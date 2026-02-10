33o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Υπόθεση κάθε αντιπροσώπου το να γίνει ορμητήριο και οργανωτής του αγώνα

Από νωρίς το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φλεβάρη ήταν εκατοντάδες οι αντιπρόσωποι που βρέθηκαν στο πόστο τους στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, οι εκλεγμένοι με τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» (ΔΑΣ) και όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να αλλάξει σελίδα το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας.

Παρά τις προσπάθειες των παρατάξεων των ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς να κάνουν ηλεκτρονικό συνέδριο του «κλικ» και του «λάικ», η αποφασιστική παρέμβαση της ΔΑΣ και των δεκάδων συνδικάτων της Αθήνας, που κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια, ματαίωσε τα σχέδιά τους. Σχέδια που έρχονται σε συνέχεια των ...κατορθωμάτων της πλειοψηφίας η οποία κατάφερε να αφήσει άστεγο το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας και τα σωματεία - μέλη του.

Ετσι διασφαλίστηκε ότι θα γίνει πραγματικό συνέδριο, με ένα ελπιδοφόρο Σώμα που είναι το μεγαλύτερο εδώ και 13 χρόνια, με περίπου 1.500 εκλεγμένους συνέδρους. Μια κατάκτηση των σωματείων που αποτυπώνει τις ελπιδοφόρες αγωνιστικές διεργασίες των τελευταίων χρόνων, τη βελτίωση των συσχετισμών, την ένταση της διεκδίκησης κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου.

Κάθε τοποθέτηση των εκλεγμένων αντιπροσώπων της ΔΑΣ ήταν και μια πνοή αγωνιστικής αισιοδοξίας, μεταφέροντας ζωντανά και μαχητικά τη δράση των συνδικάτων στους κλάδους και σε μεγάλες επιχειρήσεις, τους εμβληματικούς αγώνες της τελευταίας περιόδου, όπως οι απεργίες και τα συλλαλητήρια για το έγκλημα στα Τέμπη, οι απεργίες ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς, οι πρωτοβουλίες για την προστασία της ζωής, των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Αναδείχθηκε ότι όποιες αγωνιστικές πρωτοβουλίες πήρε το ΕΚΑ, όπως οι απεργίες κόντρα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, έγινε κατορθωτό να παρθούν κάτω από την παρέμβαση των εκλεγμένων της ΔΑΣ και την αποφασιστική πίεση των σωματείων, με τις εκατοντάδες αγωνιστικές τους αποφάσεις.

Οι τοποθετήσεις αντιπροσώπων από νέα σωματεία που ιδρύθηκαν, όπως στη «ΔΕΛΤΑ», στη «Wolt» και αλλού, με την καθοριστική συμβολή των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, ήταν ένα ακόμα ελπιδοφόρο στοιχείο το οποίο δείχνει τον μονόδρομο που έχουν να βαδίσουν οι εργαζόμενοι για να στριμώξουν πραγματικά την εργοδοσία, να περάσουν στην αντεπίθεση.

Ολες οι παρεμβάσεις ήταν ταυτόχρονα μαχητικό κάλεσμα σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή που αγωνιά για το σήμερα και το αύριο να συμβάλει στην αναγκαία αλλαγή των συσχετισμών στο ΔΣ του ΕΚΑ, με ενίσχυση της ΔΑΣ, ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για να γίνει το Εργατικό Κέντρο αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η εργατική τάξη: Πραγματικό στήριγμα στον αγώνα της.

Αυτή άλλωστε θα είναι και η πραγματική απάντηση της εργατικής τάξης στη σαπίλα που αποκαλύπτεται αυτές τις μέρες στην ηγεσία της ΓΣΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις αποκαλύψεις αυτές οι σύνεδροι άκουσαν έκπληκτοι τον απερχόμενο πρόεδρο του ΕΚΑ να δηλώνει ότι «η ΠΑΣΚΕ παραμένει ενιαία και αδιαίρετη, ότι όλοι μαζί στηρίζουμε τον πρόεδρο Παναγόπουλο». Δηλαδή τον ελεγχόμενο για τις υπεξαιρέσεις, ο οποίος μάλιστα φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να εκλεγεί από το ΕΚΑ στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, καθώς δεν έχει εκλεγεί από την κλαδική του Ομοσπονδία...

Η μάχη λοιπόν αυτή που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, κορυφώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 14-15/2, στις αρχαιρεσίες του ΕΚΑ, με το κάλεσμα της ΔΑΣ να φτάνει ήδη στους εκατοντάδες αντιπροσώπους, ώστε το ΕΚΑ να αλλάξει σελίδα, με ισχυρή ΔΑΣ στο «τιμόνι», για πραγματική «ανάσα» αγώνων και αισιοδοξίας, συντονισμού της δράσης των σωματείων, με το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας να είναι στα χέρια των εργατών.