ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 25 Φλεβάρη

Στη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στις 25 Φλεβάρη έχει ριχτεί το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, καλώντας σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Για τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων το Συνδικάτο έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.

«Είναι μάχη ζωής αυτή που δίνουμε με τα σωματεία μας», τονίζει το Συνδικάτο στο κάλεσμά του, σημειώνοντας πως η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

«Την ώρα που έχουν αφήσει τους εποχικούς συναδέλφους χωρίς εισόδημα για μήνες, δίνουν δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς. Από τη μία μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου και μας επιφυλάσσουν ζωή φτώχειας, και από την άλλη μάς σέρνουν στα πολεμικά τους παιχνίδια, ανοίγοντας συνεχώς νέα πεδία ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και μεγαλώνοντας την εμπλοκή της χώρας μας», επισημαίνει.

Στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου άλλωστε περιλαμβάνεται η επιδότηση ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στο 80% του μισθού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το Συνδικάτο είχε προβεί σε μια σειρά κινητοποιήσεις στη ΔΥΠΑ, καθώς πολλοί συνάδελφοι είχαν μείνει χωρίς το παραμικρό εισόδημα την περίοδο των γιορτών, με το υπουργείο Εργασίας να «κωφεύει».

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι διεκδικούν όλα τα αναγκαία μέτρα υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, επαναφορά των ΒΑΕ όπως προϋπήρχαν και του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία. «Είναι εμπαιγμός η φετινή αύξηση 3% που προβλέπει η Κλαδική Σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί από τα 22 δισ. που είχαν έσοδα μας δίνουν ένα κουλούρι τη μέρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά και απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα καταγγέλλουν την ομηρία στην οποία βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι, δουλεύοντας κάτω από συνθήκες τεράστιας πίεσης και εντατικοποίησης, ενώ αμέσως μετά πετιούνται στην ανεργία. Γι' αυτό και ανάμεσα στις διεκδικήσεις του Συνδικάτου είναι συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους, κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και κατοχύρωση της εποχικότητας των συμβασιούχων συναδέλφων.

Επίσης το Συνδικάτο προτάσσει τον καθορισμό καθηκόντων για κάθε ειδικότητα, ελάχιστη σύνθεση προσωπικού και ανώτατο όριο δωματίων για τις καμαριέρες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο χωρίς καμία «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, 2 συνεχόμενα ρεπό, το διάλειμμα να περιλαμβάνεται στον εργάσιμο χρόνο, καμία κατάτμηση της καλοκαιρινής άδειας.

Καταγγέλλουν μάλιστα τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού μέσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία αλλά και στη ΓΣΕΕ, που «προθύμως» διαπραγματεύονται με τους μεγαλοξενοδόχους και την κυβέρνηση τι θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Που δεν οργάνωσαν την παραμικρή απεργία «μέσα στη σεζόν, για να μη διαταράξουν την εργασιακή ειρήνη των μεγαλοξενοδόχων, που υπέγραψαν την ντροπιαστική "κοινωνική συμφωνία" με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις αντοχές της οικονομίας, και όχι τα δικά μας συμφέροντα».

Γι' αυτό και καλούν σε πύκνωση των γραμμών του αγώνα, καθώς το ξεμπρόστιασμα αυτών των δυνάμεων, η οργάνωση της πάλης και η αποφασιστικότητα των εργαζομένων είναι που πραγματικά φοβούνται οι εργοδότες.

Συνέλευση αύριο και στο ΣΕΤΗΠ Αττικής

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική οργανώνουν την απεργία στις 28 Φλεβάρη και τη μαζική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο, με Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ.

«Οι εργαζόμενοι στον κλάδο έχουμε πείρα από το "πάμε κι όπου βγει" και την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως και οι καταγγελίες των εργαζομένων σε πολλούς χώρους δουλειάς και στον κλάδο, όπως στο διοικητικό μέγαρο του ΟΤΕ, που για μήνες δεν είχε προσβάσιμες εξόδους κινδύνου και πυροσβεστήρες. Η συνεχιζόμενη πίεση και η εντατικοποίηση της εργασίας στο κυνήγι τον στόχων αξιολόγησης, των deadlines, φθείρουν καθημερινά τη σωματική και ψυχική υγεία μας, προκαλούν χρόνιες ασθένειες, burnout με μεγάλους κινδύνους για όλους μας, με παράδειγμα τον τραγικό χαμό συναδέλφου πρόσφατα στη "Sword"», επισημαίνει το ΣΕΤΗΠ και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής και οργάνωσης της πάλης.