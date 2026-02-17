ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου» Υγείας

Αγωνιστική «υποδοχή» επιφυλάσσουν στον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας την Πέμπτη 19 Φλεβάρη, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο, με αφορμή την επίσκεψή του στον χώρο για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Οπως ενημερώνει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, «θα υποδεχτούμε όπως αρμόζει στον υπουργό που:

Εκλεισε το Νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Υγείας ("εγώ τα κλείνω τα νοσοκομεία, δεν θα μου κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν" έλεγε τότε). Εχει αφήσει το Νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο. Εχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Σχετικά με τα εγκαίνια του ανακαινισμένου ΤΕΠ, το Σωματείο θυμίζει πως έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου. Εχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες. Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να «βγει η εφημερία» και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την έλλειψη προσωπικού η οποία έχει γίνει πλέον τραγική, με τα ωράρια εργασίας να παραβιάζονται, κάθε μέρα νοσηλευτές να μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα, να λειτουργούν οι 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες, ενώ οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν γίνει λάστιχο, χωρίς χρόνο για ξεκούραση, για μελέτη και ουσιαστική εκπαίδευση. Επίσης υπενθυμίζει ότι εδώ και 2 χρόνια δίνονται αστρονομικά ποσά για την εξ αποστάσεως διάγνωση των αξονικών τομογραφιών σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι «σε κάθε εφημερία στην εταιρεία δίνεται ποσό ίσο με έναν μισθό και τις εφημερίες ενός Διευθυντή ΕΣΥ», όπως αναφέρει το Σωματείο. Μάλιστα, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, στο κτίριο που εγκαινιάζεται εξακολουθεί να υπάρχει καρκινογόνος αμίαντος, σε χώρο που στεγάζεται και η Τεχνική Υπηρεσία.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους του Πειραιά και τους φορείς τους να συμμετέχουν δυναμικά στην κινητοποίηση της Πέμπτης, διεκδικώντας άμεσα μέτρα, όπως προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, ουσιαστικές αυξήσεις στους υγειονομικούς κ.ά. «Καμία επιχειρηματική δράση, εμπορευματική λειτουργία και ιδιωτικοποίηση με όποια μορφή (ΣΔΙΤ, χορηγοί, εργολάβοι)», είναι η απαίτηση των εργαζομένων, που ζητούν ακόμα να επαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Λοιμωδών ως σύγχρονο, πλήρες δημόσιο νοσοκομείο, αλλά και επαρκή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλο τον Πειραιά.

Για το νοσηλευτικό προσωπικό στο «Θριάσιο»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων, την Πέμπτη 26 Φλεβάρη, αντιδρώντας στην επικίνδυνη έλλειψη νοσηλευτικού, μαιευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού και τις απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών.

Το Σωματείο αναδεικνύει τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, που «σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας, καθώς και τη μεγάλη μείωση των εισακτέων στις σχολές Νοσηλευτικής».

Καταγράφοντας τις συνέπειες των μεγάλων ελλείψεων, το Σωματείο αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απίστευτη ταλαιπωρία και τους κινδύνους για τους χιλιάδες ασθενείς, στις ατέλειωτες ώρες αναμονής στα ΤΕΠ, τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας σε 5κλινους, 6κλινους θαλάμους, σε ράντζα σε διαδρόμους κλινικών, όπου την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς την έχουν μόνο δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτή ανά βάρδια κ.ά.

Μάλιστα, το «Θριάσιο» εφημερεύει κάθε 2 ημέρες και στην 24ωρη εφημερία του είναι το μοναδικό εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά, με 290 κενές θέσεις προσωπικού και περισσότερους από 280 συμβασιούχους σε ομηρία διαρκείας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι τον Αύγουστο 2025, μόνο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μειώθηκαν οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 77 και οι συμβασιούχοι κατά 54 εργαζόμενους!

Εκφράζει την αγανάκτηση των εργαζομένων για την κυβερνητική προπαγάνδα, που επιχειρεί να συγκαλύψει την απαράδεκτη κατάσταση, ενώ επισημαίνει ότι ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία μόνιμη θέση νοσηλευτικού, διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού, αν και το 2024 και 2025 οι συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων ξεπέρασαν τις 4.700.