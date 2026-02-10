ΔΥΣΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Γνωστοί στην εργατική τάξη και στα σωματεία οι ... εκλεκτοί κυβέρνησης και εργοδοσίας

Την ώρα που ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος βρίσκεται ελεγχόμενος για την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη βουλή το νομοσχέδιο - έκτρωμα της «Κοινωνικής Συμφωνίας» που συνυπέγραψε μαζί του και με τις εργοδοτικές ενώσεις, και με την οποία ενταφιάζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Και όχι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση παριστάνει την ...ανήξερη, παραπέμπει «στη Δικαιοσύνη», ενώ το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί το ξέπλυμα των δυνάμεών του, μέρος των οποίων είναι και ο ελεγχόμενος Παναγόπουλος, μιλώντας για «ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος».

Είναι πρόκληση για την εργατική τάξη τα κόμματα του κεφαλαίου, που με τους ανθρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα πρωτοστατούν χρόνια τώρα στον εκφυλισμό, στην υποταγή των σωματείων στη γραμμή του «κοινωνικού εταιρισμού», να παριστάνουν τώρα είτε τους ...τιμητές είτε τους ανήξερους και τους πεφτοσυννεφάκηδες.

Να σημειωθεί ότι σε συνέχεια των αποκαλύψεων για έλεγχο του Παναγόπουλου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων που σχετίζονται μαζί του από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε μετά το πόρισμα της παραπάνω Αρχής, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να διακινήθηκε ποσό που προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο χρηματικό μέρος, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να διακινήθηκε εκτός τραπεζών. Η συνολική ωφέλεια για τους ελεγχόμενους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι κάνουν τους ανήξερους;





Οι αποκαλύψεις αυτές δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Αλλωστε, ήταν πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες για τα αμαρτωλά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κράτος και ΕΕ και για τα οποία τώρα ελέγχεται ο Παναγόπουλος.

Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα έχουν αποκαλύψει διαχρονικά τον ρόλο αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, αναδεικνύοντας με αλλεπάλληλες και έγκαιρες καταγγελίες τη στήριξή της στη στρατηγική του κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεων κάθε απόχρωσης, αλλά και τους μηχανισμούς - διαφθορεία στους κόλπους της.

Αλλωστε, μετά και τις πρόσφατες αυτές αποκαλύψεις περί ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ για πιθανή εμπλοκή σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζήτησε την άμεση διακοπή της επεξεργασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρση του νομοσχεδίου για την «Κοινωνική Συμφωνία» (βλ. σελ. 7), δηλαδή την επίθεση στις ΣΣΕ, την οποία υπέγραψε μαζί με την κυβέρνηση ο Γ. Παναγόπουλος.

ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Η ναυαρχίδα των αμαρτωλών προγραμμάτων

Σημειώνεται μάλιστα ότι για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, που είχε αναλάβει ρόλο «ναυαρχίδας» στη διαχείριση των αμαρτωλών αυτών προγραμμάτων, υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην Απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ (2021), στο οποίο είχε γίνει ειδική συζήτηση για την κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Σε αυτή σημειωνόταν αναλυτικά: «Διαβρωτική είναι η παρέμβαση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και των παραρτημάτων του, η οποία θα συνεχιστεί. Πρόκειται για ινστιτούτο διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα ερευνητικά μελετητικά ιδρύματα των ενώσεων εργοδοτών (ΣΕΒ), των Επιμελητηρίων και των κρατικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαθέτει προϋπολογισμό εκατομμυρίων ευρώ, διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδιαίτερα τα προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, μελετών, ακόμα και προγράμματα από το ΕΣΠΑ. Επίσης συνεργάζεται με τα αντίστοιχα ινστιτούτα συνδικάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τα ιδρύματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας. Διακηρυγμένος στόχος του είναι η εμπέδωση του "κοινωνικού εταιρισμού", δηλαδή της "συνεργασίας των τάξεων", γι' αυτόν τον λόγο λειτουργεί και Ακαδημία Στελεχών (ΙΕΚ εργατοπατέρων). Συμμετέχει και σχεδιάζει από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις κυβερνήσεις την αντεργατική πολιτική και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων, καθιστώντας τη Συνομοσπονδία συνδιαμορφωτή της. Επίσης αξιοποιείται για τη διαμόρφωση συνδικαλιστικών συσχετισμών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στα προγράμματα μετατρέπονται σε εκλογικό σώμα».

Αξιοσημείωτα και ...προφητικά ήταν όσα αναφέρονταν μάλιστα σε άρθρο τηςαναλύοντας τηΕκεί λοιπόν σημειωνόταν η «συστηματική προσπάθεια» με στόχο

Στο ίδιο άρθρο επισημαινόταν το «σημαντικό χρηματικό όφελος των ίδιων των δυνάμεων του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού», όπως και ότι «εδώ έχουμε ήδη μηχανισμό εξαγοράς, διαφθοράς, φθοράς συνειδήσεων».

Αναδεικνύοντας μάλιστα ότι αυτά είναι η άλλη όψη του «κοινωνικού εταιρισμού», το άρθρο της ΚΟΜΕΠ τόνιζε ότι οι εργατοπατέρες «φροντίζουν να εκπαιδεύουν συνδικαλιστικά στελέχη με χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ προγράμματα, με σκοπό η συνδικαλιστική δράση να υποτάσσεται στην ταξική συνεργασία». Και, όπως αναφερόταν στο άρθρο, το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ «διαχειρίζεται μεταξύ άλλων προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ με περιεχόμενο την επιμόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών, ικανών να διαχειρίζονται ζητήματα των εργαζομένων σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, όπως π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης με θέμα τη "διαχείριση συγκρούσεων από συνδικαλιστικά στελέχη"».

Από το 2013 το ΠΑΜΕ είχε καταγγείλει το αίσχος

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ έχουν αποχωρήσει από αυτό το διαφθορείο που ονομάζεται ΙΝΕ - ΓΣΕΕ πριν από 13 χρόνια. Συγκεκριμένα, ήταν 23 Ιούλη 2013 όταν η ΔΑΣ ενημέρωνε ότι υπέβαλε την παραίτησή της από τη διοίκηση του Ινστιτούτου Εργασίας, με το ΠΑΜΕ να αναφέρει: «Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς ντίλερ εργασίας μέσω δεκάδων προγραμμάτων, είναι πρωτοπόρο στην υλοποίηση αυτών. (...)

Οι λειτουργίες του και η χρηματοδότησή του συγκροτούν ένα βασικό εργαλείο εκμετάλλευσης και εξαγοράς συνειδήσεων. Είναι μια καλοστημένη μηχανή που διαχειρίζεται τεράστια ποσά, που καταλήγουν έμμεσα στις τσέπες των επιχειρηματιών. Μαζί με τα αρπαχτικά των ΜΚΟ, των ΚΕΚ και των δουλεμπορικών γραφείων κάνει μπίζνες πάνω στην ανεργία, στη φτώχεια και στην ανέχεια χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων».

Το ΠΑΜΕ κατήγγειλε τότε ότι το ΙΝΕ είχε μπει γερά και στο «σκλαβοπάζαρο» με τη 5μηνη απασχόληση, αφού πάνω από 20.000 εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε προγράμματα κακοπληρωμένης εργασίας που τσάκιζαν εμμέσως την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. «Εκατοντάδες εργαζόμενοι έμεναν απλήρωτοι για μήνες, εργάζονταν σε άθλιες συνθήκες, με καταστρατήγηση ακόμα και αυτών των άθλιων όρων εργασίας που προβλέπονται. Σε αρκετές πόλεις πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις εγκαλώντας το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ ως στυγνό εργοδότη, που έπαιρνε προμήθεια 2% από τα προγράμματα για κάθε εργαζόμενο».

Με βάση αυτά, το ΠΑΜΕ τόνιζε ότι «η εξέλιξη του ΙΝΕ δείχνει πως αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά διαφθορεία. Διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικά προγράμματα, είναι ντίλερ μαύρης εργασίας με τους χειρότερους όρους, προγράμματα που θερίζουν Συλλογικές Συμβάσεις και εργασιακές σχέσεις, που νομιμοποιούν την υποταγή και το συμβιβασμό».

Και ξεκαθάριζε: «Οι συνδικαλιστές που βρίσκονται κάτω από τη σημαία του ΠΑΜΕ στα Διοικητικά Συμβούλια του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο δεν μπορούν να ανεχτούν αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και παγιώνεται. Δεν μπορούν να αποδεχτούν τη σήψη και τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που αγκαλιάζει κάθε πλευρά και λειτουργία της συνδικαλιστικής δράσης και παρέμβασης. Δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθώς και από τα Διοικητικά Συμβούλια των παραρτημάτων, και δεν θα συμμετάσχουμε στη νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Γνωστό και το ξεσάλωμα με τα οικονομικά της ΓΣΕΕ

Εκτός όμως από τα αμαρτωλά προγράμματα, ενδεικτικά είναι και όσα είχε καταγγείλει το ΠΑΜΕ για τους οικονομικούς απολογισμούς της ΓΣΕΕ, τους οποίους έχει καταψηφίσει έναν προς έναν.

Από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία είναι όσα δημόσια επεσήμανε το ΠΑΜΕ με υπόμνημά του τον Μάρτη του 2019, λίγο πριν το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Με αυτό το υπόμνημα οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που ήταν εκλεγμένοι στην Ελεγκτική Επιτροπή ενημέρωναν ότι δεν υπογράφουν το πρακτικό της Εκθεσης Ελέγχου για την περίοδο 1/1/2016 - 28/2/2019. Κι αυτό γιατί διαπίστωναν ότι διενεργούνται δαπάνες χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες στα αντίστοιχα όργανα.

Στο υπόμνημα περιέχονταν συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τα παρακάτω:

«- Για τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΕ δεν υπάρχει ούτε προϋπολογισμός, ούτε απολογισμός, ούτε απόφαση για το ύψος του κόστους των εκδηλώσεων. Εντοπίστηκαν μόνο τα αντίστοιχα τιμολόγια εξόδων, υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που το κόστος τους ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

- Παρότι η ΔΑΣ έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομική ενίσχυση όλων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων από τη ΓΣΕΕ, παρατηρείται το φαινόμενο της επιλεκτικής χρηματοδότησης οργανώσεων με δεκάδες χιλιάδες ευρώ και χωρίς σχετική απόφαση οργάνου.

- Επιπλέον, στην τελευταία συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής (1/3/2019), στο ερώτημα της εκπροσώπου της ΔΑΣ για την ολοκλήρωση του ελέγχου του ΙΝΕ - ΚΕΚ/ΓΣΕΕ, ο προϊστάμενος της Επιτροπής (ΠΑΣΚΕ) μας ενημέρωσε ότι ο έλεγχος για τη χρήση 2018 δεν θα γίνει μέχρι το Συνέδριο της ΓΣΕΕ στις 14 - 17 Μάρτη, δηλώνοντας αόριστα ότι θα γίνει κάποια στιγμή μεταγενέστερα!».

Επίσης οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ υπενθύμιζαν και αποκάλυπταν τότε δημόσια ότι:

«- Ο οικονομικός έλεγχος του ΙΝΕ - ΚΕΚ/ΓΣΕΕ για τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν έχει ολοκληρωθεί, με ευθύνη των εκπροσώπων των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ.

- Δεν γίνεται οικονομικός έλεγχος ούτε για το ΚΑΝΕΠ, με ευθύνη της πλειοψηφίας.

- Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για το ΙΝΕ - ΚΕΚ/ΓΣΕΕ δεν μας διατίθεται».