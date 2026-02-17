«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Πρώτη και αυτοδύναμη η ΕΣΑΚ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας!

Ενα ακόμα «χαστούκι» στην κυβερνητική πολιτική, με 990 ψήφους και 51%

Αγωνιστικό μήνυμα κόντρα στην εγκληματική πολιτική της εμπορευματοποίησης της Υγείας στέλνουν οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον «Ευαγγελισμό», από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Σωματείου τους.

Μία ακόμα μάχη που ανέδειξε την ΕΣΑΚ πρώτη και αυτοδύναμη, με τη συμμετοχή μάλιστα να αυξάνεται.

Συγκεκριμένα, στις εκλογές ψήφισαν 2.007 εργαζόμενοι, από 1.849 σε αυτές του 2023. Ακυρα ήταν 31 ψηφοδέλτια και λευκά 20.

Η ΕΣΑΚ πήρε 990 ψήφους και 50,62% (από 960 ψήφους το 2023). Καταλαμβάνει 7 έδρες στη νέα διοίκηση, όσες και το 2023.

Η ΔΑΚΕ (ΝΔ) πήρε 686 ψήφους (από 545 ψήφους) και 5 έδρες (από 4).

Η «Ενωτική Πρωτοβουλία» (ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ά.) πήρε 164 ψήφους (από 152) και 1 έδρα (την είχε και το 2023).

Η «Κίνηση Συνεργασίας» (ΣΥΡΙΖΑ) 66 ψήφους (από 102) και καμία έδρα (από 1).

Η «Αγωνιστική Ενότητα» (ΠΑΣΚ) πήρε 30 ψήφους (από 51) και καμία έδρα.

Η ΕΣΑΚ χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους «που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στις ταξικές δυνάμεις, έχοντας την πείρα από την ακάματη δράση μας για δεκαετίες, που δεν λύγισαν απέναντι στον αυταρχισμό και στην επιχείρηση τρομοκράτησης, εξαγοράς και εκβιασμού τους, δεν "μάσησαν" στο ψέμα και στον αντικομμουνισμό».

Κρίνει ως αρνητική την άνοδο σε ψήφους και μία έδρα στο ΔΣ της κυβερνητικής παράταξης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «αποτέλεσμα εκτεταμένης τρομοκρατίας, ρουσφετιών και απόπειρας νοθείας μαζί με τους μηχανισμούς της διοίκησης και τους εργολάβους (ιδιαίτερα στην καθαριότητα και τη σίτιση), που επιστράτευσαν κάθε βρώμικο και αθέμιτο μέσο».

Ωστόσο, σημειώνει, «δεν κατάφεραν να αποσπάσουν το μεγαλύτερο Σωματείο του Δημοσίου από τα χέρια των εργαζομένων - μελών του. Υπερίσχυσαν οι ακατάλυτοι δεσμοί αγώνα που έχουμε με τους συναδέλφους μας. Ηδη όλοι οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στη δουλειά την επομένη των εκλογών με χαμόγελο, με το κεφάλι ψηλά και το μπόι τους ψηλότερο απέναντι σε όλους όσοι καταδυναστεύουν τη ζωή μας και μας στερούν την ικανοποίηση και των στοιχειωδέστερων αναγκών μας».

Καταλήγοντας η ΕΣΑΚ καλεί όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να συσπειρωθούν στο Σωματείο, το ΣΕΝΕ, «για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που ευθύνονται για την ισοπέδωση των δικαιωμάτων μας και την πλήρη απαξίωση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας».