ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Κλιμακώνουν με νέες κινητοποιήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις

Παναττική συγκέντρωση στις 18/2 και πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 20/3

Αγωνιστικό κάλεσμα προς όλους τους συνταξιούχους για τη συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, και προχωρά στην οργάνωση δύο συγκεντρώσεων: Παναττική συγκέντρωση στις 18 Φλεβάρη στις 10 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ. και πορεία στο μέγαρο Μαξίμου.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα», σημειώνει η ΣΕΑ και προσθέτει: «Σας καλούμε σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η ζωή μας, από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, η δυστυχία έχει χτίσει φωλιά σε κάθε εργατικό - λαϊκό σπίτι, αν και αυτό για πολλές οικογένειες κινδυνεύει από τους χιλιάδες καθημερινούς πλειστηριασμούς».

Με τις νέες κινητοποιήσεις της η ΣΕΑ προβάλλει τις διεκδικήσεις των απόμαχων της δουλειάς για αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, όπως και καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθεί η Εισφορά Αλληλεγγύης, όπως και η εισφορά για την Υγεία, αλλά και να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επίσης, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

    

