό») είχαν κοινό ψηφοδέλτιο, όμως σε αυτό το Συνέδριο κατέβηκαν χωριστά, μετά τις εξελίξεις με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, για να εκλεγεί στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Στο φετινό Συνέδριο η μεν ΠΑΣΚΕ πήρε 218 ψήφους, 15,79% και 5 έδρες, το δε «Ενωτικό» (ΠΑΣΚΕ ...Νο2) 142 ψήφους, 10,28% και 3 έδρες. Το 2023 η ΠΑΣΚΕ είχε πάρει συνολικά 230 ψήφους, 19,46% και 6 έδρες.

Το «Μέτωπο», που αποτελεί συγκόλληση των δύο παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 192 ψήφους, 13,90% και 5 έδρες. Στο προηγούμενο Συνέδριο, που οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν κατέβει χωριστά, είχαν πάρει συνολικά 18,53% και 219 ψήφους με 6 έδρες.

Η «Ενότητα» (διάσπαση της ΔΑΚΕ - ΝΔ) πήρε 170 ψήφους (από 146), 12,31% (από 12,35%) και 4 έδρες (από 4).

Η ΔΑΚΕ (ΝΔ) πήρε 132 ψήφους (από 145), 9,43% (από 12,27%) και 3 έδρες (από 4).

Η παράταξη ΑΤΕ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) πήρε 41 ψήφους, 2,97% και καμία έδρα, ενώ η ΜΑΧΗ 17 ψήφους, 1,23% και καμία έδρα. Στο προηγούμενο Συνέδριο ΑΤΕ και ΜΑΧΗ είχαν κοινό ψηφοδέλτιο και είχαν πάρει 68 ψήφους, 5,75% και 2 έδρες.

Η εργατική τάξη μπορεί να χαμογελάει!

Δικαίως λοιπόν με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα η εργατική τάξη μπορεί να χαμογελάει. Γιατί ξέρει πως η δύναμη που πήρε η ΔΑΣ αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα, για να πάρει αγωνιστική ανάσα κάθε χώρος δουλειάς, στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία, στα σούπερ μάρκετ, στις Κατασκευές, στις Μεταφορές, στα γραφεία.

Τέτοια χαμόγελα περηφάνιας επικρατούσαν άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών στο ΕΚΑ, με τους εκατοντάδες αντιπροσώπους να κάνουν υπόθεσή τους την επιτυχία των εργασιών, βάζοντας φρένο στις ηλεκτρονικές διαδικασίες που επιχείρησε να επιβάλει η πλειοψηφία των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ.

Οπότε και το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και συνθήματα. Ολοι όσοι συγκροτούσαν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ που βρίσκονταν στον χώρο, μαζί με δεκάδες συναδέλφους τους που έδωσαν αυτήν τη σπουδαία μάχη, έγιναν μια αγκαλιά στο άκουσμα των αποτελεσμάτων, τραγουδώντας «Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά».

Με σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», έδωσαν υπόσχεση ότι την επόμενη κιόλας μέρα θα αλωνίσουν τους χώρους δουλειάς για την ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση της πάλης των εργατών.

Σε δήλωσή του ο Νίκος Μαυροκέφαλος εκ μέρους της ΔΑΣ τόνισε πως αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία της Αθήνας, που θα μπορούν να έχουν ένα ΕΚ ανοιχτό στις αγωνίες και στα προβλήματα τους.

«Ενα Εργατικό Κέντρο που υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει σελίδα και να οργανώνει τον αγώνα κόντρα στην πολιτική που μας στερεί το οξυγόνο, φέρνει τη φτώχεια, την εκμετάλλευση και τον πόλεμο. Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή».