ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίας Υγείας»

Αγωνιστικά «υποδέχτηκαν» τον υπουργό «εμπορίας Υγείας» Αδ. Γεωργιάδη και στο Αργος σωματεία και εργαζόμενοι της Αργολίδας, με αφορμή την επίσκεψή του για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης Ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείου της πόλης, σε μια προσπάθεια στησίματος άλλης μιας φιέστας.

Στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο βασικά αιτήματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι ήταν: Μαζικές και μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, μονιμοποίηση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επαρκής στελέχωση των κλινικών, π.χ. της Παιδιατρικής, που είναι κλειστή εδώ και χρόνια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κ.ά.

Ο δε υπουργός, αφού απέφυγε να απαντήσει στα αιτήματα των εργαζομένων, και αφού δεν διευκρίνισε αν η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί ...σύνορο της χώρας, στην αναφορά που έγινε για τα χρήματα που σπαταλώνται για πολεμικούς εξοπλισμούς μακριά από τις ανάγκες άμυνας της χώρας, προσπάθησε να παρουσιάσει μια μαγική εικόνα για την κατάσταση της δημόσιας Υγείας, ενώ κατέφυγε και στον αντικομμουνισμό σε δηλώσεις του σε τοπικά Μέσα, με αναφορές σε «συμμορία της μιζέριας» και «κομμουνιστές» που του χάλασαν τη φιέστα.

Η ΤΕ Αργολίδας του ΚΚΕ για τον αντικομμουνισμό του Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του λαού, ο υπουργός εγκαινίαζε την Ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου Αργους, δίνοντάς της το όνομα του κομμουνιστή γιατρού Κώστα Βρέττου, που ήταν διευθυντής της από το 1984 - 2002, με την Τομεακή Επιτροπή Αργολίδας του ΚΚΕ να απαντά:

«Ειδικά για την Υγεία ο υπουργός μπορεί να υπερηφανεύεται για την "αποτελεσματικότητά" του, όμως η Αργολίδα συνεχίζει να μην έχει παιδιατρική κάλυψη, οι ελλείψεις παραμένουν τραγικές και οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και, φυσικά, με την τραγική και χρόνια υποστελέχωση των μονάδων Υγείας.

Ο υπουργός "εμπορίας της Υγείας" όπου κι αν εμφανίζεται συναντά τις διαμαρτυρίες για τη διάλυση στην οποία έχει οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία».

Ιδιαίτερα για τους αντικομμουνιστικούς χαρακτηρισμούς του υπουργού η Οργάνωση του Κόμματος τονίζει: «Αν ο κομμουνισμός και το ΚΚΕ ήταν όντως "ξεπερασμένα", ο κ. Γεωργιάδης δεν θα βασανιζόταν από καθημερινούς εφιάλτες, σπαταλώντας τον πολύτιμο χρόνο του κυνηγώντας φαντάσματα. Γνωρίζει ότι μόνο το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε κάθε κυβέρνηση σαν αυτή της ΝΔ, ότι μόνο το ΚΚΕ οργανώνει πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και ότι μόνο αυτό έχει επιβάλει ήττες στη ΝΔ, μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας.

Τιμή μας και καμάρι μας λοιπόν να κατηγορεί ο Αδωνις σαν κομμουνιστές όσους διαμαρτύρονται για τον όλεθρο που φέρνει στην Υγεία. Οι συνδικαλιστές που ο κ. Γεωργιάδης στοχοποιεί ως "κομμουνιστές" ήταν έξω, μαζί με τον λαό. Δίπλα του, αντίθετα, βρέθηκαν οι δικοί του "πουθενάδες" εργατοπατέρες της ΝΔ, που έχουν κατσικωθεί στα Εργατικά Κέντρα Ναυπλίου και Αργους και από κοινού με τον Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ στήνουν εικονικά σωματεία με 500 δήθεν "κονσερβοποιούς", για να ξεκοκαλίζουν κρατικές χρηματοδοτήσεις. Ο καθένας διαλέγει με ποιους είναι».

Και καταλήγει: «Ο γιατρός Βρέττος υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία: Κομμουνιστής, επιστήμονας και άνθρωπος του λαού, που υπηρέτησε την Υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα. Δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας. Το παράδειγμά του φωτίζει τον δρόμο του αγώνα μας».